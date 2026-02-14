Olympia 2026: Schwedens Langläuferinnen retten nach Drama Silber

Was für ein Drama für Schwedens Langläuferinnen: Ebba Andersson kommt in der Staffel gleich zweimal zu Fall. Kopfüber verliert sie einen Ski und wertvolle Zeit.

Als Favoritinnen sind die Schwedinnen in die Staffel-Entscheidung im Langlauf gegangen. Ein spektakulärer Sturz verhinderte jedoch die Goldmedaille. 14.02.2026 | 2:09 min

Die schwedische Skilangläuferin Ebba Andersson hat in der Staffel bei den Olympischen Winterspielen einen mittleren Albtraum durchlebt. Die dreimalige Weltmeisterin von 2025, die an Position zwei für die Topfavoritinnen ins Rennen gegangen war, stürzte gleich zweimal heftig.

Andersson setzt Rennen mit einem Ski fort

Beim zweiten Missgeschick verlor Andersson auf einer Abfahrt die Kontrolle und überschlug sich. Kopfüber verlor die Schwedin einen Ski und setzte das Rennen zunächst laufend und mit dem Sportgerät unter dem Arm fort. "Das ist doch nicht zu glauben", rief ZDF-Reporter Heiko Klasen während der irren Szene ins Mikrofon: "Das habe ich noch nie gesehen."

Was für ein Drama! „ ZDF-Reporter Heiko Klasen

Erst nach fast einer Minute bekam Andersson von einem Betreuer, der rennend ebenfalls kopfüber in den Schnee stürzte, einen neuen Ski gereicht. Ihre Top-Position hatte das schwedische Quartett aber verloren und fiel vor den Augen der fassungslosen Fans zunächst auf den achten Rang zurück.

Heidi Weng siegt mit Norwegen

Norwegen mit Schlussläuferin Heidi Weng, die nach fünf WM-Titeln mit 34 Jahren erstmals olympisches Gold holte, lag am im Ziel schließlich 50,9 Sekunden vor den hochfavorisierten Schwedinnen, die trotz des Dramas noch den zweiten Platz sicherten.

Bronze ging an Finnland (1:14,7), Deutschland lag auf Rang vier 1:36,0 Minuten zurück. Nach einem Einbruch von Startläuferin Laura Gimmler zeigten Katharina Hennig Dotzler, Helen Hoffmann und Pia Fink noch eine starke Aufholjagd.

