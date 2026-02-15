Olympia 2026: Klaebo ist Rekordsieger bei Winterspielen

Neunte Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen: Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo schreibt mit dem Sieg in der Langlauf-Staffel Sport-Geschichte.

Jetzt König der Winterathleten: Johannes Hösflot Klaebo Quelle: AFP | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Skilangläufer Johannes Hösflot Kläbo hat mit der neunten Goldmedaille seiner Karriere Olympia-Geschichte geschrieben. Der 29-Jährige gewann mit der norwegischen Staffel über die 4x7,5 km und ist nun alleiniger Rekordhalter bei Winterspielen.

Bisher lag Klaebo gleichauf mit seinen nicht mehr aktiven Landsleuten Marit Björgen, Björn Dählie (beide Skilanglauf) und Ole Einar Björndalen (Biathlon), die achtmal Gold gewonnen haben.

Olympiasieg mit Norwegens Staffel

Klaebo gewann im italienischen Tesero bei prächtiger Kulisse und strahlendem Sonnenschein mit Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget und Einar Hedegart. Als Schlussläufer lief der Rekordmann vor Frankreich ins Ziel.

Bronze sicherte sich das Quartett aus Italien. Die deutsche Staffel hatte mit dem Kampf um Edelmetall erwartungsgemäß nichts zu tun.

Klaebo bei allen Starts in Italien ungeschlagen

Für Klaebo ist es bei den Spielen in Italien bereits das vierte Gold. In allen Wettkämpfen, in denen er am Start stand, siegte Klaebo auch. 2018 in Südkorea sicherte er sich drei, vier Jahre später in China zwei Olympiasiege.

"Er steht auf dem Ski wie kein anderer", sagte der deutsche Teamchef Peter Schlickenrieder über Klaebo. "Er ist ein planerischer, strukturierter Künstler auf Skiern", sagte er.

US-Schwimmer Phelps Rekordhalter bei Sommerspielen

Bei Olympischen Sommerspielen steht der Rekord sogar bei 23 Goldmedaillen, gehalten von US-Schwimmer Michael Phelps.

