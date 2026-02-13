Olympia am Samstag: Entscheidungen und Vorkämpfe

Skeleton, Skispringen und Eishockey:Olympia 2026: Das bringt der Olympia-Samstag
Am Valentinstag soll es fürs deutsche Team D statt roter Rosen Medaillen regnen. Beste Chancen liegen beim Skeleton und Skispringen. Die Eishockey-Frauen spielen ihr Viertelfinale.
Noch bis 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in 116 Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.
Deutsche Eishockey-Frauen fordern Topfavorit Kanada
Jetzt gilt es: Do-or-Die Spiel für die deutschen Eishockey-Frauen. Ihr Gegner: Kanada - und die Nordamerikanerinnen sind die klaren Favoriten. Um 16:40 Uhr geht es los (ZDF-Stream).
Bei den Deutschen muss für den Halbfinal-Einzug wirklich alles passen.
Alle Augen auf den Eiskanal von Cortina
Im Skeleton riecht es nach den nächsten Medaillen für Deutschland. Susanne Kreher ist zur Halbzeit mit nur 0,04 Sekunden Rückstand Zweite hinter der führenden Österreicherin Janine Flock. Jacqueline Pfeifer (+0,13) und Titelverteidigerin Hannah Neise (+0,37) lauern auf den Plätzen drei und vier. Lauf 3 beginnt um 18 Uhr, der entscheidende vierte Lauf um 19.44 Uhr (beide im ZDF-Stream).
Am Freitag hatten Axel Jungk mit Silber und Christopher Grotheer mit Bronze vorgelegt.
Raimund will den nächsten Höhenflug landen
Philipp Raimund ist noch ganz beseelt von seinem Olympiasieg von der Normalschanze und doch wieder heiß auf die nächste Medaille. In Val di Fiemme muss er diesmal von der Großschanze eine Top-Leistung zeigen, um an Skisprung-Star und Gold-Favorit Domen Prevc vorbei zu fliegen. Der erste Durchgang ab 18:45 Uhr im ZDF-Stream.
Olympische Spiele:Olympia 2026
Biathletin Preuß sprintet um die Einzelmedaille
Die letzte deutsche Olympia-Medaille im Biathlon-Sprint der Frauen hat die verstorbene Laura Dahlmeier gewonnen. 2018 holte sie Gold in Pyeongchang. Jetzt möchte Franziska Preuß vor ihrem Karriereende nochmal alleine aufs Podest.
Im Sprint ab 14:45 (im ZDF-Stream) startet sie gemeinsam mit Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Olympia-Debütantin Julia Tannheimer. Die 20-jährige Tannheimer hat Selina Grotian aus dem Kader verdrängt. Sie hatte im Einzel am Mittwoch nach vier Schießfehlern nur Rang 55 belegt.
Entscheidungen
Ski Freestyle
Frauen
Parallel-Buckelpiste
- 11.46 Uhr: Kleines Finale
- 11.48 Uhr: Großes Finale
Langlauf
Frauen
12.00 Uhr: 4x7,5km-Staffel
Ski Alpin
Männer
Riesenslalom
- 10.00 Uhr: 1. Lauf
- 13.30 Uhr 2. Lauf
Biathlon
Frauen,
14.45 Uhr: 7,5 km Sprint
Skeleton
Frauen
- 18.00 Uhr: 3. Lauf
- 19.44 Uhr: 4. Lauf
Skispringen
Männer
Großschanze
- 18.45 Uhr: 1. Durchgang
- 19.57 Uhr: 2. Durchgang
Eisschnelllauf
Männer
17.00 Uhr: 500 m
Shorttrack
Männer
1500 m
- 22.35 Uhr: B-Finale
- 22.42 Uhr: A-Finale
Vorkämpfe
Eishockey
Männer
Gruppe C
- Deutschland - Lettland (12.10)
- USA - Dänemark (21.10)
Gruppe B
- Schweden - Slowakei (12.10)
- Finnland - Italien (16.40)
Frauen
Viertelfinale
- Kanada - Deutschland (16.40)
- Finnland - Schweiz (21.10)
Curling
Männer
Vorrunde, Session 5
Deutschland - USA
Schweiz - Kanada
Schweden - China
Tschechien - Großbritannien (alle 14.05)
Frauen
Vorrunde
Session 4
Schweiz - Japan
Großbritannien - Kanada
Italien - China (alle 09.05)
Session 5
Italien - Schweden
Südkorea - Dänemark
Japan - USA
Kanada - Schweiz (alle 19.05)
Shorttrack
Frauen
- 1000 m, Vorläufe (21.01)
- Staffel-Halbfinale (22.05)
Männer
1500 m
Viertelfinale (20.15), Halbfinale (21.49)
Eisschnelllauf
Frauen
Team-Verfolgung, Viertelfinale (16.00)
Ski Freestyle
Frauen
Parallel-Buckelpiste
Sechzehntelfinale (10.30), Achtelfinale (11.00), Viertelfinale (11.20), Halbfinale (11.35)
