"Hansi" Grebs Abschied und die erste Protokollantin prägen "Mainz bleibt Mainz" 2026. Die Redner nehmen nicht nur die Berliner Politik, sondern auch einen "Meenzer Bub" aufs Korn.

Das ZDF übertrug live aus dem Kurfürstlichen Schloss die legendäre Fastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" - die "Mutter aller Fernsehsitzungen". 13.02.2026 | 228:34 min

Wenn "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" ruft, muss man im Kurfürstlichen Schloss ganz genau hinschauen. Denn zwischen Narren und Büttenrednern verstecken sich durchaus auch prominente Gesichter im Publikum.

So wie das von Trainerlegende Jürgen Klopp. Für die diesjährige Ausgabe der Kultsendung im ZDF ließ er das Duell zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund sausen und kam als Cowboy ins Kurfürstliche Schloss. Beide Clubs hat er einst trainiert.

Auch Star-Trainer Jürgen Klopp (links) war mit dabei und lächelte als Cowboy in die Kameras. Quelle: ZDF

Ex-Trainer Klopp Ziel von Büttenrednern

Klopp wirkte amüsiert, musste aber auch ein dickes Fell beweisen. Denn gleich mehrere Redner nahmen ihn aufs Korn:

Der "Zeitgeist" meldet sich in Mainz zu Wort - in Person von Thomas Becker mit einem politisch-literarischen Vortrag. 13.02.2026 | 21:02 min

Thomas Becker ("Der Zeitgeist") witzelte darüber, dass Klopp früher für "Echte Liebe" (beim BVB) und "Mainzer Herzblut" stand, heute aber eher für "Gummibärchensaft mit Kohlensäure". Die Pointe:

Vom Retter des Fußballs zum Dosenöffner - das ist auch eine Form von Aufstieg. „ Thomas Becker

Damit spielte er auf Klopps Job als "Head of Global Soccer" bei Red Bull an. In seiner Rolle soll er das gesamte Fußballportfolio des Unternehmens voranbringen.

Der berühmteste Messdiener Deutschlands ist natürlich der "Obermessdiener vom Hohen Dom zu Mainz". Andreas Schmitt über Mainz, Fußball, Gott und die Welt. 13.02.2026 | 15:53 min

Nach seiner gesundheitlich bedingten Pause im Vorjahr sprach Sitzungspräsident Andreas Schmitt Klopp in seiner Paraderolle als Obermessdiener direkt an: Er merkte süffisant an, dass Klopp in Mainz immer willkommen sei - "solange er keine Flügel verleiht", da man in der Domstadt lieber beim Wein bleibe. Er betonte aber auch die Versöhnung: "Egal wo du arbeitest, Jürgen, in Mainz bist du immer der Bub von 05."

Florian Sitte ("Till") schlug ernstere Töne an und thematisierte die Kommerzialisierung des Fußballs. Er fragte rhetorisch, ob Tradition heute wirklich nur noch dort existiere, wo ein großer Sponsor das Sagen habe.

Erste Protokollantin thematisiert Schwarz-Rot, Bundeswehr und Trump

Als erster Redner steigt in Mainz traditionell der "Chef des Protokolls" in die Bütt. Zum ersten Mal ist es in diesem Jahr aber eine Chefin: Christina Grom vom "Gonsenheimer Carneval-Verein". 13.02.2026 | 17:42 min

Abseits von Klopp wartete "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" mit historischen Neuerungen auf. Unter anderem fiel eine närrische Männerbastion: Mit Christina Grom übernahm erstmals in der über 70-jährigen Geschichte der Fernsehsitzung eine Frau die prestigeträchtige Rolle der Protokollantin.

Sie widmet sich unter anderem der schwarz-roten Bundesregierung und Bundeswehr. "Die Wehrpflicht sorgt für Hysterie, wir ziehen vielleicht zur Lotterie, denn werden zu wenig akquiriert, dann wird per Los bald rekrutiert", rief sie. "Am Abend nach den Lottozahlen, wird man die Namen der ausstrahlen, die sich, egal ob sie das wollen, zum Dienst bereiterklären sollen."

US-Präsident Donald Trump erinnerte sie, dass die Bibel vorgibt, die Würde einer jeden Frau zu achten. Der Herr im Himmel solle Hirn hernieder schmeißen. Damit war die Brücke gebaut zwischen Washington und Mainz als Geburtsstadt des Erfinders des modernen Buchdrucks, Johannes Gutenberg.

"Hobbes" verabschiedet sich

45 Jahre war Hans-Joachim Greb aktiv in der Mainzer Fastnacht - in diesem Jahr hatte er seinen letzten, umjubelten Auftritt als "Hobbes". 13.02.2026 | 20:29 min

Während Jürgen Wiesmann sein 25. Jubiläum in der Bütt feierte, war der Abend gleichzeitig ein emotionaler Wendepunkt für Hans-Joachim "Hansi" Greb. Er verabschiedete sich nach Jahrzehnten als "Hobbes" von seinem Publikum. Für moderne Akzente sorgte unter anderem Katharina Greule, die als Influencerin das Thema Frauenpower auf die Bühne brachte.

Insgesamt trafen die gereimten Spitzen gegen die Politik während der vierstündigen Sitzung vor allem Kanzler Friedrich Merz (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Trump.

So arbeitete sich der "Zeitgeist" alias Thomas Becker am "Rambozambo-Kanzler" Merz ab: "Die Stadtbild-Aussage, die hat er bestimmt nicht rassistisch gemeint, aber dem rassistischen Stammtisch gefällt's". Und in Sachen Frauenbewegung genüge dem Kanzler Pilates.

Darf bei "Mainz bleibt Mainz" nicht fehlen: der Till des "MCC" (Mainzer Carneval Club). Dr. Florian Sitte mit satirischen Kommentaren zum politischen Zeitgeschehen. 13.02.2026 | 19:54 min

Florian Sitte hielt als "Till" der Politik sinnbildlich den Spiegel vor und nahm Söders Aktivitäten in den sozialen Medien in den Blick. "Wenn der Markus auf Instagram Rostbratwurst frisst, sieht man, welch armes Würstchen er ist", ruft der Till. "Und der Markus hat wirklich alles gegessen, bis auf den Klingbeil, den hat er gefressen."

