Olympia 2026: Langläufer Klaebo holt sein insgesamt achtes Gold

Der ukrainische Skeleton-Pilot Wladislaw Heraskewytsch hofft nach seinem Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof Cas gegen den Ausschluss von den olympischen Wettbewerben noch auf einen Start in Italien. Nach den Angaben des Ukrainers findet die Anhörung vor dem Cas heute um 9 Uhr statt. Die ersten beiden Läufe im Skeleton-Wettbewerb wurden bereits absolviert - ohne Heraskewytsch. Heute Abend ab 19:30 Uhr ist die Medaillenentscheidung mit den Läufen drei und vier geplant.

"Für mich es ist jetzt natürlich schwer, nachzuvollziehen, wie wir das umsetzen können", antwortete Heraskewytsch auf die Frage, wie er denn doch noch in den Wettbewerb einsteigen könne. Vielleicht müsse man die ersten beiden Läufe annullieren oder er selbst müsse mehrere Läufe an einem Tag bestreiten, sagte der 27-Jährige. "Aber definitiv ist es eine Frage, die geklärt werden muss, und wir werden alle Aspekte noch einmal überprüfen."