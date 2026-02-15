Olympia 2026: Silber und Bronze im Skeleton

Kein Gold, aber wieder zwei Medaillen: Die deutschen Skeletonis haben zum Abschluss ihrer Wettkämpfe erneut Grund zum Jubeln - auch wenn ihnen der erhoffte Sieg verwehrt bleibt.

Die deutschen Skeletonis Susanne Kreher und Axel Jungk sichern sich bei der Olympia-Premiere des Teamwettbewerbs Silber. Bronze geht an Jacqueline Pfeifer und Christopher Grotheer. 15.02.2026 | 8:31 min

Die deutschen Skeletonis haben den historischen ersten Olympiasieg im Mixed-Team knapp verpasst, mit Silber und Bronze aber das nächste Edelmetall gewonnen. Axel Jungk und Susanne Kreher rasten bei der olympischen Premiere des Wettbewerbs auf Rang zwei und mussten sich dabei nur den Briten Matt Weston und Tabitha Stoecker geschlagen geben.

Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer sicherten sich zudem Bronze; nur eine Hundertstelsekunde trennte die beiden deutschen Duos.

Damit war überhaupt nicht zu rechnen. Das war eine großartige Performance unserer Skeletonis, wie sie hier in Cortina die Medaillen gesammelt haben. „ Thomas Schwab, Vorstand des deutschen Schlittenverbands BSD

Medaillenrausch im Eiskanal: Die deutschen Skeleton-Pilotinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer sorgen für den nächsten Coup und gewinnen bei den Olympischen Spielen Silber und Bronze. 14.02.2026 | 6:30 min

Erfolgreiche Winterspiele für die deutschen Skeletonis

Für die deutschen Skeletonis ist es ein gelungener Abschluss erfolgreicher Tage. Kreher räumte bei ihrem Olympiadebüt gleich zwei Medaillen ab, wie Jungk hatte sie im Einzel von Cortina bereits Silber gewonnen. Jungk schaffte es nach zweimal Olympiasilber im Einzel (Peking und nun Cortina) zum dritten Mal auf das Treppchen bei Winterspielen. Zusammen hatten beide im Januar bereits den Europameistertitel im Mixed gewonnen.

Der deutsche Skeletonpilot Axel Jungk hat sich Silber gesichert und musste sich nur dem Olympiasieger Matt Weston aus Großbritannien geschlagen geben. Christopher Grotheer sicherte sich Bronze. 13.02.2026 | 6:08 min

Durch die zusätzliche Bronzemedaille für Grotheer und Pfeifer, die auch im Einzel jeweils den dritten Platz belegt hatten, schraubte das deutsche Skeleton-Team seine Bilanz auf überragende sechs Medaillen in drei Rennen. Wie die Rodler zuvor sicherten sich die Skeletonis in jedem Rennen mindestens eine Medaille, der Eiskanal bleibt für das Team Deutschland ein sicherer Medaillenlieferant.

