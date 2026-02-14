Olympia 2026: Entscheidungen am Sonntag im Überblick

Heiße Medaillen-Kandidaten gibt es nicht, Team D muss am Olympia-Sonntag auf Überraschungen hoffen. Die Eishockey-Cracks stehen vor einem Unding: Sie müssen die USA schlagen.

Kalt erwischt gegen Lettland und jetzt gewaltig unter Druck: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen die USA. Quelle: dpa

Deutschlands Eishockey-Cracks droht nach der unerwarteten 3:4-Niederlage gegen Lettland ein schnelles Aus. Im letzten Gruppenspiel (Sonntag, 21.10 Uhr / ZDF-Stream) muss gewonnen werden. Die Crux: Gegner sind die USA, Deutschland ist klarer Außenseiter. "Wir müssen unser Ding machen und lange geduldig bleiben", sagt Deutschlands Starspieler Leon Draisaitl.

Das deutsche Eishockey-Team hat den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Lettland gab es die erste Niederlage des olympischen Turniers. 14.02.2026 | 10:01 min

Franzska Preuß startet als Siebte

Im Biathlon gehen die Deutschen aus einer Lauerstellung auf Medaillenjagd. Bei den Frauen liegt Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß vor der 10-Kilometer-Verfolgung (14.45 Uhr / ZDF-Stream) als Siebte des Sprints am besten. Für die 31-Jährige ist es die vorletzte Chance, noch die ersehnte Olympia-Einzelmedaille zu gewinnen.

Maren Kirkeeide hat einen echten Biathlon-Krimi gewonnen. Franziska Preuß fuhr als beste Deutsche mit einem Schießfehler auf Rang sieben. 14.02.2026 | 6:03 min

Bei den Männern, die schon um 11.15 Uhr (ZDF-Stream) auf die 12,5 Kilometer starten, liegt Philipp Horn als Zehnter noch am nächsten an den Medaillenrängen.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Im Riesenslalom "Topläuferinnen ärgen"

Zu den Favoritinnen zählen Lena Dürr und Emma Aicher im Riesenslalom (10.00 und 13.30 Uhr / ZDF-Stream) nicht, "aber vielleicht können wir die Top-Läuferinnen ärgern", sagt Andreas Ertl, Sportlicher Leiter Ski alpin beim Deutschen Skiverband.

Das Abfahrts-Silber von Emma Aicher und der zweite Platz in der Team-Kombination von Aicher und Kira Weidle-Winkelmann "haben ein bisschen den Druck aus dem System genommen, das ist sehr gut".

Skispringerinnen auf der Großschanze

Katharina Schmid tritt in Predazzo zum letzten großen Skisprung-Wettkampf ihrer Karriere an. Es ist gleichzeitig die olympische Premiere für Frauen auf der Großschanze. Schmid, siebenmalige Weltmeisterin, werden nach mäßigen Trainingsleistungen Außenseiterchancen zugerechnet. Der erste Durchgang beginnt um 18.45 Uhr, der zweite um 19.45 Uhr (beides ZDF-Stream).

Beste Deutsche im Training war die WM-Zweite Selina Freitag auf den Rängen neun, fünf und sieben.

Eiskunstlauf-Paar Hase/Nikita Volodin startet in erste Etappe

Die Paarlauf-Vize-Weltmeister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin starten mit dem Kurzprogramm in ihre Medaillenmission. Im Januar 2025 hatte das Top-Duo der Deutschen Eislauf-Union (DEU) erstmals EM-Gold gewonnen und sich endgültig in der Eiskunstlauf-Weltspitze etabliert.

Auch bei den Winterspielen sind sie Kandidaten fürs Podest, der Wettkampf beginnt um 19.45 Uhr (ZDF-Stream).

Entscheidungen

Ski alpin

Frauen-Riesenslalom

10.00: 1. Durchgang

13:30: 2. Durchgang

Biathlon

11:15: Verfolgung 12,5 km, Männer

14:45: Verfolgung 10 km, Frauen

Ski Freestyle

11:48: Parallel-Buckelpiste, Männer

Langlauf

12:00: 4x7,5-km-Staffel, Männer

Snowboard

14:40: Snowboard-Cross: Mixed-Team

Eisschnelllauf

16:00: 500 m, Frauen

Skeleton

18:00: Mixed-Team

Skispringen

Frauen, Großschanze

18:45: 1. Durchgang

20:00: 2. Durchgang

Vorkämpfe

Eishockey

Männer

Gruppe A

12:10: Schweiz - Tschechien

16:40: Kanada - Frankreich

Gruppe C

19:10: Dänemark - Lettland

21:10: USA - Deutschland

Bob

Frauen

10:00: Monobob, 1. Durchgang

12:04: Monobob, 2. Durchgang

Curling

Männer

6. Spieltag

09:05: Deutschland - Großbritannien

09:05: Norwegen - Italien

09:05: USA - Schweden

7. Spieltag

19:05: China - Kanada

19:05: Großbritannien - Schweiz

19:05: Italien - Tschechien

19:05: Norwegen - USA

Frauen

6. Spieltag

14:05: Dänemark - Italien

14:05: Großbritannien - Schweden

14:05: Japan - Südkorea

14:05: USA - China

Eisschnelllauf

Männer

16:00: Teamverfolgung, Viertelfinale

Eiskunstlauf

Mixed

19:45: Paarlauf, Kurzprogramm

Ski Freestyle

Männer

11:35: Parallel-Buckelpiste, Halbfinale

11:46: Parallel-Buckelpiste, Männer, Finale B

Big Air

Männer

19:30: Qualifikation

Snowboard-Cross

Mixed-Team

13:45: Viertelfinale

14:15: Halbfinale

14:35: Finale B

Snowboard-Slopestyle

Qualifikation

10:15 und 11:15 Uhr: Männer

14:15 und 15:15 Uhr: Frauen

Olympische Spiele : Olympia 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026