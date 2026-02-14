  3. Merkliste
Olympia 2026: Entscheidungen am Sonntag im Überblick

Kaum echte Chancen für Team D:Das bringt der Sonntag: Mit Eishockey Deutschland - USA

|

Heiße Medaillen-Kandidaten gibt es nicht, Team D muss am Olympia-Sonntag auf Überraschungen hoffen. Die Eishockey-Cracks stehen vor einem Unding: Sie müssen die USA schlagen.

Der lettische Eishockeyspieler Dans Ločmelis erzielt bei den Olympischen Winterspielen 2026 in der Partie gegen Deutschland ein Tor

Kalt erwischt gegen Lettland und jetzt gewaltig unter Druck: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen die USA.

Quelle: dpa

Deutschlands Eishockey-Cracks droht nach der unerwarteten 3:4-Niederlage gegen Lettland ein schnelles Aus. Im letzten Gruppenspiel (Sonntag, 21.10 Uhr / ZDF-Stream) muss gewonnen werden. Die Crux: Gegner sind die USA, Deutschland ist klarer Außenseiter. "Wir müssen unser Ding machen und lange geduldig bleiben", sagt Deutschlands Starspieler Leon Draisaitl.

Deutsch: Deutschlands Torhüter Philipp Grubauer (#30) kassiert ein Tor im Vorrundenspiel der Herren-Eishockeygruppe C zwischen Deutschland und Lettland in der Milano Rho Ice Hockey Arena bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 in Mailand am 14. Februar 2026

Das deutsche Eishockey-Team hat den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Lettland gab es die erste Niederlage des olympischen Turniers.

14.02.2026 | 10:01 min

Franzska Preuß startet als Siebte

Im Biathlon gehen die Deutschen aus einer Lauerstellung auf Medaillenjagd. Bei den Frauen liegt Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß vor der 10-Kilometer-Verfolgung (14.45 Uhr / ZDF-Stream) als Siebte des Sprints am besten. Für die 31-Jährige ist es die vorletzte Chance, noch die ersehnte Olympia-Einzelmedaille zu gewinnen.

Maren Kirkeeide aus Norwegen startet am 11. Februar 2026 im 15-km-Einzel der Frauen bei den Olympischen Winterspielen Mailand-Cortina 2026 in der Biathlon-Arena Antholz (Südtirol).

Maren Kirkeeide hat einen echten Biathlon-Krimi gewonnen. Franziska Preuß fuhr als beste Deutsche mit einem Schießfehler auf Rang sieben.

14.02.2026 | 6:03 min

Bei den Männern, die schon um 11.15 Uhr (ZDF-Stream) auf die 12,5 Kilometer starten, liegt Philipp Horn als Zehnter noch am nächsten an den Medaillenrängen.

Im Riesenslalom "Topläuferinnen ärgen"

Zu den Favoritinnen zählen Lena Dürr und Emma Aicher im Riesenslalom (10.00 und 13.30 Uhr / ZDF-Stream) nicht, "aber vielleicht können wir die Top-Läuferinnen ärgern", sagt Andreas Ertl, Sportlicher Leiter Ski alpin beim Deutschen Skiverband.

Das Abfahrts-Silber von Emma Aicher und der zweite Platz in der Team-Kombination von Aicher und Kira Weidle-Winkelmann "haben ein bisschen den Druck aus dem System genommen, das ist sehr gut".

Skispringerinnen auf der Großschanze

Katharina Schmid tritt in Predazzo zum letzten großen Skisprung-Wettkampf ihrer Karriere an. Es ist gleichzeitig die olympische Premiere für Frauen auf der Großschanze. Schmid, siebenmalige Weltmeisterin, werden nach mäßigen Trainingsleistungen Außenseiterchancen zugerechnet. Der erste Durchgang beginnt um 18.45 Uhr, der zweite um 19.45 Uhr (beides ZDF-Stream).

Beste Deutsche im Training war die WM-Zweite Selina Freitag auf den Rängen neun, fünf und sieben.

Eiskunstlauf-Paar Hase/Nikita Volodin startet in erste Etappe

Die Paarlauf-Vize-Weltmeister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin starten mit dem Kurzprogramm in ihre Medaillenmission. Im Januar 2025 hatte das Top-Duo der Deutschen Eislauf-Union (DEU) erstmals EM-Gold gewonnen und sich endgültig in der Eiskunstlauf-Weltspitze etabliert.

Auch bei den Winterspielen sind sie Kandidaten fürs Podest, der Wettkampf beginnt um 19.45 Uhr (ZDF-Stream).

Entscheidungen

Ski alpin
Frauen-Riesenslalom

  • 10.00: 1. Durchgang
  • 13:30: 2. Durchgang

Biathlon

  • 11:15: Verfolgung 12,5 km, Männer
  • 14:45: Verfolgung 10 km, Frauen

Ski Freestyle
11:48: Parallel-Buckelpiste, Männer

Langlauf
12:00: 4x7,5-km-Staffel, Männer

Snowboard
14:40: Snowboard-Cross: Mixed-Team

Eisschnelllauf
16:00: 500 m, Frauen

Skeleton
18:00: Mixed-Team

Skispringen
Frauen, Großschanze

  • 18:45: 1. Durchgang
  • 20:00: 2. Durchgang

Vorkämpfe

Eishockey
Männer
Gruppe A

  • 12:10: Schweiz - Tschechien
  • 16:40: Kanada - Frankreich

Gruppe C

  • 19:10: Dänemark - Lettland
  • 21:10: USA - Deutschland

Bob
Frauen

  • 10:00: Monobob, 1. Durchgang
  • 12:04: Monobob, 2. Durchgang

Curling
Männer
6. Spieltag

  • 09:05: Deutschland - Großbritannien
  • 09:05: Norwegen - Italien
  • 09:05: USA - Schweden

7. Spieltag

  • 19:05: China - Kanada
  • 19:05: Großbritannien - Schweiz
  • 19:05: Italien - Tschechien
  • 19:05: Norwegen - USA

Frauen
6. Spieltag

  • 14:05: Dänemark - Italien
  • 14:05: Großbritannien - Schweden
  • 14:05: Japan - Südkorea
  • 14:05: USA - China

Eisschnelllauf
Männer
16:00: Teamverfolgung, Viertelfinale

Eiskunstlauf
Mixed
19:45: Paarlauf, Kurzprogramm

Ski Freestyle
Männer
11:35: Parallel-Buckelpiste, Halbfinale
11:46: Parallel-Buckelpiste, Männer, Finale B

Big Air
Männer
19:30: Qualifikation

Snowboard-Cross
Mixed-Team
13:45: Viertelfinale
14:15: Halbfinale
14:35: Finale B

Snowboard-Slopestyle
Qualifikation
10:15 und 11:15 Uhr: Männer
14:15 und 15:15 Uhr: Frauen

Olympische Spiele
:Olympia 2026

Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF seit dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".
Themen
SportOlympia

