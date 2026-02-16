Olympia heute: Entscheidungen am Dienstag im Überblick

Das bringt der Olympia-Tag :Wie viele Bob-Medaillen werden es für Deutschland?
Goldchancen im Bob und in der Nordischen Kombination: Friedrich kämpft um den Olympiasieg, Geiger greift auf der Großschanze an. Das sollten Sie am Dienstag nicht verpassen.
Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.
Medaillenentscheidungen am Dienstag, den 16. Februar
Deutsche Bobfahrer auf Goldkurs
Nach zwei olympischen Doppelerfolgen ist der viermalige Olympiasieger Francesco Friedrich mit Alexander Schüller wieder der Gold-Favorit - diesen Anspruch hat er selbst. Doch Johannes Lochner und Georg Fleischhauer dominierten im Zweierbob die Weltcup-Saison, holten sechs von möglichen sieben Siegen. Und: Zur Halbzeit liegen Lochner und Fleischhauer schon 80 Hundertstelsekunden vor Friedrich.
Doch der als Perfektionist bekannte Sachse kann auf den Punkt abliefern:
Das weiß auch Lochner. "Es wird eine harte Nuss bei Olympia. Franz ist da total abgebrüht und hat da die Ruhe weg", so der Berchtesgadener.
Auch das dritte deutsche Team rund um Adam Ammour und Alexander Schaller hat berechtigte Chancen auf eine Medaille. Derzeit liegen sie hinter den Teams Lochner und Friedrich auf Rang drei. Das Rennen um Gold sehen Sie ab 19 Uhr im ZDF-Stream.
Neue Chance auf der Großschanze
Im Einzel von der Normalschanze lief es für Vinzenz Geiger nicht gut. Der Olympiasieger von 2022 zählt trotzdem wie seine Teamkollegen weiter zu den Goldkandidaten auf der Großschanze in Italien. Im Einzel wollen er, Julian Schmid und Johannes Rydzek wieder angreifen. Die Entscheidung sehen Sie ab 10 Uhr im ZDF-Stream.
Alle Wettkämpfe des Tages
Curling
- 09:05 Uhr: Männer, Schweiz - USA, Tschechien - Deutschland, USA - China
- 14:05 Uhr: Frauen, Schweden - Kanada, Südkorea - Schweiz, Italien - Japan, Dänemark - Schweiz
- 19:05 Uhr: Männer, Deutschland - Schweiz, Kanada - Großbritannien, Schweden - Norwegen, USA - Italien
Nordische Kombination
- 10:00 Uhr: Männer, Großschanze, Entscheidung
Ski Freestyle
- ab 10:45 Uhr: Frauen, Aerials, Qualifikation
- ab 13:30 Uhr: Männer, Aerials, Qualifikation
- 19:30 Uhr: Männer, Big Air, Finale
Snowboard
- 13:00 Uhr: Frauen, Slopestyle, Entscheidung
Eishockey
- 12:10 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Deutschland - Frankreich
- 12:10 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Schweiz - Italien
- 16:40 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Tschechien - Dänemark
- 21:10 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Schweden - Lettland
Biathlon
- 14:30 Uhr: Männer, Staffel, Entscheidung
Eisschnelllauf
- ab 14:30 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Halbfinale
- ab 14:52 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Halbfinale
- 16:28 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Finale
- 16:47 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Finale
Eiskunstlauf
- 18:45 Uhr: Frauen, Einzel, Kurzprogramm
Bob
- 19:00 Uhr: Männer, Zweierbob, 3. Lauf
- 21:03 Uhr: Männer, Zweierbob, Entscheidung
