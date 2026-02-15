  3. Merkliste
Olympia 2026: Entscheidungen am Montag im Überblick

Olympische Winterspiele 2026:Das bringt der Montag: Laura Nolte mit Goldchance im Monobob

|

Am Montag könnte Laura Nolte Gold im Monobob gewinnen. Auch die deutschen Skispringer kämpfen im Super-Team um Medaillen. Außerdem: Auftakt im Zweierbob und Kür im Paarlauf.

Laura Nolte im Eiskanal von Cortina in Aktion

Nach zwei von vier Läufen sieht es nach der nächsten deutschen Goldmedaille im Eiskanal aus. Laura Nolte liegt zur Halbzeit auf Rang eins.

15.02.2026 | 11:59 min

Die Wettkämpfe des Tages

Laura Nolte hat nach zwei von vier Läufen im Monobob Gold im Visier. Sie geht mit einem Vorsprung von 0,22 Sekunden auf US-Pilotin Elana Meyers Taylor in den Finaltag. Lisa Buckwitz leistete sich trotz Startrekord in beiden Läufen zu viele Patzer, sie ist mit fast einer Sekunde Rückstand nur Sechste.

Hase und Wolodin auf Goldkurs

Bei ihrer Medaillenmission im Paarlauf müssen Minerva Hase und Nikita Wolodin in der Kür das Fehlerfestival bei der EM vor rund einem Monat vergessen. Zudem ist die Konkurrenz in Topform. Aber zwei WM-Medaillen, EM-Gold im vergangenen Jahr und EM-Silber in Sheffield können Selbstvertrauen geben.

Die Eiskunstläufer Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin stehen während der Einkleidung für die Winterspiele in Mailand vor einer Fototapete zusammen.

Die Eiskunstläufer Minerva Hase und Nikita Wolodin wollen mit ihrem Tango auf dem Eis auf Medaillenjagd gehen.

15.02.2026 | 5:04 min

Liefern sie ab, wäre es die erste deutsche Eiskunstlauf-Medaille seit Olympia-Gold von Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018 in Pyeongchang. Nach dem Kurzprogramm liegen sie bereits auf Goldkurs.


Außenseiterchance im Super-Team der Herren

Das Super-Team im Skispringen wird erstmals bei Winterspielen ausgetragen. Normalschanzen-Olympiasieger Philipp Raimund und Andreas Wellinger, der eigentlich keine gute Saison springt, haben eine kleine Medaillenchance. Dafür muss aber alles passen.

Der deutsche Skispringer Philipp Raimund blickt nach seinem Sprung bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Predazzo enttäuscht in die Zuschauermengen

Philipp Raimund hat die zweite Olympia-Medaille deutlich verpasst. Auf der Großschanze sprang der Olympiasieger von der Normalschanze auf den neunten Platz. Gold gewann Favorit Domen Prevc.

14.02.2026 | 3:13 min

Slowenien mit Großschanzen-Champion Domen Prevc sowie Japan mit dem bereits dreimaligen Medaillengewinner Ren Nikaido gilt es ebenso zu schlagen wie die Österreicher.

Braathen will den nächsten Coup

Sorgt Lucas Pinheiro Braathen im Slalom in Bormio für die nächste brasilianische Samba-Party? Nach der historischen Medaille im Riesenslalom gehört er ebenso zu den Favoriten wie die beiden Norweger Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen.

Linus Straßer braucht für eine Medaille eine absolute Topleistung, die er in dieser Saison nur bei seinem dritten Platz in Kitzbühel abliefern konnte.

Entscheidungen

Ski alpin
Slalom, Männer

  • 13.30 Uhr: 2. Durchgang

Skispringen
Super-Team, Männer

  • 20.20 Uhr: 3. Durchgang

Bob
Monobob, Frauen

  • 21.06 Uhr: 4. Durchgang

Eiskunstlauf
Paarlauf, Mixed

  • 20.00 Uhr: Kür

Shorttrack
1000m, Frauen

  • 12.42 Uhr: Finale

Ski Freestyle
Big Air, Frauen

  • 19.30 Uhr: Finale

Vorkämpfe

Ski alpin
Slalom, Männer

  • 10.00 Uhr: 1. Durchgang

Skispringen
Super-Team, Männer

  • 19.00 Uhr: 1. Durchgang
  • 19.43 Uhr: 2. Durchgang

Bob
Zweierbob, Männer

  • 10.00 Uhr: 1. Durchgang
  • 11.57 Uhr: 2. Durchgang

Monobob, Frauen

  • 19.00 Uhr: 3. Durchgang

Shorttrack

  • 11.00 Uhr: 1000m, Frauen, Viertelfinale
  • 11.18 Uhr: 500m, Männer Vorläufe
  • 11:55: 1000 m, Frauen, Halbfinale
  • 12:04: 5000 m Staffel, Männer, Halbfinale
  • 12:36: 1000 m, Frauen, Finale B

Eishockey
Finalrunde, Halbfinale, Frauen

  • 16.40 Uhr: USA - Schweden
  • 21.40 Uhr: Kanada - Schweiz

Curling
Vorrunde 7. Spieltag, Frauen

  • 09:05: China - Kanada, Dänemark - Großbritannien, Schweden - Schweiz

Vorrunde, 8. Spieltag, Frauen

  • 19:05: Japan - Kanada, Schweiz - Großbritannien, Südkorea - China, USA - Italien

Vorrunde, 8. Spieltag, Männer

  • 14.05 Uhr: Großbritannien - Norwegen, Italien - China, Schweden - Deutschland, Tschechien - Kanada

Olympische Spiele
:Olympia 2026

Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026

Quelle: Reuters

Quelle: dpa
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF seit dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".
