Olympia 2026: Entscheidungen am Montag im Überblick

Am Montag könnte Laura Nolte Gold im Monobob gewinnen. Auch die deutschen Skispringer kämpfen im Super-Team um Medaillen. Außerdem: Auftakt im Zweierbob und Kür im Paarlauf.

Nach zwei von vier Läufen sieht es nach der nächsten deutschen Goldmedaille im Eiskanal aus. Laura Nolte liegt zur Halbzeit auf Rang eins. 15.02.2026 | 11:59 min

Die Wettkämpfe des Tages

Laura Nolte hat nach zwei von vier Läufen im Monobob Gold im Visier. Sie geht mit einem Vorsprung von 0,22 Sekunden auf US-Pilotin Elana Meyers Taylor in den Finaltag. Lisa Buckwitz leistete sich trotz Startrekord in beiden Läufen zu viele Patzer, sie ist mit fast einer Sekunde Rückstand nur Sechste.

Hase und Wolodin auf Goldkurs

Bei ihrer Medaillenmission im Paarlauf müssen Minerva Hase und Nikita Wolodin in der Kür das Fehlerfestival bei der EM vor rund einem Monat vergessen. Zudem ist die Konkurrenz in Topform. Aber zwei WM-Medaillen, EM-Gold im vergangenen Jahr und EM-Silber in Sheffield können Selbstvertrauen geben.

Die Eiskunstläufer Minerva Hase und Nikita Wolodin wollen mit ihrem Tango auf dem Eis auf Medaillenjagd gehen. 15.02.2026 | 5:04 min

Liefern sie ab, wäre es die erste deutsche Eiskunstlauf-Medaille seit Olympia-Gold von Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018 in Pyeongchang. Nach dem Kurzprogramm liegen sie bereits auf Goldkurs.

Außenseiterchance im Super-Team der Herren

Das Super-Team im Skispringen wird erstmals bei Winterspielen ausgetragen. Normalschanzen-Olympiasieger Philipp Raimund und Andreas Wellinger, der eigentlich keine gute Saison springt, haben eine kleine Medaillenchance. Dafür muss aber alles passen.

Philipp Raimund hat die zweite Olympia-Medaille deutlich verpasst. Auf der Großschanze sprang der Olympiasieger von der Normalschanze auf den neunten Platz. Gold gewann Favorit Domen Prevc. 14.02.2026 | 3:13 min

Slowenien mit Großschanzen-Champion Domen Prevc sowie Japan mit dem bereits dreimaligen Medaillengewinner Ren Nikaido gilt es ebenso zu schlagen wie die Österreicher.

Braathen will den nächsten Coup

Sorgt Lucas Pinheiro Braathen im Slalom in Bormio für die nächste brasilianische Samba-Party? Nach der historischen Medaille im Riesenslalom gehört er ebenso zu den Favoriten wie die beiden Norweger Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen.

Linus Straßer braucht für eine Medaille eine absolute Topleistung, die er in dieser Saison nur bei seinem dritten Platz in Kitzbühel abliefern konnte.

Entscheidungen

Ski alpin

Slalom, Männer

13.30 Uhr: 2. Durchgang

Skispringen

Super-Team, Männer

20.20 Uhr: 3. Durchgang

Bob

Monobob, Frauen

21.06 Uhr: 4. Durchgang

Eiskunstlauf

Paarlauf, Mixed

20.00 Uhr: Kür

Shorttrack

1000m, Frauen

12.42 Uhr: Finale

Ski Freestyle

Big Air, Frauen

19.30 Uhr: Finale

Vorkämpfe

Ski alpin

Slalom, Männer

10.00 Uhr: 1. Durchgang

Skispringen

Super-Team, Männer

19.00 Uhr: 1. Durchgang

19.43 Uhr: 2. Durchgang

Bob

Zweierbob, Männer

10.00 Uhr: 1. Durchgang

11.57 Uhr: 2. Durchgang

Monobob, Frauen

19.00 Uhr: 3. Durchgang

Shorttrack

11.00 Uhr: 1000m, Frauen, Viertelfinale

11.18 Uhr: 500m, Männer Vorläufe

11:55: 1000 m, Frauen, Halbfinale

12:04: 5000 m Staffel, Männer, Halbfinale

12:36: 1000 m, Frauen, Finale B

Eishockey

Finalrunde, Halbfinale, Frauen

16.40 Uhr: USA - Schweden

21.40 Uhr: Kanada - Schweiz

Curling

Vorrunde 7. Spieltag, Frauen

09:05: China - Kanada, Dänemark - Großbritannien, Schweden - Schweiz

Vorrunde, 8. Spieltag, Frauen

19:05: Japan - Kanada, Schweiz - Großbritannien, Südkorea - China, USA - Italien

Vorrunde, 8. Spieltag, Männer

14.05 Uhr: Großbritannien - Norwegen, Italien - China, Schweden - Deutschland, Tschechien - Kanada

