Olympia 2026: DEB-Team kassiert folgenlose Pleite gegen USA

Zum Vorrunden-Ende hat das deutsche Eishockeyteam eine folgenlose Pleite gegen den Weltmeister kassiert. Dank Dänemark ist die Ausgangslage für die K.o.-Runde aber günstig.

Im letzten Vorrundenspiel der Gruppe C muss Deutschland gegen den Weltmeister aus den USA ran. 15.02.2026 | 167:56 min

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im Offensiv-Wirbel der USA ihre Grenzen aufgezeigt bekommen und den direkten Einzug ins Olympia-Viertelfinale klar verpasst. Beim 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) gegen den Mitfavoriten kamen Kapitän Leon Draisaitl und seine Mitspieler kaum zu eigenen Chancen, stemmten sich aber immerhin tapfer und diszipliniert gegen eine noch höhere Niederlage.

In der Qualifikation geht es am Dienstag gegen Frankreich, ein Gegner, der eher zur Kragenweite passt.

DEB-Team kämpfte gegen die USA um jeden Puck

Gegen die USA sahen die zahlreichen deutschen Fans eine einseitige Partie, in der die Hockeystars der USA bisweilen nur das Nötigste taten. Das war aber oft zu schnell, zu intensiv für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis. Die NHL-Reihe um Draisaitl kämpfte um jeden Puck, doch das kostete Kraft.

Das deutsche Eishockey-Team hat den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Lettland gab es die erste Niederlage des olympischen Turniers. 14.02.2026 | 10:01 min

Zach Werenski (20.), Auston Matthews (24./47.), Brock Faber (38.) und Tage Thompson (42.) trafen für das US-Team. NHL-Profi Tim Stützle (52.) war dann im Schlussdrittel noch für Deutschland erfolgreich, es war bereits sein vierter Treffer im Turnier. Draisaitl, einer der Superstars der NHL, kam zu keinem einzigen Torschuss.

Dänemark leistet Deutschland Schützenhilfe

"Die kommen mit so viel Tempo raus", sagte Stürmer John-Jason Peterka schon während der Partie im ZDF. Deutschland fehlte dagegen die Leichtigkeit. Dabei war Platz zwei hinter den USA schon im ersten Drittel gesichert, weil Dänemark gegen Lettland (4:2) Schützenhilfe leistete. Es ging somit um den Gruppensieg, der den direkten Einzug ins Viertelfinale garantierte. Doch bald zeigte sich, wie weit diese DEB-Auswahl, für einige Experten die beste der Geschichte, von der absoluten Weltspitze entfernt ist.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

In den Mittelpunkt rückte schnell Maximilian Franzreb von den Adlern Mannheim, der nach den Spielen gegen Dänemark (3:1) und Lettland (3:4) für NHL-Goalie Philipp Grubauer ins Tor gekommen war. Erst acht Sekunden vor der Schlusssirene des ersten Drittels musste er sich erstmals geschlagen geben, das 0:2 fiel früh im zweiten Abschnitt in Unterzahl.

Die Topstars Leon Draisaitl und Tim Stützle haben das deutsche Eishockey-Team zum Olympia-Auftakterfolg geführt. Gegen Dänemark gewann das Team souverän. 12.02.2026 | 8:47 min

Beim dritten Tor der USA sah Franzreb schlecht aus. Während Draisaitl offensiv weiter kaum stattfand, bewiesen immerhin Stützle und Peterka ihre Offensivqualitäten, die beide in der NHL häufig zur Schau stellen. Der vierte und fünfte Treffer der USA sorgten aber für Ernüchterung - auf den Rängen und auf dem Eis.

Olympische Spiele : Olympia 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, sid