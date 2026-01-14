Deutschland hat mit Minerva Hase und Nikita Wolodin ein Eiskunstlaufpaar von Weltklasse. Bei den Olympischen Spielen zählt das Duo zum Favoritenkreis.

Bei der EM war es Silber - was ist bei Olympia drin? Die Eiskunstläufer Minerva Hase und Nikita Volodin. Quelle: dpa

Vergleiche in Kunst-Sportarten führen schnell aufs Glatteis. "Ich vergleiche nie", sagt Dimitri Sawin, seit über zehn Jahren der russische Trainer der Berlinerin Minerva Hase, die am Sonntag mit ihrem Partner Nikita Wolodin bei den Olympischen Spielen im Eiskunstlauf antritt.

"Alle Paare im Eiskunstlaufen sind unterschiedlich, alle, daher vergleiche ich keine miteinander", sagt Sawin, der das aktuell hochkarätigste Paar aus Deutschland oft nur per Video-Analyse betreut.

Ein großes Team steht hinter Hase und Wolodin

Denn zum Head-Coach gehört ein großes Team: Vor Ort im Sportforum Hohenschönhausen der Heimtrainer Knut Schubert vom SC Berlin, selbst zweimal Gewinner von EM-Bronze im Paarlauf. 1983 war das, in Dortmund, zu Zeiten der DDR.

Oder Rico Rex, ebenfalls ein Paarläufer, heute Bundestrainer für den Nachwuchs. Dazu kommen Choreographen aus Europa, an der Spitze der Franzose Benoit Richaud, der die Musik zur Kür vorgeschlagen hat. Die muss zur jeweiligen Seele eines Eiskunstlaufpaares passen.

Sport und Kunst zelebriert

So, wie einst bei Aljona Sawtschenko und Bruno Massot, die 2018 mit ihrer brillanten Olympia-Kür Geschichte schrieben und einen Monat später auch die WM gewinnen konnten - übrigens in Mailand. Beide in Deutschland eingebürgert, sie aus der Ukraine, er aus Frankreich.

Aus dem Album "Memoryhouse" von Max Richter haben Minerva Hase und Nikita Wolodin schon beim Grand-Prix-Finale im Dezember 2025 im japanischen Nagoya gezeigt, was es heißt, Sport und Kunst zu zelebrieren. Ihre bislang beste Kürleistung, belohnt mit 149,57 Punkten.

Hase und Wolodin starten in Sheffield als Titelverteidiger

Bei der EM in Sheffield sind die Europameister zwar Zweite geworden, mit schmerzenden Stürzen, aber mit dem Druck kann die Psychologie-Studentin umgehen:

Nikita sagt, vor jeder Saison ist das Blatt quasi leer. Was wir in der vergangenen Saison geleistet haben, gilt nicht mehr. „ Minerva Hase

Olympia soll eine vorläufige Krönung sein, mit Lerneffekten aus Sheffield. Ziel: Olympiamedaille. Nikita ist der spontane Teil des Paares auf Eis. Er trägt jetzt seine Haare länger, lacht viel und das ist auch für Minerva, die Disziplinierte, ansteckend, passend zum Tango in der Kurzkür.

Von der Sportgymnastik aufs Eis

Im Juni 1999 im Abstand von 19 Tagen geboren, sie in Berlin. Und schon sehr früh ein Eiskunstlauf-Küken, das ihre Eltern beim der rhythmischen Sportgymnastik so lange genervt hat, bis sie auf dem Eis stand. Er in St. Petersburg geboren, russische Schule. Die Großmutter hat immer an ihn geglaubt.

Das Motto ihrer Kür in dieser Saison, dass aus Hoffnungslosigkeit wieder Hoffnung entsteht, spiegelt ihr Leben wieder: Hases Olympia-Traum zerbrach an Corona. Ihr damaliger Eiskunstlaufpartner Nolan Seegert war nach dem Infekt 2022 in Peking nicht in der Lage, mit ihr die Kür durchzustehen. Tränen, letzter Olympiaplatz. Seegert beendet die Karriere.

Greifbare Harmonie

Nikita Wolodin war da schon in Eislaufshows unterwegs. Hase musste sich gedulden. Beiden gemeinsam: Das Scouting-Buch von Hases Trainer Dimitri Sawin. Und Hase – es war überhaupt der einzige Versuch, einen Eislaufpartner zu finden – lebt ihren Traum weiter.

Sawin spricht Wolodin an und Nikita Wolodin kommt nach Deutschland. Trotz Sprachbarriere ist nach den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten die Harmonie greifbar: Den anderen erstrahlen zu lassen ohne selbst unsichtbar zu werden.

Wolodin seit August Deutscher

Seit seinem Einbürgerungstest im August 2025 ist Nikita Wolodin deutscher Staatsbürger. Über die politischen Zustände in Russland und der Ukraine haben beide eine persönliche Meinung, aber keine öffentliche. Und der Präsident der Deutschen Eislaufunion, Andreas Wagner sagt: "Wir haben uns an die Spielregeln gehalten. Die Einbürgerung ist vollzogen, Nikita läuft ebenfalls seit drei Jahren für Deutschland."

Die Hoffnung sei immer ins Gelingen verliebt, hat einst der deutsche Philosoph Ernst Bloch gesagt. Eiskunstlaufen verzeiht keine Fehler und genau da fängt die Hoffnung an: die perfekte Magie in Mailand zu zeigen.

Die größten Erfolge von Minerva Hase und Nikita Wolodin 2023: Deutsche Meister, Sieger im Grand-Prix-Finale

2024: WM-Dritte, Sieger im Grand-Prix-Finale, Deutsche Meister

2025: Europameister, WM-Silber, Dritte im Grand-Prix-Finale, Deutsche Meister

2026: EM-Silber

