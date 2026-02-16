Rosenmontag trotzt Putin: Solidarität mit Jacques Tilly

In Köln, Düsseldorf und Mainz tobt der Karneval - mit Satire und klaren Botschaften. Besonders im Fokus: Solidarität mit Jacques Tilly, dessen Satire die russische Justiz erzürnte.

Auf die Anklage der russischen Justiz gegen den deutschen Künstler Jacques Tilly hat dieser mit einem Putin-Karnevalswagen reagiert. Der Wagen fährt beim Rosenmontagsumzug durch Düsseldorf. 16.02.2026 | 1:00 min

Mit den großen Karnevalszügen hat der Straßenkarneval an Rosenmontag seinen Höhepunkt erreicht. In Köln setzte sich am Vormittag der größte Zug mit circa 11.500 Teilnehmern, 60 Kapellen und 21 Persiflagewagen in Bewegung.

In Mainz startete der Zug pünktlich um 11:11 Uhr. Selbst das weniger freundliche Wetter konnte die Narren nicht abhalten, auch wenn die Polizei am Mittag von etwas weniger Besuchern als im vergangenen Jahr zum Höhepunkt der Meenzer Fassenacht sprach.

Tanzgruppe beim Kölner Rosenmontagsumzug Eine Tanzgruppe begleitet in Köln den größten deutschen Rosenmontagszug. Zusammen mit Tausenden Jecken feiern sie ausgelassen den Höhepunkt des Straßenkarnevals. Quelle: dpa

Drei Motivwagen in Düsseldorf mit Wladimir Putin

Mit besonderer Spannung erwartet wurden diesmal die Düsseldorfer Rosenmontagswagen, weil Wagenbauer Jacques Tilly aktuell von der russischen Justiz verfolgt wird. In Moskau läuft ein Verfahren gegen ihn - unter anderem wegen Verunglimpfung und Beleidigung der russischen Streitkräfte.

Dennoch ist der russische Präsident Wladimir Putin gleich dreimal auf den 13 Motivwagen in Düsseldorf vertreten: Einmal steuert er eine blaue Drohne mit der Aufschrift AfD, ein weiterer Wagen zeigt ihn mit US-Präsident Donald Trump, wie beide Europa verspeisen.

Alaaf und Helau: Auch durch Regen, Schnee und Kälte lässt sich Köln nicht den Karneval vermiesen. “Alle haben unglaublich gute Laune, trotz dieses Wetters“, berichtet ZDF-Reporter Thomas Münten. 16.02.2026 | 5:36 min

Der dritte Putin-Wagen nimmt die juristische Verfolgung Tillys ins Visier: Ein grimmig dreinschauender Putin spießt einen kleinen Karnevalsnarren mit dem Schwert auf. "Wir haben nur die Satire", sagte Tilly dem ZDF - und spricht von einem "Kampf mit ungleichen Mitteln." Denn:

Putin hat natürlich die ganze Schärfe der Justiz auf seiner Seite und noch ganz andere Machtmöglichkeiten. „ Jacques Tilly, Wagenbauer

Mit ihrer "Narrenpritsche" übten sie eine gewaltfreie, menschenrechtsorientierte Kritik aus, die dennoch "wehtun kann", erläuterte der 62-Jährige.

In Rio de Janeiro wird der Karneval auf den Straßen gefeiert – Hunderttausende sind bunt gekleidet unterwegs. Höhepunkt ist der Durchzug der Sambaschulen durch das Sambodrom. 15.02.2026 | 0:20 min

Karnevalisten zeigen Solidarität mit Tilly

Die Kölner Karnevalisten solidarisierten sich mit Tilly, indem ihr Präsident Christoph Kuckelkorn an seinem Wagen die kölsche Losung "Mer all sin Tilly" (Wir alle sind Tilly) befestigte.

Was ihm da widerfahren ist, ist unsagbar, für uns nicht aushaltbar, und da ist natürlich auch ganz klar, dass wir zusammenstehen wie eine Wand. „ Christoph Kuckelkorn, scheidender Präsident des Festkomitees Kölner Karnveval

Mitglieder des ukrainischen Hilfsvereins Blau-Gelbes Kreuz, die im Kölner Rosenmontagszug mitlaufen, zeigten Plakate mit früheren Putin-Satiren von Tilly auch aus Köln.

In den Karnevalshochburgen Köln und Mainz wurden die Motivwagen für Rosenmontag präsentiert. Beliebte Motive: Friedrich Merz und Donald Trump. Russlands Präsident Putin fehlt dagegen dieses Jahr. 10.02.2026 | 1:23 min

Von Mullahs bis Merz: Karnevalssatire in Düsseldorf und Köln

Ein weiterer Düsseldorfer Wagen prangert das iranische Mullah-Regime an. Sexualstraftäter Jeffrey Epstein feiert eine dämonische "Wiederauferstehung" als Pappmaché-Figur mit Hörnern und Flügeln. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sind ebenfalls mit von der Partie: Sie fahren einen Verbrenner in Form eines fossilen Dinosauriers, der längst zum Skelett mutiert ist.

Die Kölner Persiflagewagen zeigen unter anderem US-Präsident Trump, dessen Gesäß mit Küssen etwa von "Merz", "Macron" und "Nato" übersät ist. Auf einem anderen Wagen sieht man eine blaue AfD-Schlange, die im Stil der Python Kaa aus dem "Dschungelbuch" einen deutschen Michel umschlingt.

Die Karnevalssaison ist angebrochen und “die Vorbereitungen laufen auf Hochdruck“, so ZDF-Reporter Kai Remen aus Mainz. Das Highlight der Festlichkeiten: Der große Umzug am Rosenmontag. 16.02.2026 | 5:09 min

Söder beim Mainzer Karneval: "Worscht gegen Wokeness"

In Mainz schießt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit Pfeil und Bogen auf heranfliegende Drohnen. Trump zerdrückt die Freiheitsstatue beim Tanzen, und Söder fährt mit Bier, Fleischbergen und "Worscht gegen Wokeness" mit.

Putin ist im Mainzer Zug nicht mit dabei. Er und sein Krieg gegen die Ukraine seien in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Thema gewesen und man wolle "eine gewisse Redundanz vermeiden", sagte ein Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins (MCV).

Rosenmontag ist traditionell der Höhepunkt des Straßenkarnevals, der mit Weiberfastnacht eingeläutet wird. Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei - und die Karnevalisten müssen bis zum 11. November warten, wenn die nächste Session beginnt.

