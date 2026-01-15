  3. Merkliste
Eiskunstlauf-Paar Hase und Volodin gewinnt EM-Silber

|

Mit der Titelverteidigung hat es nicht geklappt, aber es wurde Silber: Das Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin feiert bei der EM nach einer Sturz-Kür Platz zwei.

Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin bei der EM

Die Entscheidung um Gold bei der Eiskunstlauf-EM in Sheffield mit dem deutschen Topduo Minerva Hase und Nikita Volodin relive. Kommentatorin: Petra Bindl.

15.01.2026 | 17:26 min

EM-Silber für das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin, die im englischen Sheffield als Titelverteidiger angetreten waren.

Nach einem nicht ganz fehlerfreien Kurzprogramm und einer Kür mit Stürzen reichte es für das deutsche Top-Duo am Ende für Silber.

Eiskunstläufer Minerva Hase und Nikita Volodin bei der EM

Die Entscheidung im Paarlauf: Die Kür der Paare mit dem deutschen Duo Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin als Titelverteidiger sowie dem Team Annika Hocke und Robert Kunkel.

15.01.2026 | 197:54 min

Bei der Generalprobe für die Olympischen Winterspiele im Februar kamen die favorisierten Vize-Weltmeister nach zwei Stürzen von Hase in der Kür auf 203,87 Punkte und mussten sich dem georgischen Duo Anastasia Metelkina/Luka Berulawa (215,76) deutlich geschlagen geben. Dritte wurden Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko aus Ungarn (202,56).

Donnerstag, 15.1., 20 Uhr: Kür Paare
Freitag, 16.1., 19 Uhr: Kür Frauen
Samstag, 17.1., 14 Uhr: Kür Männer
Samstag, 17.1., 20:15 Uhr: Eistanz Kür
Sonntag, 18.1., 16 Uhr: Schaulaufen

Zweites deutsches Duo Hocke/Kunkel Vierte

Das zweite deutsche Paar Annika Hocke/Robert Kunkel lief auf Rang vier. Die ehemaligen EM-Dritten hatten mit 188,27 Punkte großen Rückstand auf das Podium, liefen zu "I'd Do Anything for Love" von Meat Loaf aber ihre beste Kür der Saison. "Es war für uns hochemotional auf dem Eis. Das Publikum war überwältigend", sagte Hocke.

Neue Europameister wurden die Georgier Anastasia Metelkina/Luka Berulawa, die bereits nach dem Kurzprogramm vor Hase/Volodin führten. Auch in der Kür zur Musik von Max Richter lief dann nicht alles rund für die deutschen Vize-Weltmeister: Volodin überdrehte beim dreifachen Toeloop, Hase stürzte beim Wurf-Rittberger und bei der Schlusshebung. Am Donnerstagmorgen hatte die 26-Jährige noch über Erkältungssymptome geklagt.

Letzter Härtetest vor Olympischen Spielen

Die EM ist für die Eiskunstläufer der letzte Härtetest vor den Winterspielen. "Wir haben nach der EM noch mal drei Wochen Trainingszeit, die wir nutzen können, um noch mal Kleinigkeiten anzupassen", hatte Hase, die mit Volodin auch beim Saisonhöhepunkt zu den Goldkandidaten zählt, vor der EM gesagt.

Quelle: Reuters

Quelle: ZDF, SID
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio live am 15.01.2026 ab 20 Uhr.
