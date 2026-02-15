  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Olympia: Hass und Hetze gegen Sportler im Netz

Verband setzt Hatespeech-Filter ein:Olympia: Hass und Hetze gegen Sportler im Netz

|

Auch bei den Olympischen Winterspielen werden deutsche Sportler massiv im Netz angefeindet. Der DOSB setzt eine KI ein, die bereits rund 1.300 Hasskommentare herausgefiltert hat.

Olympische Winterspiele 2026

Die deutschen Sportlerinnen und Sportler bei Olympia werden im Internet massiv angegangen. Bislang gab es 1.300 solcher Fälle, einige davon werden nun von der Staatsanwaltschaft überprüft.

15.02.2026 | 0:17 min

Die deutschen Sportlerinnen und Sportler werden bei den Olympischen Winterspielen massiv im Internet angefeindet. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) schlug angesichts von Hass und Hetze im Netz nun Alarm.

"Unsere Befürchtungen, dass sich dieses Thema weiter verschärfen wird, sind leider wahr geworden", sagte Leistungssport-Vorstand und Chef de Mission Olaf Tabor. Es gebe während der Winterspiele "wieder zahlreiche Zuschriften und Kommentare, die deutlich unter der Gürtellinie sind". Zum Ausmaß sagte er:

Es wurden bislang schon gut 1.300 Hasskommentare von der KI herausgefiltert, einige davon werden von der Staatsanwaltschaft untersucht.

Olaf Tabor, Deutscher Olympischer Sportbund

Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man die Hashtags Hass und Hetze in einem Twitter-Post.

Gut jeder dritte deutsche Internetnutzer hat Hate Speech wahrgenommen - 34 Prozent im ersten Quartal 2025. Das sind sechs Prozent mehr als im Jahr 2023, so das Statistische Bundesamt.

27.11.2025 | 0:30 min

KI erkennt Beleidigungen in 30 Sprachen in Echtzeit

Der DOSB setzt wie bei den Sommerspielen 2024 auch bei den Winterspielen auf einen Hatespeech-Filter, um die Athletinnen und Athleten zu schützen. Während der Spiele 2024 in Paris wurden bei einem deutlich größeren deutschen Aufgebot laut DOSB mehr als 61.000 Kommentare erfasst, knapp 4.000 davon wurden automatisch ausgeblendet.

Alle Athletinnen und Athleten können den Filter auf Wunsch bei ihren Social-Media-Accounts einsetzen. "Wer für Deutschland antritt, verdient den größtmöglichen Schutz", hatte DOSB-Präsident Thomas Weikert vor Olympia in Italien gesagt. Das KI-System erkennt Beleidigungen, Drohungen sowie rassistische, sexistische und andere diskriminierende Inhalte in Echtzeit - und zwar in bis zu 30 Sprachen und 25 Kategorien.

Auch die enge Zusammenarbeit mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) besteht weiter, sodass rechtlich relevante Inhalte weiterhin unmittelbar an die Ermittlungsbehörden übermittelt werden können.

Hass im Internet während Olympia ist ein internationales Problem. Diverse Athleten haben damit zu kämpfen. Besonders prominent waren in den vergangenen Tagen die Fälle von US-Sportlern, die sich kritisch über ihre Regierung unter Präsident Donald Trump geäußert hatten.

Kampagne gegen Hass im Netz

Vor dem XXL-Sportsommer starten der DFB, der DOSB und die DFL eine Kampagne gegen Hasskommentare im Netz, Athletinnen und Athleten sollen geschützt werden.

13.05.2024 | 6:35 min

Athleten ziehen sich wegen Hass im Netz zurück

Bei den Winterspielen machten unter anderem Ski-Rennfahrerin Emma Aicher, Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund und Biathletin Vanessa Voigt auf Hass-Botschaften aufmerksam.

Voigt verordnete sich deshalb sogar eine Social-Media-Pause. "Hier wird es jetzt ruhig - mein Fokus liegt woanders. Die Menschen, die wirklich zählen, wissen, wie sie mich erreichen", schrieb sie.

Quelle: SID, dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 15.02.2026 ab 14:07 Uhr.
Themen
Olympische WinterspieleSport

Mehr zu den Olympischen Winterspielen

  1. ie Spielerinnen von Deutschland sind bei einer Unterbrechung an der Bande.

    Nach dem Olympia-Aus im Viertelfinale:Eishockey-Frauen fordern mehr Unterstützung

    von Bernd Schwickerath
    mit Video8:58
  2. Der Skeleton-Pilot Wladyslaw Heraskewytsch ist frontal zu sehen. Er trägt einen Helm, der die verstorbenen ukrainischen Athleten abbildet.

    Ukrainer von Olympia ausgeschlossen:Streit um Skeleton-Helm: Sportler mit klaren Worten im ZDF

    mit Video5:07
  3. Die Olympischen Ringe auf dem Dach der Curling-Halle sind vor den Bergen in Cortina zu sehen.

    Gewinner im Schnee:Wer verdient an den Olympischen Winterspielen 2026?

    von Frank Bethmann
    mit Video1:23
  4. Federica Brignone jubelt im Zielbereich nach ihrem Super-G-Wettbewerb der Frauen in Cortina d'Ampezzo am 12. Februar 2026.

    Kreuzbandbriss und Beinbrüche:Nach Horror-Sturz vor einem Jahr: Brignone mit Gold-Märchen

    mit Video8:56