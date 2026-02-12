Auch am siebten Wettkampftag bei Olympia haben die deutschen Athleten gute Medaillenchancen - vor allem beim Skeleton. Im Biathlon gehen sie eher als Außenseiter ins Rennen.

Zur Halbzeit Zweiter vor Teamkollege Christopher Grotheer: Axel Jungk. Quelle: Jon Olav Nesvold / ddp

Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF übertragt – der Überblick zum Olympia-Tag.

Medaillenhoffnung im Eiskanal

Im Eiskanal liegen wieder die größten Medaillenchancen fürs deutsche Team. Nach zwei von vier Läufen des Skeleton-Wettbewerbs ist Axel Jungk Zweiter vor seinem Teamkollegen und Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer. In Führung liegt der Brite Matt Weston mit einem Vorsprung von 0,30 Sekunden. Der dritte Durchgang beginnt um 19.30 Uhr, der entscheidende vierte um 21.14 Uhr - beides im ZDF-Livestream.

Außenseiterchance im Biathlon-Sprint

Die deutschen Biathlon-Männer hoffen im Sprint (Beginn 14 Uhr / ZDF-Livestream) auf eine Überraschung. Angesichts ihrer Laufleistungen dürften der Einzel-Fünfte Philipp Nawrath sowie Philipp Horn die größten Chancen haben. Zum Kreis der Topfavoriten zählen sie aber nicht.

Dazu gehören stattdessen unter anderem die starken Franzosen um Eric Perrot, die Norweger um Einzel-Olympiasieger Johan-Olav Botn sowie der Italiener Tommaso Giacomel.

Eiskunstläufer Ilia Malinin mit Weltrekord zum Olympiasieg?

Im Eiskunstlaufen sind in der Kür der Männer (ab 19 Uhr / ZDF-Livestream) alle Augen auf Ilia Malinin aus den USA gerichtet. Er führt die Konkurrenz nach dem Kurzprogramm an und steht nach Gold im Teamwettbewerb vor seinem zweiten Olympiasieg. Bei einer fehlerfreien Vorstellung wackelt sogar sein eigener Kür-Weltrekord.

Entscheidungen

Langlauf

Männer, 10 km Freistil (11.45)

Biathlon

Männer, 10 km Sprint (14.00)

Snowboard

Cross, Frauen

Achtelfinale (13.30), Viertelfinale (14.03), Halbfinale (14.24), Kleines Finale (14.41) und Großes Finale (14.46)

Männer, Halfpipe

Finale, 1. (19.30), 2. (19.59) und 3. Lauf (20.28)

Eisschnelllauf

Männer, 10.000 m (16.00)

Eiskunstlauf

Männer, Kür (19.00)

Skeleton

Männer, 3. (19.30) und 4. Lauf (21.14)

Vorkämpfe

Eishockey

Männer

Gruppe B

Italien - Slowakei (12.10)

Kanada - Schweiz (21.10)



Gruppe C

Finnland - Schweden (12.10)



Gruppe A

Frankreich - Tschechien (16.40)



Frauen

Viertelfinale

Tschechien - TBD (16.40)

USA - Italien (21.10)



Skeleton

Frauen

1. (16.00) und 2. Lauf (17.45)



Curling

Männer

Session 3

Schweiz - Tschechien

China - Norwegen

Großbritannien - Italien

Kanada - USA (alle 09.05)



Session 4

Deutschland - Italien

Kanada - Schweden

Tschechien - Norwegen

Schweiz - China (alle 19.05)



Frauen

Session 3

Großbritannien - Südkorea

USA - Kanada

China - Schweiz

Dänemark - Schweden (alle 14.05)

Quelle: dpa, SID