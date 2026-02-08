Olympia 2026: Langläufer Klaebo holt sein insgesamt achtes Gold

Zeitung: Keine Gratis-Kondome mehr in Cortina
Im olympischen Dorf von Cortina d'Ampezzo sind nach einem italienischen Zeitungsbericht bereits vor der Hälfte der Winterspiele die Gratis-Kondome ausgegangen. Die mehreren Tausend Präservative mit dem Olympia-Logo, die für die Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung gestellt wurden, seien alle weg, meldete die Tageszeitung "La Stampa". Unklar ist, ob es Nachschub geben wird. Insgesamt sind bei den Winterspielen, die noch bis zum 22. Februar dauern, etwa 2.900 Athletinnen und Athleten am Start.