Fall Guthrie: Person nach Vernehmung freigelassen

Im Vermisstenfall Nancy Guthrie mehren sich Hinweise auf eine Entführung. Ermittler veröffentlichten Bilder eines mutmaßlichen Täters. Eine festgesetzte Person ist inzwischen frei.

Die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie ist weiterhin vermisst. Videoaufnahmen zeigen einen Verdächtigen - eine andere Person wurde zur Befragung in Gewahrsam genommen - und wieder freigelassen. 11.02.2026 | 1:07 min

Im Fall der seit rund zehn Tagen vermissten Nancy Guthrie, der 84-jährigen Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie, ist eine zwischenzeitlich festgesetzte Person nach einer Vernehmung offenbar wieder freigelassen worden. Das berichtete der CNN-Tochtersender KNXV, ohne weitere Details zu nennen.

Die Person sei in Rio Rico, rund 100 Kilometer südlich von Tucson im Bundesstaat Arizona, in Gewahrsam genommen worden. Behörden hätten auch ein Auto und ein Haus in der Stadt durchsucht. Der Aufenthaltsort Guthries, die aus ihrem Haus in Tucson verschwand, sei weiterhin unbekannt, zitierte der Sender eine Quelle aus Strafverfolgungskreisen.

Ein Mann sagte dem Sender KNXV, er sei vorläufig festgenommen und befragt worden, habe aber nach mehreren Stunden wieder gehen dürfen. Er sei unschuldig. Von Behördenseite gab es für die Freilassung zunächst keine Bestätigung.

Rund zehn Tage nach dem Verschwinden von Nancy Guthrie fehlt von der Mutter von US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie weiterhin jede Spur. Quelle: AP

Fall Guthrie: Aufnahmen zeigen maskierten Mann

Unabhängig davon hatte die US-Bundespolizei FBI Aufnahmen veröffentlicht, auf denen ein bewaffneter Maskierter mit einer Sturmhaube zu sehen ist. Nach Angaben von FBI-Chef Kash Patel macht der Mann sich offenbar an der Überwachungskamera von Nancy Guthries Haustür zu schaffen. ABC zufolge gab es keine Hinweise, dass es sich bei der festgenommenen Person um den Maskierten in den Aufnahmen handelt.

Die sechs Fotos und drei Videos in Schwarz-Weiß, die Patel im Onlinedienst X veröffentlichte, zeigen einen maskierten Menschen im Dunkeln auf einer Türschwelle. Der maskierte Verdächtige wird als "bewaffnet" beschrieben. Die Aufnahmen stammen von "dem Morgen ihres Verschwindens", schrieb er mit Blick auf die Mutter von Savannah Guthrie.

Nancy Guthries Kinder richten sich mit einer Videobotschaft gezielt an mutmaßliche Entführer. 05.02.2026 | 2:20 min

Vermisstenfall sorgt in den USA für Aufsehen

Nancy Guthrie wurde zuletzt am 31. Januar zu Hause gesehen. Ermittler gehen davon aus, dass sie entführt wurde. Im Eingangsbereich des Hauses wurde eine Blutspur entdeckt, die mittels DNA-Test eindeutig Guthrie zugeordnet worden sei, wie der Sheriff von Pima County, Chris Nanos, mitteilte.

Bei Medien gingen Lösegeldforderungen mit inzwischen abgelaufenen Fristen ein, deren Echtheit jedoch bisher nicht bestätigt wurde. Ob Guthries Familie zwischenzeitlich Kontakt zum mutmaßlichen Entführer hatte, ist auch unklar. In mehreren Videobotschaften haben sich Savannah Guthrie und ihre Geschwister seit dem Verschwinden ihrer Mutter an den oder die Kidnapper gewandt.

"Wir haben eure Nachricht erhalten und verstehen sie. Wir flehen euch jetzt an, unsere Mutter zu uns zurückzubringen, damit wir mit ihr feiern können", sagte die Moderatorin, die seit Jahren mit Kollegen durch die Sendung "Today" des Senders NBC führt. "Nur so werden wir Frieden finden. Sie ist für uns sehr wertvoll, und wir werden zahlen."

Quelle: AFP, dpa, AP