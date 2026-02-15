  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Olympia 2026: Silber und Bronze im Skeleton

Erfolg im neuen Mixed-Team-Wettbewerb:Silber und Bronze für deutsche Skeletonis

|

Kein Gold, aber wieder zwei Medaillen: Die deutschen Skeletonis haben zum Abschluss ihrer Wettkämpfe erneut Grund zum Jubeln - auch wenn ihnen der erhoffte Sieg verwehrt bleibt.

Die deutschen Skeletonsportlerinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer und Skeletonsportler Axel Jungk und Christopher Grotheer präsentieren ihre Medaillen

Die deutschen Skeletonis Susanne Kreher und Axel Jungk sichern sich bei der Olympia-Premiere des Teamwettbewerbs Silber. Bronze geht an Jacqueline Pfeifer und Christopher Grotheer.

15.02.2026 | 8:31 min

Die deutschen Skeletonis haben den historischen ersten Olympiasieg im Mixed-Team knapp verpasst, mit Silber und Bronze aber das nächste Edelmetall gewonnen. Axel Jungk und Susanne Kreher rasten bei der olympischen Premiere des Wettbewerbs auf Rang zwei und mussten sich dabei nur den Briten Matt Weston und Tabitha Stoecker geschlagen geben.

Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer sicherten sich zudem Bronze; nur eine Hundertstelsekunde trennte die beiden deutschen Duos.

Damit war überhaupt nicht zu rechnen. Das war eine großartige Performance unserer Skeletonis, wie sie hier in Cortina die Medaillen gesammelt haben.

Thomas Schwab, Vorstand des deutschen Schlittenverbands BSD

Die deutschen Skeletonfahrerinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer jubeln nach der Medaillenvergabe bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina

Medaillenrausch im Eiskanal: Die deutschen Skeleton-Pilotinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer sorgen für den nächsten Coup und gewinnen bei den Olympischen Spielen Silber und Bronze.

14.02.2026 | 6:30 min

Erfolgreiche Winterspiele für die deutschen Skeletonis

Für die deutschen Skeletonis ist es ein gelungener Abschluss erfolgreicher Tage. Kreher räumte bei ihrem Olympiadebüt gleich zwei Medaillen ab, wie Jungk hatte sie im Einzel von Cortina bereits Silber gewonnen. Jungk schaffte es nach zweimal Olympiasilber im Einzel (Peking und nun Cortina) zum dritten Mal auf das Treppchen bei Winterspielen. Zusammen hatten beide im Januar bereits den Europameistertitel im Mixed gewonnen.

Der deutsche Skeletonsportler Axel Jungk jubelt nach seinem Lauf bei den Olympischen Winterspielen in Cortina

Der deutsche Skeletonpilot Axel Jungk hat sich Silber gesichert und musste sich nur dem Olympiasieger Matt Weston aus Großbritannien geschlagen geben. Christopher Grotheer sicherte sich Bronze.

13.02.2026 | 6:08 min

Durch die zusätzliche Bronzemedaille für Grotheer und Pfeifer, die auch im Einzel jeweils den dritten Platz belegt hatten, schraubte das deutsche Skeleton-Team seine Bilanz auf überragende sechs Medaillen in drei Rennen. Wie die Rodler zuvor sicherten sich die Skeletonis in jedem Rennen mindestens eine Medaille, der Eiskanal bleibt für das Team Deutschland ein sicherer Medaillenlieferant.

Olympische Spiele
:Olympia 2026

Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF seit dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".
Themen
SportOlympia

News zu Olympia

Olympia Kompakt - Die wichtigsten Momente

Alle Olympia-Livestreams

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Olympia kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport