Olympia 2026: Entscheidungen am Montag im Überblick

Olympische Winterspiele 2026:Das bringt der Montag: Laura Nolte mit Goldchance im Monobob
Am Montag könnte Laura Nolte Gold im Monobob gewinnen. Auch die deutschen Skispringer kämpfen im Super-Team um Medaillen. Außerdem: Auftakt im Zweierbob und Kür im Paarlauf.
Die Wettkämpfe des Tages
Laura Nolte hat nach zwei von vier Läufen im Monobob Gold im Visier. Sie geht mit einem Vorsprung von 0,22 Sekunden auf US-Pilotin Elana Meyers Taylor in den Finaltag. Lisa Buckwitz leistete sich trotz Startrekord in beiden Läufen zu viele Patzer, sie ist mit fast einer Sekunde Rückstand nur Sechste.
Hase und Wolodin auf Goldkurs
Bei ihrer Medaillenmission im Paarlauf müssen Minerva Hase und Nikita Wolodin in der Kür das Fehlerfestival bei der EM vor rund einem Monat vergessen. Zudem ist die Konkurrenz in Topform. Aber zwei WM-Medaillen, EM-Gold im vergangenen Jahr und EM-Silber in Sheffield können Selbstvertrauen geben.
Liefern sie ab, wäre es die erste deutsche Eiskunstlauf-Medaille seit Olympia-Gold von Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018 in Pyeongchang. Nach dem Kurzprogramm liegen sie bereits auf Goldkurs.
Außenseiterchance im Super-Team der Herren
Das Super-Team im Skispringen wird erstmals bei Winterspielen ausgetragen. Normalschanzen-Olympiasieger Philipp Raimund und Andreas Wellinger, der eigentlich keine gute Saison springt, haben eine kleine Medaillenchance. Dafür muss aber alles passen.
Slowenien mit Großschanzen-Champion Domen Prevc sowie Japan mit dem bereits dreimaligen Medaillengewinner Ren Nikaido gilt es ebenso zu schlagen wie die Österreicher.
Braathen will den nächsten Coup
Sorgt Lucas Pinheiro Braathen im Slalom in Bormio für die nächste brasilianische Samba-Party? Nach der historischen Medaille im Riesenslalom gehört er ebenso zu den Favoriten wie die beiden Norweger Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen.
Linus Straßer braucht für eine Medaille eine absolute Topleistung, die er in dieser Saison nur bei seinem dritten Platz in Kitzbühel abliefern konnte.
Entscheidungen
Ski alpin
Slalom, Männer
- 13.30 Uhr: 2. Durchgang
Skispringen
Super-Team, Männer
- 20.20 Uhr: 3. Durchgang
Bob
Monobob, Frauen
- 21.06 Uhr: 4. Durchgang
Eiskunstlauf
Paarlauf, Mixed
- 20.00 Uhr: Kür
Shorttrack
1000m, Frauen
- 12.42 Uhr: Finale
Ski Freestyle
Big Air, Frauen
- 19.30 Uhr: Finale
Vorkämpfe
Ski alpin
Slalom, Männer
- 10.00 Uhr: 1. Durchgang
Skispringen
Super-Team, Männer
- 19.00 Uhr: 1. Durchgang
- 19.43 Uhr: 2. Durchgang
Bob
Zweierbob, Männer
- 10.00 Uhr: 1. Durchgang
- 11.57 Uhr: 2. Durchgang
Monobob, Frauen
- 19.00 Uhr: 3. Durchgang
Shorttrack
- 11.00 Uhr: 1000m, Frauen, Viertelfinale
- 11.18 Uhr: 500m, Männer Vorläufe
- 11:55: 1000 m, Frauen, Halbfinale
- 12:04: 5000 m Staffel, Männer, Halbfinale
- 12:36: 1000 m, Frauen, Finale B
Eishockey
Finalrunde, Halbfinale, Frauen
- 16.40 Uhr: USA - Schweden
- 21.40 Uhr: Kanada - Schweiz
Curling
Vorrunde 7. Spieltag, Frauen
- 09:05: China - Kanada, Dänemark - Großbritannien, Schweden - Schweiz
Vorrunde, 8. Spieltag, Frauen
- 19:05: Japan - Kanada, Schweiz - Großbritannien, Südkorea - China, USA - Italien
Vorrunde, 8. Spieltag, Männer
- 14.05 Uhr: Großbritannien - Norwegen, Italien - China, Schweden - Deutschland, Tschechien - Kanada
