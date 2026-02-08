  3. Merkliste
Olympia 2026: Müller: "Müssen als Mannschaft besser spielen"

Liveblog

+++ Olympia-Blog +++:Müller: "Müssen als Mannschaft besser spielen"

|

Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller fordert von seiner Mannschaft eine Steigerung. Skeleton-Pilot Christopher Grotheer beendet seine Karriere. Die News im Olympia-Liveblog.

Wichtige Meldungen
Wichtige Meldung

Auftakt im Zweierbob: Lochner distanziert Friedrich

Bob-Pilot Johannes Lochner hat auf seiner Goldmission in Cortina d'Ampezzo das erste Ausrufezeichen gesetzt und seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich im Zweier sofort einen Nackenschlag verpasst. Der Gesamtweltcupsieger aus Bayern raste im ersten Lauf mit Anschieber Georg Fleischhauer zum Bahnrekord und distanzierte Friedrich bereits auf 48 Hundertstelsekunden. Adam Ammour platzierte sich zwischen den beiden Weltklasse-Piloten auf Rang zwei (+0,44). Der zweite Lauf beginnt um 11:57 Uhr.

Für Lochner ist es der perfekte Start in seine letzte Wettkampfwoche. Der 35-Jährige beendet seine Karriere nach den Olympischen Spielen und will unbedingt sein erstes Gold gewinnen. Bei großen Rennen hatte er sich fast immer Friedrich geschlagen geben müssen, unter anderem in Peking 2022 im Zweier und Vierer.

Pyeongchang 2018: Sternstunde im deutschen Paarlauf

Vor acht Jahren gab es die letzte deutsche Eiskunstlaufmedaille. Als Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018 in Pyeongchang mit einer Traumkür Gold gewannen. 

Heute haben Minerva Hase und Nikita Wolodin die Chance einen deutschen Erfolg im Eiskunstlauf der Paare zu wiederholen. Im Kurzprogramm zeigte das Eiskunstlauf-Paar gestern eine starke Vorstellung. Die Kür gibt es ab 20 Uhr live im ZDF (TV) und Stream.

 

Slalom Männer: Braathen ausgeschieden

Der Slalom der Männer startet mit einer Überraschung: Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen ist in seinem ersten Lauf durch einen Fahrfehler ausgeschieden. Der 1. Lauf live seit ab 10 Uhr live im ZDF. Wer hat weitere Medaillen-Chancen? Der Norweger Atle Lie McGrath gehört zum Favoritenkreis. Linus Straßer braucht für eine Medaille eine absolute Topleistung, die er in dieser Saison nur bei seinem dritten Platz in Kitzbühel abliefern konnte.

Lochner gegen Friedrich - das letzte Giganten-Duell

Johannes Lochner wird nach der Saison seine Karriere beenden. Vorher gibt es bei Olympia noch ein letztes Giganten-Duell mit Francesco Friedrich.

Wichtige Meldung

Müller: "Müssen als Mannschaft besser spielen"

Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller hat die deutsche Mannschaft vor dem Start der K.o.-Phase bei den Olympischen Spielen in die Pflicht genommen. "Wir haben mit Sicherheit die besten Spieler, aber wir müssen auch verstehen, wie wir als Mannschaft auf dem Niveau zu spielen haben", sagte der Routinier nach dem 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) zum Abschluss der Gruppenphase gegen die USA. 

Müller warnte vor dem Duell mit Frankreich am Dienstag (12:10 Uhr/ARD) auch vor einer vermeintlichen Abhängigkeit von den NHL-Profis um Kapitän Leon Draisaitl. "Wir haben ganz tolle Eishockey-Spieler, die zu den besten auf der Welt gehören. Aber wir können nicht denken, dass wir denen jedes mal, wenn sie auf dem Eis sind, die Scheibe geben, und dann ein Wunder passiert", sagte der frühere Kapitän: "Wir als Mannschaft müssen einfach besser spielen." 

Trotz zweier Niederlagen in der Gruppenphase war das deutsche Team als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase eingezogen. Gegen Frankreich, das die Gruppenphase nach Spielen gegen Kanada, die Schweiz und Tschechien mit null Punkten und 5:20 Toren beendet hatte, spielt die deutsche Auswahl nun um ein Ticket für das Viertelfinale.

Große Medaillenchance: Hase/Wolodin vor Kür auf Goldkurs

Minerva Hase und Nikita Wolodin dürfen von Gold träumen. Im Kurzprogramm zeigt das Eiskunstlauf-Paar eine starke Vorstellung.

Die Kür gibt es ab 20 Uhr live im ZDF (TV) und Stream.

 

Deutsche Eishockey-Männer mit Glück weiter

Glückliche Ausgangslage für das deutsche Eishockey-Team trotz erneuter Vorrundenpleite: Das 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) gegen Weltmeister USA bleibt ohne Folgen. Dank dänischer Schützenhilfe wurde Deutschland hinter den US-NHL-Stars Gruppenzweiter und spielt am Dienstag in der Viertelfinal-Qualifikation gegen Außenseiter Frankreich. Damit hat auch das bittere 3:4 am Samstag gegen Lettland keine ernsthaften Folgen in Form eines stärkeren Gegners in der K.o.-Runde.  

Die ganze Geschichte DEB-Team kassiert folgenlose Pleite gegen USA

"So ein bisschen wie Klassentreffen"

Die deutscheBiathlon-Staffel mit Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp hat mit zwölf Jahren Verspätung die Gold-Medaille verliehen bekommen. Wegen eines Dopingvergehens von Jewgeni Ustjugow war Russland der Olympia--Sieg 2014 von aberkannt worden.

Wichtige Meldung

Nach Bronze: Grotheer gibt Karriereende bekannt

Finnischer Ski-Freestyler sorgt für Schreckmoment

Mit einem heftigen Sturz hat Ski-Freestyler Elias Lajunen aus Finnland für einen Schreckmoment in der Big-Air-Qualifikation gesorgt. Der 18-Jährige verlor nach dem Absprung die Kontrolle und prallte mit dem Rücken auf die eisige Oberfläche. Lajunen ist der Sohn des dreimaligen Olympiasiegers und ehemaligen Nordischen Kombinierers Samppa Lajunen.

Zunächst blieb Elias Lajunen regungslos liegen, dann wurde er nach einer medizinischen Behandlung und unter dem Zuspruch der Zuschauer in einem Schlitten abtransportiert. Dabei streckte er den Daumen nach oben - ein erstes Zeichen der Entwarnung. Lajunen nahm anschließend nicht mehr am Wettbewerb teil.

Wichtige Meldung

Bitterer Abschluss für deutsche Skispringerinnen

Die deutschen Skisprung-Frauen haben eine riesige Enttäuschung erlebt. Zum Abschluss auf der Großschanze kam Agnes Reisch als beste Deutsche bei schwierigen Bedingungen auf auf Rang zehn, für Fahnenträgerin Katharina Schmid reichte es bei ihren letzten Spielen als 42. nicht mal für den Final-Durchgang. Zuvor gab es weder von der Normalschanze noch im Mixed-Wettbewerb Edelmetall. 

Olympiasiegerin wurde auf der Großschanze die Norwegerin Odine Stroem, die nach Gold auf der Normalschanze erneut jubeln konnte. Silber holte sich ihre Landsfrau Eirin Maria Kvandal. Mitfavoritin Nika Prevc aus Slowenien sicherte sich Bronze.

Eisschnelllauf: Leerdam holt Silber über 500 Meter

Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam (links) hat sich über 500 Meter in 37,15 Sekunden die Silbermedaille gesichert. Dabei ist das nur ihre Nebenstrecke. Schneller war nur ihre niederländische Landsfrau Femke Kok (Mitte), die in 36,49 Sekunden Olympischen Rekord lief. Dritte wurde Miho Takagi aus Japan.

Italien knackt Medaillenrekord

Bei seinen sportlich fantastisch laufenden Winterspielen hat Italien den eigenen Medaillenrekord schon vor Beginn der zweiten Woche geknackt. Durch die Gold-Triumphe von Riesenslalom-Fahrerin Federica Brignone und Biathletin Lisa Vittozzi sowie Silber des Snowboardcross-Teams und Bronze in der Langlauf-Staffel steht der Gastgeber schon bei 22 Medaillen, acht davon in Gold.

Der bisherige Rekord stand von 1994 in Lillehammer mit sieben Goldmedaillen und insgesamt 20 Mal Edelmetall. 

Deutsche Eisschnellläufer in Teamverfolgung raus

Die deutschen Eisschnellläufer sind in der ersten Runde der Teamverfolgung klar gescheitert. Patrick Beckert, Felix Maly und Fridtjof Petzold belegten im Viertelfinale den siebten Rang und haben keine Chance mehr auf eine Medaille.

Für die Entscheidung am Dienstag mit den Halbfinals und dem Finale qualifizierten sich Italien, die USA, China und die Niederlande.

Dürr: "Alles in allem bin ich stolz!"

Lena Dürr kämpft im Interview mit Worten und Tränen. Im letzten Abschnitt des Rennens verpasst sie eine Medaille denkbar knapp.

Banks/Nightingale feiern Olympiasieg im Mixed

Nach der Enttäuschung im Einzel-Wettkampf hat Charlotte Banks im Snowboard-Cross Mixed mit ihrem Partner Huw Nightingale Gold gewonnen.

Preuß: "Letztes Schießen war einfach scheiße"

Nach dem Biathlon-Verfolgungsrennen bei den olympischen Winterspielen spricht Franziska Preuß im ZDF-Interview über ihre Gefühlswelt.

Wichtige Meldung

Fehler beim letzten Schießen: Preuß verpasst Medaille

Biathletin Franziska Preuß hat im Verfolgungsrennen den sechsten Platz belegt. Die 31-Jährige leistete sich im letzten Schießen zwei Strafrunden und gab so eine mögliche Medaille spät naus der Hand. Ohne Schießfehler holte Lisa Vittozzi Gold vor Sprint-Olympiasiegerin Maren Kirkeeide aus Norwegen und der Finnin Suvi Minkkinen.

Nach Bronze zum Auftakt mit der Mixed-Staffel konnten die deutschen Frauen in den Individualrennen bislang keine weitere Medaille gewinnen. Zwei Chancen bleiben noch: Am Mittwoch gibt es mit der Staffel die aussichtsreichste, am Samstag steht noch der abschließende Massenstart auf dem Programm.

Märchen für Brignone: Die Riesenslalom-Entscheidung im Video

Federica Brignone beschert Italien im Riesenslalom die nächste Goldmedaille. Lena Dürr verpasst das Podium nach einem Fehler im letzten Übergang dramatisch.

Wichtige Meldung

Dürr im Pech im Riesenslalom, zweites Gold für Brignone

Trotz einer hervorragenden Ausgangslage hat Lena Dürr eine sensationelle Medaille im Riesenslalom verpasst. Die Münchnerin rutschte aufgrund eines Fehler kurz vor dem Ziel noch von Rang zwei nach dem ersten Lauf auf den neunten Platz zurück.

Ihre zweite Goldmedaille sicherte sich Federica Brignone. Die Italienerin verwies die zeitgleichen Sara Hector aus Schweden und Thea Louise Stjernesund aus Norwegen auf den Silberrang. Die 35 Jahre alte Brignone hatte sich vor weniger als einem Jahr eine sehr schwere Schien- und Wadenbeinverletzung zugezogen und musste lange um ihren Olympia-Start zittern.

