Karneval: Trübe Aussichten für Rosenmontag und Aschermittwoch

Zum Höhepunkt des Karnevals bleibt das Wetter wechselhaft und kalt. Neben Schnee und Regen warnen Behörden in Teilen Bayerns vor Überschwemmungen.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung. 14.02.2026 | 1:17 min

Ungemütliches Wetter erwartet Deutschland zum Ausklang dieser Karnevalswoche. Dabei müssen die Menschen mit einer winterlichen Mischung aus Regen, Schnee und Frost rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Auch zum Wochenstart ist keine anhaltende Besserung in Sicht. In Teilen Bayerns wird weiterhin vor Hochwasser gewarnt, wie aus einem länderübergreifenden Hochwasserportal hervorgeht.

Das Wetter am Montag, 16.02.2026. Mit dem Rosenmontag beginnt für viele der Höhepunkt des Straßenkarnevals. Quelle: ZDF

Regen, Schnee und Sonne am Fastnachtssonntag

Im Süden beginnt der Sonntag mit glatten Straßen, im Alpenvorland kann es zehn Zentimeter Neuschnee geben. In den östlichen Mittelgebirgen fallen bis zu fünf Zentimeter Schnee. Sonst wird es laut DWD nur vereinzelt glatt.

Die Tiefstwerte liegen bei minus 9 Grad, in Schleswig-Holstein sogar bei minus 12 Grad. Am Oberrhein klettern die Werte knapp über null Grad. Im Norden und Osten ist auch am Tag Dauerfrost möglich, sonst Höchstwerte bis zu 6 Grad.

Im Tagesverlauf bleibt es im Süden bewölkt. In der Mitte und im Norden kann hingegen länger die Sonne scheinen. Teilnehmer des Braunschweiger "Schoduvels", der als größter Karnevalsumzug Norddeutschlands gilt, können sich also freuen. Die kölschen Jecken müssen ab dem Abend mit Schnee rechnen, der jedoch schnell in Regen übergeht.

In den Hochburgen an Rhein und Main startet der Straßenkarneval mit Weiberfastnacht. Trotz Regencapes und Schirmen bleibt die Stimmung ausgelassen und feierfreudig. 12.02.2026 | 1:15 min

Rosenmontag bis Aschermittwoch meist grau und windig

Am Rosenmontag verschwindet die Sonne wieder gänzlich hinter einer dichten Wolkendecke. Die Schneefälle breiten sich bis in den Nordosten aus, sonst regnet es häufig. Außerdem kann es im Westen und Südwesten zu einzelnen Graupelgewittern kommen.

Im Südwesten liegen die Höchstwerte bei 10 Grad, wohingegen die Werte nordöstlich des Harzes frostig bleiben. Im Bergland und an der Küste weht eine steife Brise mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde, die vereinzelt Sturmböen mit sich bringt, so der DWD.

Auch am Dienstag und Mittwoch dominieren Regen und Schnee die Aussichten. An den Temperaturen ändert sich ebenfalls wenig. Einzelne Auflockerungen sind selten.

In den Karnevalshochburgen Köln und Mainz wurden die Motivwagen für Rosenmontag präsentiert. Beliebte Motive: Friedrich Merz und Donald Trump. Russlands Präsident Putin fehlt dagegen dieses Jahr. 10.02.2026 | 1:23 min

Warnung vor Überschwemmung in Franken und Oberbayern

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt nahe Nürnberg sowie dem Landkreis Bamberg und Neuburg-Schrobenhausen wird laut länderübergreifendem Hochwasserportal in bebauten Gebieten vor großem Hochwasser gewarnt. Für einen Teil der Stadt Ansbach bei Nürnberg besteht laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe weiterhin akute Überschwemmungsgefahr eines Parkplatzes.

Entlang der Mosel in Rheinland-Pfalz gingen gestiegene Pegelstände zuletzt zurück. Für den gesamten Mittelrhein sind aber noch steigende Wasserstände vorhergesagt. Größere Vorkommnisse sind bislang nicht bekannt.

Quelle: dpa