Europäer: Alexej Nawalny wurde von Moskau vergiftet

Russischer Oppositionspolitiker:Europäische Länder: Alexej Nawalny wurde von Moskau vergiftet
von Ines Trams, München
Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny wurde nach Angaben mehrerer europäischer Länder vergiftet. Außenminister Wadephul und seine Kollegen beschuldigen den Kreml.
Zwei Jahre nach dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny in einem Straflager am Polarkreis gibt es nach Angaben mehrerer europäischer Länder Belege für eine Vergiftung - und zwar mit einem Gift, auf das nur der russische Staat Zugriff hat. Russische Behörden hatten als Todesursache eine "Kombination von Krankheiten" angegeben. Daran gab es von Beginn an erhebliche Zweifel.
Wie die Außenminister von Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Schweden und der Niederlande gegenüber dem ZDF bestätigen, wurde in Gewebeproben Nawalnys Epibatidin nachgewiesen - ein hochtoxischer Stoff, der ursprünglich in Pfeilgiftfröschen vorkommt.
Gewebeproben von Nawalny heimlich ins Ausland geschafft
Die Proben sollen demnach heimlich entnommen und zur Untersuchung ins westliche Ausland gebracht worden sein. In Laboren verschiedener europäischer Länder sei der Stoff unabhängig voneinander identifiziert worden.
Außenminister Johann Wadephul ist sich sicher, Nawalnys sterbliche Überreste "enthielten ein besonders starkes Nervengift, 'Epibaditin', dessen Wirkung 200 mal so stark ist wie Morphium. Es lähmt die Atemmuskulatur, die Opfer ersticken."
Die fünf Staaten machen Russland und damit auch Präsident Wladimir Putin direkt verantwortlich. Klar sei, "die russischen Behörden hatten die Möglichkeit, ein Motiv und die Mittel, Nawalny das Gift zu verabreichen", sagte Wadephul.
Nawalnys Witwe warf Russland schon früher Vergiftung vor
Bereits im vergangenen Jahr hatte Nawalnys Witwe Julija Nawalnaja von ausländischen Laborbefunden gesprochen und Russland eine Vergiftung vorgeworfen, ohne Details zu nennen. Sie forderte die Veröffentlichung aller Untersuchungsergebnisse.
Heute sagt sie dem ZDF: "Was hätte meinem Mann sonst in einem russischen Gefängnis passieren können? Aber jetzt verstehe ich es. Es sind nicht nur Worte, es ist ein wissenschaftlicher Beweis. Und ich weiß die Unterstützung aller Regierungen sehr zu schätzen."
Verdacht: Russland verfügt über verbotene Substanzen für chemische Waffen
Die beteiligten Staaten wollen ihre Erkenntnisse zudem an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) weiterleiten. Russland stehe im Verdacht, entgegen internationaler Verpflichtungen weiterhin über verbotene Substanzen zu verfügen.
Die geplante Erklärung am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hat auch symbolische Bedeutung: Als Nawalnys Tod vor zwei Jahren bekannt wurde, erschütterte die Nachricht die Konferenzteilnehmer am ersten Veranstaltungstag.
