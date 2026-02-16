  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Olympia heute: Entscheidungen am Dienstag im Überblick

Das bringt der Olympia-Tag :Wie viele Bob-Medaillen werden es für Deutschland?

|

Goldchancen im Bob und in der Nordischen Kombination: Friedrich kämpft um den Olympiasieg, Geiger greift auf der Großschanze an. Das sollten Sie am Dienstag nicht verpassen.

Francesco Friedrich

Francesco Friedrich steht bei diesen Olympischen Spielen unter erheblichem Druck. Kann er sich noch einmal gegen seinen aufstrebenden Dauerrivalen Johannes Lochner behaupten?

Quelle: ZDF

Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.

Medaillenentscheidungen am Dienstag, den 16. Februar

Olympische Spiele
:Olympia 2026

Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026

Deutsche Bobfahrer auf Goldkurs

Nach zwei olympischen Doppelerfolgen ist der viermalige Olympiasieger Francesco Friedrich mit Alexander Schüller wieder der Gold-Favorit - diesen Anspruch hat er selbst. Doch Johannes Lochner und Georg Fleischhauer dominierten im Zweierbob die Weltcup-Saison, holten sechs von möglichen sieben Siegen. Und: Zur Halbzeit liegen Lochner und Fleischhauer schon 80 Hundertstelsekunden vor Friedrich.

Doch der als Perfektionist bekannte Sachse kann auf den Punkt abliefern:

Das Imperium hat immer zurückgeschlagen.

Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich mit Kampfansage an seinen Dauerrivalen Johannes Lochner

Das weiß auch Lochner. "Es wird eine harte Nuss bei Olympia. Franz ist da total abgebrüht und hat da die Ruhe weg", so der Berchtesgadener.

Auch das dritte deutsche Team rund um Adam Ammour und Alexander Schaller hat berechtigte Chancen auf eine Medaille. Derzeit liegen sie hinter den Teams Lochner und Friedrich auf Rang drei. Das Rennen um Gold sehen Sie ab 19 Uhr im ZDF-Stream.

Ein letztes Mal im Duell: Francesco Friedrich und Johannes Lochner

Johannes Lochner wird nach der Saison seine Karriere beenden. Vorher gibt es bei Olympia noch ein letztes Giganten-Duell mit Francesco Friedrich.

15.02.2026 | 3:44 min

Neue Chance auf der Großschanze

Im Einzel von der Normalschanze lief es für Vinzenz Geiger nicht gut. Der Olympiasieger von 2022 zählt trotzdem wie seine Teamkollegen weiter zu den Goldkandidaten auf der Großschanze in Italien. Im Einzel wollen er, Julian Schmid und Johannes Rydzek wieder angreifen. Die Entscheidung sehen Sie ab 10 Uhr im ZDF-Stream.

Alle Wettkämpfe des Tages

Curling

  • 09:05 Uhr: Männer, Schweiz - USA, Tschechien - Deutschland, USA - China
  • 14:05 Uhr: Frauen, Schweden - Kanada, Südkorea - Schweiz, Italien - Japan, Dänemark - Schweiz
  • 19:05 Uhr: Männer, Deutschland - Schweiz, Kanada - Großbritannien, Schweden - Norwegen, USA - Italien

Nordische Kombination
  • 10:00 Uhr: Männer, Großschanze, Entscheidung

Ski Freestyle
  • ab 10:45 Uhr: Frauen, Aerials, Qualifikation
  • ab 13:30 Uhr: Männer, Aerials, Qualifikation
  • 19:30 Uhr: Männer, Big Air, Finale

Snowboard
  • 13:00 Uhr: Frauen, Slopestyle, Entscheidung

Eishockey
  • 12:10 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Deutschland - Frankreich
  • 12:10 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Schweiz - Italien
  • 16:40 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Tschechien - Dänemark
  • 21:10 Uhr: Männer, Viertelfinal-Qualifikation, Schweden - Lettland

Biathlon
  • 14:30 Uhr: Männer, Staffel, Entscheidung

Eisschnelllauf
  • ab 14:30 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Halbfinale
  • ab 14:52 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Halbfinale
  • 16:28 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Finale
  • 16:47 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Finale

Eiskunstlauf
  • 18:45 Uhr: Frauen, Einzel, Kurzprogramm

Bob
  • 19:00 Uhr: Männer, Zweierbob, 3. Lauf
  • 21:03 Uhr: Männer, Zweierbob, Entscheidung

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF seit dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".
Themen
SportOlympia

News zu Olympia

Olympia Kompakt - Die wichtigsten Momente

Alle Olympia-Livestreams

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Olympia kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport