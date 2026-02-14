Olympia 2026: Entscheidungen am Sonntag im Überblick

Kaum echte Chancen für Team D:Das bringt der Sonntag: Mit Eishockey Deutschland - USA
Heiße Medaillen-Kandidaten gibt es nicht, Team D muss am Olympia-Sonntag auf Überraschungen hoffen. Die Eishockey-Cracks stehen vor einem Unding: Sie müssen die USA schlagen.
Deutschlands Eishockey-Cracks droht nach der unerwarteten 3:4-Niederlage gegen Lettland ein schnelles Aus. Im letzten Gruppenspiel (Sonntag, 21.10 Uhr / ZDF-Stream) muss gewonnen werden. Die Crux: Gegner sind die USA, Deutschland ist klarer Außenseiter. "Wir müssen unser Ding machen und lange geduldig bleiben", sagt Deutschlands Starspieler Leon Draisaitl.
Franzska Preuß startet als Siebte
Im Biathlon gehen die Deutschen aus einer Lauerstellung auf Medaillenjagd. Bei den Frauen liegt Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß vor der 10-Kilometer-Verfolgung (14.45 Uhr / ZDF-Stream) als Siebte des Sprints am besten. Für die 31-Jährige ist es die vorletzte Chance, noch die ersehnte Olympia-Einzelmedaille zu gewinnen.
Bei den Männern, die schon um 11.15 Uhr (ZDF-Stream) auf die 12,5 Kilometer starten, liegt Philipp Horn als Zehnter noch am nächsten an den Medaillenrängen.
Im Riesenslalom "Topläuferinnen ärgen"
Zu den Favoritinnen zählen Lena Dürr und Emma Aicher im Riesenslalom (10.00 und 13.30 Uhr / ZDF-Stream) nicht, "aber vielleicht können wir die Top-Läuferinnen ärgern", sagt Andreas Ertl, Sportlicher Leiter Ski alpin beim Deutschen Skiverband.
Das Abfahrts-Silber von Emma Aicher und der zweite Platz in der Team-Kombination von Aicher und Kira Weidle-Winkelmann "haben ein bisschen den Druck aus dem System genommen, das ist sehr gut".
Skispringerinnen auf der Großschanze
Katharina Schmid tritt in Predazzo zum letzten großen Skisprung-Wettkampf ihrer Karriere an. Es ist gleichzeitig die olympische Premiere für Frauen auf der Großschanze. Schmid, siebenmalige Weltmeisterin, werden nach mäßigen Trainingsleistungen Außenseiterchancen zugerechnet. Der erste Durchgang beginnt um 18.45 Uhr, der zweite um 19.45 Uhr (beides ZDF-Stream).
Beste Deutsche im Training war die WM-Zweite Selina Freitag auf den Rängen neun, fünf und sieben.
Eiskunstlauf-Paar Hase/Nikita Volodin startet in erste Etappe
Die Paarlauf-Vize-Weltmeister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin starten mit dem Kurzprogramm in ihre Medaillenmission. Im Januar 2025 hatte das Top-Duo der Deutschen Eislauf-Union (DEU) erstmals EM-Gold gewonnen und sich endgültig in der Eiskunstlauf-Weltspitze etabliert.
Auch bei den Winterspielen sind sie Kandidaten fürs Podest, der Wettkampf beginnt um 19.45 Uhr (ZDF-Stream).
Entscheidungen
Ski alpin
Frauen-Riesenslalom
- 10.00: 1. Durchgang
- 13:30: 2. Durchgang
Biathlon
- 11:15: Verfolgung 12,5 km, Männer
- 14:45: Verfolgung 10 km, Frauen
Ski Freestyle
11:48: Parallel-Buckelpiste, Männer
Langlauf
12:00: 4x7,5-km-Staffel, Männer
Snowboard
14:40: Snowboard-Cross: Mixed-Team
Eisschnelllauf
16:00: 500 m, Frauen
Skeleton
18:00: Mixed-Team
Skispringen
Frauen, Großschanze
- 18:45: 1. Durchgang
- 20:00: 2. Durchgang
Vorkämpfe
Eishockey
Männer
Gruppe A
- 12:10: Schweiz - Tschechien
- 16:40: Kanada - Frankreich
Gruppe C
- 19:10: Dänemark - Lettland
- 21:10: USA - Deutschland
Bob
Frauen
- 10:00: Monobob, 1. Durchgang
- 12:04: Monobob, 2. Durchgang
Curling
Männer
6. Spieltag
- 09:05: Deutschland - Großbritannien
- 09:05: Norwegen - Italien
- 09:05: USA - Schweden
7. Spieltag
- 19:05: China - Kanada
- 19:05: Großbritannien - Schweiz
- 19:05: Italien - Tschechien
- 19:05: Norwegen - USA
Frauen
6. Spieltag
- 14:05: Dänemark - Italien
- 14:05: Großbritannien - Schweden
- 14:05: Japan - Südkorea
- 14:05: USA - China
Eisschnelllauf
Männer
16:00: Teamverfolgung, Viertelfinale
Eiskunstlauf
Mixed
19:45: Paarlauf, Kurzprogramm
Ski Freestyle
Männer
11:35: Parallel-Buckelpiste, Halbfinale
11:46: Parallel-Buckelpiste, Männer, Finale B
Big Air
Männer
19:30: Qualifikation
Snowboard-Cross
Mixed-Team
13:45: Viertelfinale
14:15: Halbfinale
14:35: Finale B
Snowboard-Slopestyle
Qualifikation
10:15 und 11:15 Uhr: Männer
14:15 und 15:15 Uhr: Frauen
