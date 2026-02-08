  3. Merkliste
Olympia 2026: Bob-Pilot Lochner: "Kann mich nur selbst schlagen"

vor 46 Minuten
Tarifeinigung: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder
+++ Olympia-Blog +++:Biathletin Hettich-Walz sagt für Sprintrennen ab

Nach Magenproblemen sagt die Biathletin Janina Hettich-Walz für das Sprintrennen ab. Es komme einfach zu früh, schreibt sie auf Instagram. Die News im Olympia-Liveblog.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Biathletin Hettich-Walz sagt für Sprintrennen ab - Grotian rückt nach

Janina Hettich-Walz fällt heute für den olympischen Biathlon-Sprint aus. Die 29-Jährige hatte die vergangenen beiden Tage mit Magenproblemen zu kämpfen, wie sie auf Instagram mitteilte. "Schweren Herzens" müsse sie ihren Start über die 7,5 Kilometer absagen. "Auch wenn es mir heute schon wieder besser geht, kommt der Sprint leider zu früh, eine schwere Entscheidung, aber die Gesundheit geht vor", teilte Hettich-Walz mit.

Damit verpasst sie auch die Verfolgung am Sonntag. Hettich-Walz hatte im Einzel am vergangenen Mittwoch als Achte ein gutes Olympia-Debüt hingelegt. Für Hettich-Walz kommt kurzfristig Selina Grotian zum Einsatz, die im Einzel am Mittwoch den 55. Platz belegt hatte.

Bob-Pilot Johannes Lochner: "Kann mich nur selbst schlagen"

Bob-Pilot Johannes Lochner glaubt vor seinen letzten Rennen auf der größten Bühne fest an die Chance auf sein erstes Olympia-Gold. "Die Bahn liegt mir so gut. Es liegt an mir. Wenn es mir so von der Hand geht wie im Weltcup und in der gesamten Saison, muss Francesco sich schon strecken", sagte Lochner im Interview mit Münchner Merkur/tz mit Blick auf den großen Konkurrenten Francesco Friedrich: "Im Zweier kann ich mich eigentlich nur selbst schlagen." Die Rennen im Zweier (16./17. Februar) und Vierer (21./22. Februar) steigen im Cortina Sliding Centre in der kommenden Woche. 

Lochner gewann in diesem Winter den Gesamtweltcup im kleinen und im großen Schlitten und plant nun den größtmöglichen Erfolg. 2022 holte der mittlerweile 35-Jährige bei den Spielen in Peking zweimal Silber hinter Friedrich, der aber in der bisherigen Saison mit "nur" drei Siegen noch nicht so richtig seine Form fand. Seine Karriere wird Lochner nach den Spielen - unabhängig von den Ergebnissen - dennoch beenden. Dies hatte er bereits im September 2025 bekanntgegeben.

Selenskyj überreicht Orden an ukrainischen Skeletonpiloten

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Skeletonpilot Wladyslaw Heraskewytsch den ukrainischen Orden der Freiheit überreicht. Bei einem überraschenden Treffen mit dem 27-Jährigen würdigte der Staatschef noch einmal die konsequente Haltung des ukrainischen Sportlers im Streit um dessen Helm mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). 

"Die Ukraine wird immer Champions und Olympioniken hervorbringen. Doch ihr größter Schatz sind die Ukrainer selbst – all jene, die die Wahrheit und das Andenken an die von Russland getöteten Athleten bewahren, Athleten, die aufgrund der russischen Aggression nie wieder an Wettkämpfen teilnehmen können", schrieb Selenskyj auf der Plattform X zu Bildern des Treffens.

Selenskyj hielt sich am Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf, Heraskewytsch war bis mittags noch bei einer Anhörung des Internationalen Sportgerichtshofs Cas in Mailand gewesen.

So lief der Olympia-Tag am Freitag - die Highlights

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit der Entscheidung im Langlauf über die 10 Kilometer, Eisschnelllauf, Biathlon, Snowboard und Curling.

Die Silber- und Bronze-Fahrten der Skeletonpiloten im Video

Der deutsche Skeletonpilot Axel Jungk hat sich Silber gesichert und musste sich nur dem Olympiasieger Matt Weston aus Großbritannien geschlagen geben. Christopher Grotheer sicherte sich Bronze. Mehr dazu lesen Sie hier.

US-Eiskunstläufer sorgt für berührenden Moment

Erst hielt US-Eiskunstläufer Maxim Naumov ein Bild mit seiner Mama und seinem Papa vor die Kamera, dann legte er seine rechte Hand auf die linke Brust und küsste anschließend das Foto. Nach seiner Kür hat der 24-Jährige wie schon nach dem Kurzprogramm an seine vor etwa einem Jahr tödlich verunglückten Eltern erinnert und damit für einen emotionalen Moment gesorgt. Das Foto zeigte ihn als dreijährigen Jungen bei seinem ersten Gang aufs Eis mit seinen Eltern. 

Die früheren Paarlauf-Weltmeister Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow, die ihren Sohn auch trainiert und auf eine Teilnahme bei Olympia vorbereitet hatten, waren im Januar 2025 bei einem Absturz eines Passagierflugzeugs in der US-Hauptstadt Washington gestorben. Die Kür der Männer sehen Sie hier.

Snowboard: Yuto Totsuka gewinnt Gold in der Halfpipe

Yuto Totsuka aus Japan hat in einem hochklassigen Halfpipe-Finale der Snowboarder die Goldmedaille gewonnen. Mit nur 1,5 Punkten Rückstand musste sich der Australier Scotty James wie schon 2022 mit Silber begnügen, Bronze ging mit Ryusei Yamada an einen weiteren Japaner.

Dass vier Starter mehr als 90 von maximal 100 Punkten von der Jury erhielten, unterstrich das hohe Niveau.

Allerdings kamen allein im ersten von drei Läufen schon sieben der zwölf Finalteilnehmer zu Fall, weitere Stürze folgten im Verlauf des Wettbewerbs. Auch Mitfavorit James kam nicht sauber durch.

Philipp Raimund im Training auf Großschanze stark

Philipp Raimund hat im letzten Training vor der Entscheidung von der Großschanze seine Ambitionen auf eine Medaille unterstrichen. Der Oberstdorfer, der auf der Normalschanze  Gold gewonnen hatte, belegte am Freitagabend die Plätze vier und drei, auf den dritten Durchgang verzichtete er.

Topfavorit auf Gold ist am Samstag (18.45 Uhr/ZDF-Livestream) aber Domen Prevc. Der Slowene gewann den ersten Durchgang mit einem Sprung auf 138,5 Meter und packte anschließend seine Sachen.

Gewinner der Durchgänge wurden neben Prevc der Japaner Ren Nikaido, Olympia-Dritter auf der kleinen Schanze, und Jan Hörl aus Österreich.

US-Langläufer startet bauchfrei bei Olympia

Die Skilangläufer Andrew Musgrave und John Steel Hagenbuch haben bei Olympia für Aufsehen gesorgt: Über 10 Kilometer liefen sie nur im Leibchen durch den Schnee.

Skeleton: Deutsches Frauen-Trio auf Medaillienkurs

Die deutschen Skeleton-Frauen sind aussichtsreich in ihren Wettbewerb gestartet. Nach dem zweiten von vier Läufen haben alle drei Pilotinnen noch Chance auf Medaillien. Samstag ab 18 Uhr können Sie die Entscheidung live im ZDF streamen. 

"Von untreuem Kerl geschlagen": Sticheleien gegen Laegreid

Den Seitenhieb gegen seinen Konkurrenten Sturla Holm Laegreid konnte sich der knapp geschlagene Biathlet Emilien Jacquelin nicht verkneifen. "Ich wurde von einem untreuen Kerl geschlagen. Oh mein Gott", sagte der Franzose kichernd und nicht ganz ernst nach seinem vierten Platz im Olympia-Sprint von Antholz der norwegischen Zeitung "Verdens Gang". 

"Es war speziell. Ich habe versucht, mich davon nicht beeinflussen zu lassen", sagte Laegreid zum medialen Trubel der vergangenen Tage. "Ich bin zufrieden mit dem, was ich heute trotz der Bedingungen erreicht habe." Kritik an Laegreid hatte es auch gegeben, weil er mit der Aktion seinem Landsmann Johan-Olav Botn die Show stahl. Dessen Olympiasieg inklusive des Gedenkens an den verstorbenen Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken verkam zu einer Randnotiz. 

Vonn: Muss noch zwei Mal operiert werden

Lindsey Vonn muss noch mindestens zwei Mal operiert werden. Das bestätigte die Skirennläuferin in einem Video, das sie aus der Klinik Ca' Foncello in Treviso in den Sozialen Medien postete. "Ich fühle mich wieder mehr wie ich selbst, aber es ist noch ein langer, weiter Weg", erzählte die 41 Jahre alte US-Amerikanerin.

Die nächste und dann schon vierte OP an ihrem schwer verletzten linken Bein werde am Samstag durchgeführt, berichtete Vonn, die im Abfahrtslauf schwer gestürzt war. Mehr dazu lesen Sie hier.

Heraskewytsch scheitert vor CAS - Gericht stützt IOC-Argumentation

Es bleibt dabei, Wladislaw Heraskewytsch darf bei Olympia nicht starten. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat den Einspruch des ukrainischen Skeletonpiloten zurückgewiesen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Doku zu Lisa Buckwitz: OnlyBob - Mein Körper. Mein Kapital.

Olympiasiegerin Lisa Buckwitz gehört zur Weltspitze im Bob. Ihr Sport: teuer, davon leben schwer. Wie sie das Problem angeht: mit Freizügigkeit und einem Erotikportal als Sponsor. Die ganze Doku gibt es hier.

Alle deutschen Skeleton-Frauen mit Medaillenchancen

Die deutschen Skeleton-Frauen haben sich aussichtsreich für den Medaillenkampf in Stellung gebracht. Nach dem ersten von vier Läufen hat Olympia-Debütantin Susanne Kreher nur zwei Hundertstelsekunden Rückstand auf die führende Österreicherin Janine Flock, die auf Anhieb Bahnrekord fuhr. Dabei war der Lauf von Ex-Weltmeisterin Kreher noch nicht fehlerfrei. Das Rennen jetzt hier live verfolgen.

Fillon Maillet mit perfektem Rennen zu Gold

Mit einem perfekten Rennen ist der Franzose Quentin Fillon Maillet zu Gold gelaufen. Bester Deutscher wurde Philipp Horn auf Rang zehn.

Zeitung: Keine Gratis-Kondome mehr in Cortina

Im olympischen Dorf von Cortina d'Ampezzo sind nach einem italienischen Zeitungsbericht schon vor der Hälfte der Winterspiele die Gratis-Kondome ausgegangen. Die mehreren Tausend Präservative mit dem Olympia-Logo, die für die Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung gestellt wurden, seien alle weg, meldete die Tageszeitung "La Stampa".

Unklar ist, ob es Nachschub geben wird. Insgesamt sind bei den Winterspielen, die noch bis zum 22. Februar dauern, etwa 2.900 Athletinnen und Athleten am Start.

 

Drittes Rennen, drittes Gold: Klaebo gewinnt auch über 10 Kilometer

Er bleibt der Dominator dieser olympischen Winterspiele. Langläufer Johannes Høsflot Klæbo hat bei seinem dritten Start die dritte Goldmedaille erlaufen. In einem lange packenden Fernduell über die 10 Kilometer gegen Teamkollege Einar Hedegart profitierte der 29-Jährige von einer besseren Renneinteilung. 

Auf den letzten 1.4 Kilometern nahm Klæbo Hedegart fast 20 Sekunden ab, der sogar noch auf den Bronzerang zurückfiel. Silber holte, wie schon im Skiathlon, der Franzose Matis Desloges. Mit seinem insgesamt achten Gold zieht Klæbo in Sachen Olympiasiege mit Marit Björgen (Langlauf), Ole Einar Björndalen (Biathlon) und Björn Dählie (Langlauf) gleich.

Ski-Freestyle: Muriel Mohr will an den Start gehen

Ski-Freestylerin Muriel Mohr ist nach ihrem operativen Eingriff wieder ins Schneetraining eingestiegen und möchte am Samstag die Qualifikation im Big-Air-Wettbewerb bestreiten. "Ich war gestern in Livigno wieder auf Ski gestanden. Es hat sich gut angefühlt, ich bin schmerzfrei. Sollte sich alles so weiterentwickeln wie bisher, möchte ich an den Start gehen", sagte Mohr, die nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes die medizinische Freigabe erhalten hat. 

Die 19-Jährige hatte sich unmittelbar vor dem Olympia-Start bei einem Landeversuch den Meniskuslappen am linken Knie eingeklemmt. Anschließend sei laut Operateur Dr. Manuel Köhne ein "kleiner arthroskopischer Eingriff" durchgeführt worden.

Heraskewytsch: "Nichts zuschulden kommen lassen"

Der ukrainische Skeletonpilot Wladyslaw Heraskewytsch hat sich nach seiner Anhörung beim Internationalen Sportgerichtshofes CAS zuversichtlich gezeigt. "Ich bin wirklich dankbar, dass ich diese Gelegenheit erhalten habe. Ich sehe happy aus, denn ich bin sehr positiv gestimmt darüber, wie es gelaufen ist. Die Wahrheit wird sich durchsetzen. Ich weiß, dass ich mir nichts habe zuschulden kommen lassen."

Heraskewytsch hatte beabsichtigt, im Wettkampf einen Helm mit Porträts ukrainischer Athleten zu tragen, die im Angriffskrieg durch Russland ihr Leben verloren haben, was vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als unvereinbar mit der Olympischen Charta angesehen wurde. Der CAS hat nun einen Einzelrichter bestellt, der zeitnah eine Entscheidung bezüglich der Olympia-Disqualifikation von Heraskewytsch treffen soll.

 

