Olympia heute: Entscheidungen am Dienstag im Überblick

Goldchancen im Bob und in der Nordischen Kombination: Friedrich kämpft um den Olympiasieg, Geiger greift auf der Großschanze an. Das sollten Sie am Dienstag nicht verpassen.

Wie viele Bob-Medaillen werden es für Deutschland?

Francesco Friedrich steht bei diesen Olympischen Spielen unter erheblichem Druck. Kann er sich noch einmal gegen seinen aufstrebenden Dauerrivalen Johannes Lochner behaupten? Quelle: ZDF

Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.

Medaillenentscheidungen am Dienstag, den 16. Februar

Deutsche Bobfahrer auf Goldkurs

Nach zwei olympischen Doppelerfolgen ist der viermalige Olympiasieger Francesco Friedrich mit Alexander Schüller wieder der Gold-Favorit - diesen Anspruch hat er selbst. Doch Johannes Lochner und Georg Fleischhauer dominierten im Zweierbob die Weltcup-Saison, holten sechs von möglichen sieben Siegen. Und: Zur Halbzeit liegen Lochner und Fleischhauer schon 80 Hundertstelsekunden vor Friedrich.

Doch der als Perfektionist bekannte Sachse kann auf den Punkt abliefern:

Das Imperium hat immer zurückgeschlagen. „ Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich mit Kampfansage an seinen Dauerrivalen Johannes Lochner

Das weiß auch Lochner. "Es wird eine harte Nuss bei Olympia. Franz ist da total abgebrüht und hat da die Ruhe weg", so der Berchtesgadener.

Auch das dritte deutsche Team rund um Adam Ammour und Alexander Schaller hat berechtigte Chancen auf eine Medaille. Derzeit liegen sie hinter den Teams Lochner und Friedrich auf Rang drei. Das Rennen um Gold sehen Sie ab 19 Uhr im ZDF-Stream.

Johannes Lochner wird nach der Saison seine Karriere beenden. Vorher gibt es bei Olympia noch ein letztes Giganten-Duell mit Francesco Friedrich. 15.02.2026 | 3:44 min

Neue Chance auf der Großschanze

Im Einzel von der Normalschanze lief es für Vinzenz Geiger nicht gut. Der Olympiasieger von 2022 zählt trotzdem wie seine Teamkollegen weiter zu den Goldkandidaten auf der Großschanze in Italien. Im Einzel wollen er, Julian Schmid und Johannes Rydzek wieder angreifen. Die Entscheidung sehen Sie ab 10 Uhr im ZDF-Stream.

Alle Wettkämpfe des Tages

Curling

09:05 Uhr: Männer, Schweiz - USA, Tschechien - Deutschland , USA - China

, USA - China 14:05 Uhr: Frauen, Schweden - Kanada, Südkorea - Schweiz, Italien - Japan, Dänemark - Schweiz

19:05 Uhr: Männer, Deutschland - Schweiz, Kanada - Großbritannien, Schweden - Norwegen, USA - Italien

Nordische Kombination

10:00 Uhr: Männer, Großschanze, Entscheidung

Ski Freestyle

ab 10:45 Uhr: Frauen, Aerials, Qualifikation

ab 13:30 Uhr: Männer, Aerials, Qualifikation

19:30 Uhr: Männer, Big Air, Finale

Snowboard

13:00 Uhr: Frauen, Slopestyle, Entscheidung

Eishockey

12:10 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Deutschland - Frankreich

12:10 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Schweiz - Italien

16:40 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Tschechien - Dänemark

21:10 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Schweden - Lettland

Biathlon

14:30 Uhr: Männer, Staffel, Entscheidung

Eisschnelllauf

ab 14:30 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Halbfinale

ab 14:52 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Halbfinale

16:28 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Finale

16:47 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Finale

Eiskunstlauf

18:45 Uhr: Frauen, Einzel, Kurzprogramm

Bob

19:00 Uhr: Männer, Zweierbob, 3. Lauf

21:03 Uhr: Männer, Zweierbob, Entscheidung

