Skeleton, Biathlon und Kür der Männer:Olympia 2026: Entscheidungen am Freitag im Überblick
Auch am siebten Wettkampftag bei Olympia haben die deutschen Athleten gute Medaillenchancen - vor allem beim Skeleton. Im Biathlon gehen sie eher als Außenseiter ins Rennen.
Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF übertragt – der Überblick zum Olympia-Tag.
Medaillenhoffnung im Eiskanal
Im Eiskanal liegen wieder die größten Medaillenchancen fürs deutsche Team. Nach zwei von vier Läufen des Skeleton-Wettbewerbs ist Axel Jungk Zweiter vor seinem Teamkollegen und Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer. In Führung liegt der Brite Matt Weston mit einem Vorsprung von 0,30 Sekunden. Der dritte Durchgang beginnt um 19.30 Uhr, der entscheidende vierte um 21.14 Uhr - beides im ZDF-Livestream.
Außenseiterchance im Biathlon-Sprint
Die deutschen Biathlon-Männer hoffen im Sprint (Beginn 14 Uhr / ZDF-Livestream) auf eine Überraschung. Angesichts ihrer Laufleistungen dürften der Einzel-Fünfte Philipp Nawrath sowie Philipp Horn die größten Chancen haben. Zum Kreis der Topfavoriten zählen sie aber nicht.
Dazu gehören stattdessen unter anderem die starken Franzosen um Eric Perrot, die Norweger um Einzel-Olympiasieger Johan-Olav Botn sowie der Italiener Tommaso Giacomel.
Eiskunstläufer Ilia Malinin mit Weltrekord zum Olympiasieg?
Im Eiskunstlaufen sind in der Kür der Männer (ab 19 Uhr / ZDF-Livestream) alle Augen auf Ilia Malinin aus den USA gerichtet. Er führt die Konkurrenz nach dem Kurzprogramm an und steht nach Gold im Teamwettbewerb vor seinem zweiten Olympiasieg. Bei einer fehlerfreien Vorstellung wackelt sogar sein eigener Kür-Weltrekord.
Entscheidungen
Langlauf
Männer, 10 km Freistil (11.45)
Biathlon
Männer, 10 km Sprint (14.00)
Snowboard
Cross, Frauen
Achtelfinale (13.30), Viertelfinale (14.03), Halbfinale (14.24), Kleines Finale (14.41) und Großes Finale (14.46)
Männer, Halfpipe
Finale, 1. (19.30), 2. (19.59) und 3. Lauf (20.28)
Eisschnelllauf
Männer, 10.000 m (16.00)
Eiskunstlauf
Männer, Kür (19.00)
Skeleton
Männer, 3. (19.30) und 4. Lauf (21.14)
Vorkämpfe
Eishockey
Männer
Gruppe B
Italien - Slowakei (12.10)
Kanada - Schweiz (21.10)
Gruppe C
Finnland - Schweden (12.10)
Gruppe A
Frankreich - Tschechien (16.40)
Frauen
Viertelfinale
Tschechien - TBD (16.40)
USA - Italien (21.10)
Skeleton
Frauen
1. (16.00) und 2. Lauf (17.45)
Curling
Männer
Session 3
Schweiz - Tschechien
China - Norwegen
Großbritannien - Italien
Kanada - USA (alle 09.05)
Session 4
Deutschland - Italien
Kanada - Schweden
Tschechien - Norwegen
Schweiz - China (alle 19.05)
Frauen
Session 3
Großbritannien - Südkorea
USA - Kanada
China - Schweiz
Dänemark - Schweden (alle 14.05)
Olympische Spiele:Olympia 2026
Relive
Eiskunstlauf:Einzel Männer, KurzprogrammVideo271:57
Biathlon:Einzel Männer, 20 KilometerVideo139:55
Skeleton:Skeleton Männer, 1. und 2. LaufVideo166:57
Olympische Spiele:Eiskunstlauf: Kürtanz, EntscheidungVideo244:56