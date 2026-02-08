Olympia 2026: Lindsey Vonn sendet Botschaft an ihre Fans

Die deutschen Eishockey-Frauen hoffen nach dem Ausscheiden bei den Winterspielen auf einen Schub für ihren Sport. "Das ist die größte Bühne, die man hat im Sport und auch wir im Frauen-Eishockey haben. Natürlich hoffe ich, dass vielleicht das ein oder andere Mädchen mehr beim Eishockey bleibt", sagte Kapitänin Daria Gleißner nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Kanada (1:5).

Zugleich wies Gleißner auf strukturelle Defizite in Deutschland hin. Es fehlten die Breite und der Wettbewerb in der Liga. Es brauche mehr Unterstützung, auch von den Top-Teams aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). "Ich sage jetzt nicht, dass jedes DEL-Team jetzt anfangen muss, eine Mädchen- oder Frauenmannschaft zu gründen", sagte Gleißner. Ein größeres Engagement, auch auf finanzieller Ebene, sei aber notwendig, um in Deutschland "mehr Optionen" zu haben, um "Hockey zu spielen."