Olympia 2026: Deutsche Eishockey-Männer feiern Auftaktsieg

Die deutschen Eishockey-Männer landen auf dem Weg ins Olympia-Viertelfinale den ersten Etappensieg. Im Auftaktspiel gegen Dänemark gelingt ein 3:1-Sieg.

Leon Draisaitl (links) wird für sein Blitztor gefeiert. Quelle: dpa

Deutschlands Eishockey-Nationalteam ist mit einem Sieg gegen Dänemark ins Olympia-Turnier gestartet. Die von Leon Draisaitl angeführte Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes gewann dank der NHL-Stürmer 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Tim Stützle von den Ottawa Senators (25. Minute/31.) gelang ein Doppelpack, Edmontons Draisaitl selbst traf nach 23 Sekunden. Für Dänemark war Oscar Mölgaard (14.) erfolgreich.

Lettland nächster Gegner

Den Sieg verdiente sich das Team dank individueller Stärke im Sturm und eines glänzenden Torhüters Philipp Grubauer von Seattle Kraken.

Am Samstag (12.10 Uhr/ARD) geht es für Deutschland in Mailand weiter, dann trifft der Olympia-Zweite von 2018 auf Lettland, das am Donnerstagabend gegen die USA 1:5 verlor.

Leon Draisaitl trifft im ersten Angriff

Schon der Start ins Spiel war traumhaft aus deutscher Sicht. Leon Draisaitl leitete den ersten Angriff mit Volldampf ein und traf auf Vorlage von Frederik Tiffels, sein alter Kumpel aus Kindertagen.

Allerdings arbeiteten sich die wie die Deutschen stark besetzten Dänen noch im ersten Drittel zurück. Dies lag nicht alein an den aktuell vier NHL-Spielern im dänischen Kader allein. Vielmehr fiel die deutsche Verteidigung im Vergleich zur starken Offensive stark ab, der Spielaufbau ließ arg zu wünschen übrig.

Deutschland fängt sich nach Dänemarks Ausgleich

Ein doppelter individueller Patzer von NHL-Stürmer Joshua Samanski (Edmonton) und dem ansonsten starken Goalie Grubauer sorgte schließlich für den nicht unverdienten Ausgleich.

Die individuelle Offensivpower der deutschen NHL-Profis brachte das Momentum aber zurück. Mit einer tollen Direktabnahme erzielte Stützle auf Vorarbeit von Peterka seinen ersten Treffer im Nationaltrikot überhaupt. Eine Augenweide war auch weiterhin Draisaitl, der unnachahmlich den Puck behauptete und kaum zu stoppen war. Und wenn, dann nur durch Fouls.

DEB-Team am Ende souverän

Daraus resultierte zur Spielmitte eine Überzahlsituation, in der die deutsche Auswahl all ihre Stars aufs Eis brachte. Es dauerte 21 Sekunden, ehe Draisaitl, Stützle, JJ Peterka und Co. wieder zuschlugen. Einen Stützle-Schuss lenkte Dänemarks Verteidiger Oliver Lauridsen ins eigene Netz. Den Vorsprung brachte die Kreis-Auswahl danach souverän über die Zeit.

Neben Draisaitl gaben auch acht weitere in der nordamerikanischen Profiliga beschäftigte Profis ihr Olympia-Debüt. Die NHL hatte erstmals seit 2014 wieder ihren Spielern die Freigabe für Winterspiele erteilt.

Dies sorgt in Mailand für ein Spektakel-Turnier der Extraklasse. Der deutsche Kader gilt als der beste überhaupt in der Geschichte des Deutschen Eishockey-Bundes. Neben Draisaitl gehören auch Stützle, Moritz Seider und Grubauer zur NHL-Spitze. Der 24 Jahre alte JJ Peterka ist auf dem Weg dorthin.

