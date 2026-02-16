Rosenmontag trotzt Putin: Solidarität mit Jacques Tilly

Narren gegen die Mächtigen:Solidarität mit Tilly: Rosenmontag trotzt Putins Justiz
In Köln, Düsseldorf und Mainz tobt der Karneval - mit Satire und klaren Botschaften. Besonders im Fokus: Solidarität mit Jacques Tilly, dessen Satire die russische Justiz erzürnte.
Mit den großen Karnevalszügen hat der Straßenkarneval an Rosenmontag seinen Höhepunkt erreicht. In Köln setzte sich am Vormittag der größte Zug mit circa 11.500 Teilnehmern, 60 Kapellen und 21 Persiflagewagen in Bewegung.
In Mainz startete der Zug pünktlich um 11:11 Uhr. Selbst das weniger freundliche Wetter konnte die Narren nicht abhalten, auch wenn die Polizei am Mittag von etwas weniger Besuchern als im vergangenen Jahr zum Höhepunkt der Meenzer Fassenacht sprach.
Drei Motivwagen in Düsseldorf mit Wladimir Putin
Mit besonderer Spannung erwartet wurden diesmal die Düsseldorfer Rosenmontagswagen, weil Wagenbauer Jacques Tilly aktuell von der russischen Justiz verfolgt wird. In Moskau läuft ein Verfahren gegen ihn - unter anderem wegen Verunglimpfung und Beleidigung der russischen Streitkräfte.
Dennoch ist der russische Präsident Wladimir Putin gleich dreimal auf den 13 Motivwagen in Düsseldorf vertreten: Einmal steuert er eine blaue Drohne mit der Aufschrift AfD, ein weiterer Wagen zeigt ihn mit US-Präsident Donald Trump, wie beide Europa verspeisen.
Der dritte Putin-Wagen nimmt die juristische Verfolgung Tillys ins Visier: Ein grimmig dreinschauender Putin spießt einen kleinen Karnevalsnarren mit dem Schwert auf. "Wir haben nur die Satire", sagte Tilly dem ZDF - und spricht von einem "Kampf mit ungleichen Mitteln." Denn:
Mit ihrer "Narrenpritsche" übten sie eine gewaltfreie, menschenrechtsorientierte Kritik aus, die dennoch "wehtun kann", erläuterte der 62-Jährige.
Karnevalisten zeigen Solidarität mit Tilly
Die Kölner Karnevalisten solidarisierten sich mit Tilly, indem ihr Präsident Christoph Kuckelkorn an seinem Wagen die kölsche Losung "Mer all sin Tilly" (Wir alle sind Tilly) befestigte.
Mitglieder des ukrainischen Hilfsvereins Blau-Gelbes Kreuz, die im Kölner Rosenmontagszug mitlaufen, zeigten Plakate mit früheren Putin-Satiren von Tilly auch aus Köln.
Von Mullahs bis Merz: Karnevalssatire in Düsseldorf und Köln
Ein weiterer Düsseldorfer Wagen prangert das iranische Mullah-Regime an. Sexualstraftäter Jeffrey Epstein feiert eine dämonische "Wiederauferstehung" als Pappmaché-Figur mit Hörnern und Flügeln. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sind ebenfalls mit von der Partie: Sie fahren einen Verbrenner in Form eines fossilen Dinosauriers, der längst zum Skelett mutiert ist.
Die Kölner Persiflagewagen zeigen unter anderem US-Präsident Trump, dessen Gesäß mit Küssen etwa von "Merz", "Macron" und "Nato" übersät ist. Auf einem anderen Wagen sieht man eine blaue AfD-Schlange, die im Stil der Python Kaa aus dem "Dschungelbuch" einen deutschen Michel umschlingt.
Söder beim Mainzer Karneval: "Worscht gegen Wokeness"
In Mainz schießt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit Pfeil und Bogen auf heranfliegende Drohnen. Trump zerdrückt die Freiheitsstatue beim Tanzen, und Söder fährt mit Bier, Fleischbergen und "Worscht gegen Wokeness" mit.
Putin ist im Mainzer Zug nicht mit dabei. Er und sein Krieg gegen die Ukraine seien in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Thema gewesen und man wolle "eine gewisse Redundanz vermeiden", sagte ein Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins (MCV).
Rosenmontag ist traditionell der Höhepunkt des Straßenkarnevals, der mit Weiberfastnacht eingeläutet wird. Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei - und die Karnevalisten müssen bis zum 11. November warten, wenn die nächste Session beginnt.
