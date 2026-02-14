Olympia 2026: Deutsche Skeleton-Frauen rasen zu Silber und Bronze

Silber und Bronze im Skeleton: Susanne Kreher wird Zweite vor Jacqueline Pfeifer. Die Österreicherin Janine Flock gewinnt. Die deutschen Frauen machen es damit wie die Männer.

Die deutschen Skeleton-Pilotinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer haben den Erfolgslauf der deutschen Schlittensportler in Cortina d'Ampezzo fortgesetzt und Silber und Bronze gewonnen.

Österreicherin Flock überragt

Die frühere Weltmeisterin und Olympiadebütantin Kreher musste sich nur der überragenden Janine Flock aus Österreich geschlagen geben, die mit 0,30 Sekunden Vorsprung siegte. Die als Mitfavoritin gestartete Pfeifer sicherte sich acht Jahre nach Olympiasilber in Pyeongchang die Bronzemedaille. Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise verpasste das Podium als Vierte knapp.

Die 36 Jahre alte Flock feierte bei ihren vierten Olympischen Spielen ihr erstes Gold und sorgte für den ersten österreichischen Sieg im Eiskanal von Cortina.

Unerwartet starkes Team-Ergebnis

Ein derart starkes Mannschaftsergebnis war bei den deutschen Skeleton-Frauen nicht zu erwarten gewesen. Kreher vom Dresdner SC hatte die Weltcupsaison nur auf dem sechsten Rang beendet.

Pfeifer von der RSG Hochsauerland, die den Weltcup in Cortina Anfang November gewonnen hatte, war als Goldanwärterin an den Start gegangen. Mit Flock konnte sie aber nur bei ihrem Bahnrekord im zweiten Lauf mithalten.

Schon neun deutsche Medaillen für Team D in Cortina

Für die herausragenden deutschen Schlittensportler sind es im Eiskanal die achte und neunte Medaille im siebten Rennen. Die Rodler um Deutschlands Rekord-Winterolympioniken Tobias Wendl und Tobias Arlt hatten mit dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze eindrucksvoll vorgelegt, die Skeletonis Axel Jungk und Christopher Grotheer legten am Freitag nach.

Eine weitere Medaillenchance gibt es für Jungk, Grotheer, Kreher und Pfeifer im erstmals olympischen Mixed-Team am Sonntagabend.

