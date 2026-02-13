Olympia am Samstag: Entscheidungen und Vorkämpfe

Am Valentinstag soll es fürs deutsche Team D statt roter Rosen Medaillen regnen. Beste Chancen liegen beim Skeleton und Skispringen. Die Eishockey-Frauen spielen ihr Viertelfinale.

Das nächste Mal Grund zum Jubeln? Skispringer Philipp Raimund, der auf der Normalschanze gewonnen hatte. Quelle: IMAGO / Laci Perenyi

Noch bis 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in 116 Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.

Deutsche Eishockey-Frauen fordern Topfavorit Kanada

Jetzt gilt es: Do-or-Die Spiel für die deutschen Eishockey-Frauen. Ihr Gegner: Kanada - und die Nordamerikanerinnen sind die klaren Favoriten. Um 16:40 Uhr geht es los (ZDF-Stream).

Bei den Deutschen muss für den Halbfinal-Einzug wirklich alles passen.

Alle Augen auf den Eiskanal von Cortina

Im Skeleton riecht es nach den nächsten Medaillen für Deutschland. Susanne Kreher ist zur Halbzeit mit nur 0,04 Sekunden Rückstand Zweite hinter der führenden Österreicherin Janine Flock. Jacqueline Pfeifer (+0,13) und Titelverteidigerin Hannah Neise (+0,37) lauern auf den Plätzen drei und vier. Lauf 3 beginnt um 18 Uhr, der entscheidende vierte Lauf um 19.44 Uhr (beide im ZDF-Stream).

Am Freitag hatten Axel Jungk mit Silber und Christopher Grotheer mit Bronze vorgelegt.

Der deutsche Skeletonpilot Axel Jungk hat sich Silber gesichert und musste sich nur dem Olympiasieger Matt Weston aus Großbritannien geschlagen geben. Christopher Grotheer sicherte sich Bronze. 13.02.2026 | 6:08 min

Raimund will den nächsten Höhenflug landen

Philipp Raimund ist noch ganz beseelt von seinem Olympiasieg von der Normalschanze und doch wieder heiß auf die nächste Medaille. In Val di Fiemme muss er diesmal von der Großschanze eine Top-Leistung zeigen, um an Skisprung-Star und Gold-Favorit Domen Prevc vorbei zu fliegen. Der erste Durchgang ab 18:45 Uhr im ZDF-Stream.

Biathletin Preuß sprintet um die Einzelmedaille

Die letzte deutsche Olympia-Medaille im Biathlon-Sprint der Frauen hat die verstorbene Laura Dahlmeier gewonnen. 2018 holte sie Gold in Pyeongchang. Jetzt möchte Franziska Preuß vor ihrem Karriereende nochmal alleine aufs Podest.

Im Sprint ab 14:45 (im ZDF-Stream) startet sie gemeinsam mit Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Olympia-Debütantin Julia Tannheimer. Die 20-jährige Tannheimer hat Selina Grotian aus dem Kader verdrängt. Sie hatte im Einzel am Mittwoch nach vier Schießfehlern nur Rang 55 belegt.

Entscheidungen

Ski Freestyle

Frauen

Parallel-Buckelpiste

11.46 Uhr: Kleines Finale

11.48 Uhr: Großes Finale

Langlauf

Frauen

12.00 Uhr: 4x7,5km-Staffel

Ski Alpin

Männer

Riesenslalom

10.00 Uhr: 1. Lauf

13.30 Uhr 2. Lauf

Biathlon

Frauen,

14.45 Uhr: 7,5 km Sprint

Skeleton

Frauen

18.00 Uhr: 3. Lauf

19.44 Uhr: 4. Lauf

Skispringen

Männer

Großschanze

18.45 Uhr: 1. Durchgang

19.57 Uhr: 2. Durchgang

Eisschnelllauf

Männer

17.00 Uhr: 500 m

Shorttrack

Männer

1500 m

22.35 Uhr: B-Finale

22.42 Uhr: A-Finale

Vorkämpfe

Eishockey

Männer

Gruppe C

Deutschland - Lettland (12.10)

USA - Dänemark (21.10)

Gruppe B

Schweden - Slowakei (12.10)

Finnland - Italien (16.40)

Frauen

Viertelfinale

Kanada - Deutschland (16.40)

Finnland - Schweiz (21.10)

Curling

Männer

Vorrunde, Session 5

Deutschland - USA

Schweiz - Kanada

Schweden - China

Tschechien - Großbritannien (alle 14.05)

Frauen

Vorrunde

Session 4

Schweiz - Japan

Großbritannien - Kanada

Italien - China (alle 09.05)

Session 5

Italien - Schweden

Südkorea - Dänemark

Japan - USA

Kanada - Schweiz (alle 19.05)

Shorttrack

Frauen

1000 m, Vorläufe (21.01)

Staffel-Halbfinale (22.05)

Männer

1500 m

Viertelfinale (20.15), Halbfinale (21.49)

Eisschnelllauf

Frauen

Team-Verfolgung, Viertelfinale (16.00)

Ski Freestyle

Frauen

Parallel-Buckelpiste

Sechzehntelfinale (10.30), Achtelfinale (11.00), Viertelfinale (11.20), Halbfinale (11.35)

