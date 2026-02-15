Mit dem neunten Olympia-Gold hat sich Johannes Hoesflot Klaebo zum erfolgreichsten Wintersportler aller Zeiten gekrönt. Das steckt hinter dem Erfolg des Ausnahmesportlers.

Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo gilt als Jahrhunderttalent im Skilanglauf. Quelle: IMAGO / GEPA pictures

Johannes Hoesflot Klaebo nahm es komplett gelassen hin, dass er nun der größte olympische Wintersportler aller Zeiten ist: "Das ist ziemlich cool, und es war schön, diese Momente gemeinsam mit der norwegischen Staffel zu genießen." Mit seinem vierten Triumph in diesen Tagen in Italien holte der "Außerirdische" seine neunte Olympia-Goldmedaille.

Wenig überraschend hat die norwegische Staffel olympisches Gold im Langlauf gewonnen. Damit hat Johannes Hösflot Klaebo Geschichte geschrieben.

Das hat in der Geschichte der Winterspiele seit der Premiere 1924 in Chamonix niemand vor ihm geschafft - weder die norwegischen Legenden Ole Einar Björndalen, Marit Björgen oder Björn Dählie (jeweils acht), noch die deutschen Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt, die in diesen Tagen ihren siebten Olympiasieg gefeiert hatten. Dabei ist Skilangläufer Klaebo erst 29 Jahre alt.

Er ist überirdisch, vom anderen Stern, eine Maschine. Fast schon zu perfekt. „ Skilanglauf-Teamchef Peter Schlickenrieder

Skilanglauf-Teamchef Peter Schlickenrieder nennt die wichtigsten Geheimnisse von Klaebo: "Ein begnadetes Jahrhunderttalent trifft auf ein extrem konsequentes Sportsystem in Norwegen. Dort werden Kinder sehr vielseitig ausgebildet, und sie bekommen Zeit zum Reifen. Bei uns in Deutschland wäre Klaebo schon mit 16 bei Olympia gewesen und mit 20 hätte er die Schnauze voll gehabt."

Klaebos Sprintfähigkeit im Langlauf als entscheidender Vorteil

Die Geheimnisse des begeisterten Play-Station-Zockers elektrisieren (nicht nur) die Skilanglauf-Welt. Dort ist er freilich nur bei den wenigsten beliebt. Vor allem stört die Arroganz des Norwegers mit dem Lausbuben-Gesicht - einst hat er sogar Usain Bolt, den schnellsten Mann der Welt, zu einem Duell in New York herausgefordert. Solche Sprüche sind genauso Klaebos Markenzeichen wie die überragenden Sprintfähigkeiten auf Ski - als wäre da ein Formel-1-Bolide im Duell mit einem Trabant unterwegs.

"Das ist eine andere Dimension des Skilanglaufs. Klaebo ist ein Künstler auf Ski, spürt den Schnee und das Gelände instinktiv, ist auch taktisch überragend. Er macht alles hochprofessionell, war zum Beispiel vor Olympia vier Wochen zum Höhentraining in Amerika", sagt Schlickenrieder.

Klaebos Karriere, Vermögen und WM-Titel

Was für ein Jahrhunderttalent da unterwegs ist, wurde früh deutlich: Klaebo war 2018 mit 21 Jahren der jüngste Olympiasieger und später auch der jüngste Weltcup-Gesamtsieger der Langlauf-Geschichte. 2019 gewann er seinen ersten von inzwischen 15 WM-Titeln.

In seiner Heimat Trondheim hat alles begonnen, schon in der Jugend unterstützt von der Milliardärs-Familie Reitan. Ihr gehören die in Norwegen populäre Supermarktkette Rema 1000 und Einkaufszentren. In einer von ihnen war Klaebos Mutter Managerin. Die finanzielle Unterstützung der schwerreichen Mäzene hat der Langlauf-Star inzwischen aber längst nicht mehr nötig.

Sein Jahreseinkommen wird auf mindestens zwei Millionen Euro geschätzt, sein Vermögen hat längst zweistellige Millionen-Bereiche geknackt. Skilanglauf ist Nationalsport in Norwegen. Klaebos Popularität ist mit der von Fußball-Stars in Deutschland zu vergleichen. Er ist Werbestar und als gutaussehender Coolman Inspiration für die Jugend.

Als "Justin Bieber des Skilanglaufs" hat ihn Peter Schlickenrieder einmal bezeichnet. Der Popstar ist auch für seine Drogen-Exzesse bekannt und natürlich ranken sich auch um Klaebos außergewöhnliche Leistungen in diesem Ausdauersport immer mal wieder Doping-Verdächtigungen.

Trainer Kare Hoesflot prägt Klaebos Technik

Fest steht, dass "König Klaebo" den Skilanglauf weiterentwickelt hat. Er läuft leichtfüßig wie kein Zweiter durch den Schnee. Auf Anstiegen hat Klaebo sogar eine neue Technik entwickelt - er gleitet nicht mehr mit seinen Ski, sondern rennt einfach wie ein Läufer den Berg hoch.

Die sogenannte Heringsgräten-Technik hat ihm sein Großvater Kare Hoesflot beigebracht. Der schweigsame Mann ist Klaebos Trainer und vermutlich sein größtes Erfolgsgeheimnis. Als sein Enkel gerade zwei Jahre alt war, schenkte er ihm das erste Paar Ski. Es war der Anfang der märchenhaften Erfolgsgeschichte des nun erfolgreichsten Wintersportlers aller Zeiten.

