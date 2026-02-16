USA: Moderatorin Guthrie appelliert an Entführer ihrer Mutter

"Es ist nie zu spät": In einem emotionalen Video bittet Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie um die Freilassung ihrer Mutter. Das Verschwinden der 84-Jährigen bewegt die USA.

Zwei Wochen nach dem Verschwinden ihrer Mutter hat sich US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie in einem eindringlichen Appell an den oder die mutmaßlichen Entführer der 84-Jährigen gewandt. "Wir haben noch Hoffnung", sagte sie in einer Videobotschaft auf der Plattform Instagram. Mit Blick auf ihre Mutter Nancy Guthrie sagte sie weiter:

Wer auch immer sie hat oder weiß, wo sie ist: Es ist nie zu spät. „ US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie

Mit stockender Stimme fügte sie hinzu: "Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. (...) Wir glauben an das Gute in allen Menschen. Und es ist nie zu spät."

Ermittler gehen von Entführung aus

Guthries Schicksal sorgt in den USA für landesweites Aufsehen, selbst Präsident Donald Trump und die Bundespolizei FBI haben sich in den Fall eingeschaltet. Die herzkranke, auf Medikamente angewiesene Mutter der TV-Moderatorin war zuletzt am Abend des 31. Januar gesehen worden. Seither ist sie spurlos verschwunden.

Die Ermittler im Bundesstaat Arizona gehen von einer Entführung aus und suchen nach einem männlichen Verdächtigen, der von einer Videokamera am Haus der Rentnerin aufgenommen wurde. Das FBI verdoppelte die Belohnung für Hinweise zu Guthries Verschwinden auf bis zu 100.000 US-Dollar (rund 84.000 Euro).

Berichte: DNA-Spuren werden geprüft

Zuletzt gab es in der Gegend um die Stadt Tucson in Arizona mehrere Polizeieinsätze im Zusammenhang mit dem Kriminalfall. Das Büro des zuständigen Sheriffs hatte bei einem gemeinsamen Einsatz am Freitagabend erklärt, auf Bitte des FBI würden keine weiteren Informationen preisgegeben.

Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge fanden Ermittler wenige Kilometer von Guthries Haus entfernt Handschuhe, die jenen ähneln, die der von einer Überwachungskamera aufgenommene Verdächtige getragen hatte. Darin gebe es DNA-Spuren, die nun untersucht würden, hieß es unter Berufung auf das FBI.

Nancy Guthries Kinder hatten sich wiederholt in Videobotschaften an den oder die unbekannten mutmaßlichen Entführer gewandt und dabei auch eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet. Im jüngsten Video sprach nur Savannah Guthrie, die als Moderatorin der erfolgreichen Sendung "Today" im US-Frühstücksfernsehen bekannt ist.

