Olympia 2026: Bob-Pilot Lochner: "Kann mich nur selbst schlagen"

Biathletin Hettich-Walz sagt für Sprintrennen ab - Grotian rückt nach
Janina Hettich-Walz fällt heute für den olympischen Biathlon-Sprint aus. Die 29-Jährige hatte die vergangenen beiden Tage mit Magenproblemen zu kämpfen, wie sie auf Instagram mitteilte. "Schweren Herzens" müsse sie ihren Start über die 7,5 Kilometer absagen. "Auch wenn es mir heute schon wieder besser geht, kommt der Sprint leider zu früh, eine schwere Entscheidung, aber die Gesundheit geht vor", teilte Hettich-Walz mit.
Damit verpasst sie auch die Verfolgung am Sonntag. Hettich-Walz hatte im Einzel am vergangenen Mittwoch als Achte ein gutes Olympia-Debüt hingelegt. Für Hettich-Walz kommt kurzfristig Selina Grotian zum Einsatz, die im Einzel am Mittwoch den 55. Platz belegt hatte.
