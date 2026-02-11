Der Auftakt des Straßenkarnevals wird vielerorts nass. Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab Donnerstag Regen. Im Norden wird es eisig, am Rosenmontag droht Glätte.

Einen feuchtfröhlichen Karneval haben sich viele Jecken sicher anders vorgestellt. Vielerorts braucht es nun wohl ein regenfestes Kostüm. Quelle: dpa

Zum Auftakt des Straßenkarnevals an diesem Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zwar stellenweise milde Temperaturen, aber auch viel Regen. Teils regne es kräftig und andauernd, teilte der DWD mit. In Staulagen der südlichen Mittelgebirge sei mit Dauerregen zu rechnen.

Winterlich ist es dagegen im Norden: Vor allem im Norden Schleswig-Holsteins bis zur dänischen Grenze, aber auch im Nordosten, schneie es, einige Zentimeter Neuschnee könnten zusammenkommen, teilte DWD-Meteorologe Oliver Reuter mit. Nachts müsse mit Glätte auf den Straßen gerechnet werden.

Das Wetter am Donnerstag 12.02.2026. Vielerorts beginnt mit dem Altweiberdonnerstag der Straßenkarneval. Quelle: ZDF

Wetter: Norden eisig, Südwesten milder

Innerhalb Deutschlands herrscht weiter ein starkes Temperaturgefälle: Die Werte bewegen sich zwischen plus einem Grad bei Flensburg und 13 Grad am Neckar. Im Süden muss mit stürmischen Windböen gerechnet werden, in Hochlagen mit Sturmböen.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung. 10.02.2026 | 0:47 min

Kälte erreicht Mitte und Süden bis Samstag

Am Freitag regnet es zeitweise in der Mitte und im Südwesten, am Samstag vor allem im Süden. Der Regen kann dabei bis in tiefe Lagen in Schnee übergehen. Denn die Kälte breitet sich in Richtung Süden aus; am Freitagabend erreicht sie die Mitte Deutschlands.

Am Samstag liegen die Höchstwerte bei minus zwei Grad in Schleswig-Holstein und nur noch plus sechs Grad im Südosten Bayerns. Nachts stehen wieder Minusgrade bevor - minus fünf bis minus zehn Grad, sagt der DWD voraus.

In den Hochburgen des Karnevals Köln und Mainz wurden die Motivwagen für Rosenmontag präsentiert. 10.02.2026 | 1:23 min

Am Rosenmontag könnte es glatt werden

Für die Hochphase des Karnevals ab Sonntag gebe es in der Prognose noch Unsicherheiten, erklärte Meteorologe Reuter. Es deute sich aber ab Sonntagabend ein neues Tief mit Niederschlägen an, das verbreitet erst Schnee, später möglicherweise gefrierenden Regen bringe.

Ob die Rosenmontagsumzüge daher zur Rutschpartie werden, muss noch abgewartet werden. „ Oliver Reuter, Meteorologe

Der Grundfahrplan bis dahin laute: "Nach viel Regen kommt wieder das Schneefegen!", reimt der Meteorologe die Lage zusammen.

Quelle: dpa