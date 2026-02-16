Update am Abend: Alaaf, Helau und drei Wagen gegen Putin

Guten Abend,

oder wie man in Deutschlands Karnevalshochburgen heute sagt: Alaaf, Helau, Narri-Narro! Alleine in Köln, Düsseldorf und Mainz haben Hunderttausende Narren rund um die Rosenmontagszüge gefeiert. Neben tonnenweise Kamellen gab's dort den gewohnt beißenden Spott für die Mächtigen dieser Welt.

Besonders im Fokus diesmal: Wladimir Putin. Obwohl der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly aktuell von der russischen Justiz verfolgt wird, war der russische Präsident auf gleich drei der 13 Motivwagen zu sehen. Sehen Sie am besten selbst:

Solidarität mit Tilly: Rosenmontag trotzt Putins Justiz

Was heute darüber hinaus wichtig war und ist? Unser Überblick im Schnelldurchlauf.

Zweiter Todestag von Alexej Nawalny

Das ist passiert: Vor zwei Jahren ist Alexej Nawalny in der Strafkolonie "Polar Wolf" ums Leben gekommen - wahrscheinlich vergiftet worden, wie Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden und die Niederlande am Wochenende erklärten. Mit Nawalny starb damals der wichtigste Oppositionelle Russlands. Wie steht es heute um die Opposition im Land?

Das hat unser Korrespondent Sebastian Ehm analysiert: Ehm sieht zwei Jahre nach Nawalnys Tod eine mundtote Opposition in Russland, von der "keine wirkliche Gefahr mehr für Putin und den Kreml" ausgeht. Ein besonderer Fokus liege deshalb auf den berühmten Exil-Oppositionellen. "Doch das Problem hierbei ist: Die Putin-Gegner im Ausland sind heillos zerstritten", schreibt Ehm.

Deutschland verlängert Grenzkontrollen

Das ist passiert: Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Grenzkontrollen um sechs weitere Monate verlängern - bis zum Herbst 2026.

Das ist der Hintergrund: Die Grenzkontrollen sollen die illegale Migration eindämmen und damit zur inneren Sicherheit beitragen.

Die Grenzkontrollen sollen die illegale Migration eindämmen und damit zur inneren Sicherheit beitragen. Was sagt die Statistik? Bereits Dobrindts Vorgängerin, Nancy Faeser (SPD), hatte am 16. September 2024 vorübergehend Grenzkontrollen angeordnet. Bis zum 31. Dezember 2025 hat die Bundespolizei 67.918 unerlaubte Einreisen festgestellt und 46.426 Personen unmittelbar an der Grenze oder im Kontext eines illegalen Grenzübertritts zurückgewiesen.

Hass gegen deutsche Sportler

Das ist passiert: Deutsche Sportler werden bei den Olympischen Winterspielen massiv online angefeindet. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat bereits gut 1.300 Hasskommentare herausgefiltert - und einige sogar zur Anzeige gebracht.

So wirkt der Hass auf Sportler: Der Hass ist für die deutschen Athleten in Mailand und Cortina d'Ampezzo ein Thema. Biathletin Vanessa Voigt verordnete sich nach ihrem vierten Platz im Einzel - ihrer besten Saisonleistung - eine Social-Media-Pause. "Hier wird es jetzt ruhig - mein Fokus liegt woanders", schrieb sie auf Instagram. Auch Rennrodler Felix Loch spricht bei ZDFheute live über die Wirkung von Hasskommentaren - und zeigt sich angesichts der Entwicklung und mit Blick auf junge Athleten besorgt:

Olympische Winterspiele

Zwei Gold-Chancen für Deutschland am Abend: Nach mehreren Tagen ohne einen Olympiasieg, hat "Team D" heute Abend zwei große Chancen auf den ganz großen Wurf:

Zunächst geht Laura Nolte im Monobob an den Start. Sie führt nach zwei von vier Läufen und hat bisher einen stabilen Eindruck hinterlassen. Der dritte Lauf beginnt gegen 19 Uhr.

Den Tag beschließen die Eiskunstlauf-Paare. Nach dem Kurzprogramm liegt das deutsche Duo Minerva Hase/Nikita Volodin in Front. Gegen 22:30 Uhr dürfte es dort um die Medaillen gehen. Beide Entscheidungen gibt's hier im Livestream.

Ärger bei Alpin-Athlet Linus Straßer: Nach seinem wohl letzten Olympia-Rennen hat Linus Straßer seinem Ärger Luft gemacht. Der 33-Jährige kritisierte die Organisatoren der olympischen Winterspiele unter anderem dafür, dass Emotionen fehlen würden. Es sei alles zu "steril" bei dem Großevent.

Olympia 2026: Zeitplan und Medaillenentscheidungen

Die Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Schlagzeilen

Ratgeber: So wechseln Sie Ihr Konto

Schluss mit hohen Kosten fürs Girokonto: Mein Kollege Henning Behrens hat für Sie aufgeschrieben, wie Sie Gebühren vergleichen können - und der Wechsel im Anschluss gelingt.

Das sollten Sie sich mal anschauen

Schlau wie ein Fuchs? Klug wie ein Kormoran! Weil diesem Exemplar ein Angelhaken im Schnabel steckte, suchte sich der Vogel menschliche Hilfe. Er klopfte solange gegen die Scheibe einer Bremer Notaufnahme, bis die Feuerwehr anrückte - und den Kormoran vom Angelhaken befreite:

Zahl des Tages

99 Cent für einen Espresso: Das bietet Cotti Coffee, deren Kaffeeläden seit Anfang des Jahres in Berlin, Köln, Hamburg und Düsseldorf auftauchten. Die rasant expandierende chinesische Kette hat ein Ziel: den Coffee to go drastisch billiger und digitaler anzubieten.

Cotti Coffee setzt damit auf dasselbe Erfolgsrezept wie die chinesischen Billiganbieter Shein oder Temu im Mode- und Lifestyle-Bereich: massive Skalierung, wie es in der Wirtschaftssprache heißt - also die Fähigkeit, schnell Kunden zu gewinnen -, volle Digitalisierung und niedrige Kosten pro Filiale.

Frank Bethmann aus dem ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen hat sich angeschaut, was das für den deutschen Kaffeemarkt bedeutet:

China drängt auf Kaffeemarkt: Wie Cotti Coffee in Deutschland angreifen will

Rezept des Tages: Die Grünkohl-Zeit nutzen

Die Hauptsaison für frischen Grünkohl neigt sich im Februar dem Ende zu. Der perfekte Zeitpunkt also, um dieses Rezept (Download) von Mario Kotaska auszuprobieren: Zur Grünkohl-Gemüsesuppe gibt's knusprige Grünkohlchips - die auch ohne Suppe schmecken sollen.

