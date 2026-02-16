  3. Merkliste
Dobrindt verlängert Grenzkontrollen bis Herbst 2026

|

Seit seinem Amtsantritt im Mai 2025 hat Innenminister Dobrindt die Grenzkontrollen ausgeweitet. Nun verlängert er sie um weitere sechs Monate. Die EU-Kommission muss dem zustimmen.

Bundesinnenminister Alxander Dobrindt.

16.02.2026 | 0:24 min

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine Verlängerung der vorübergehenden Binnengrenzkontrollen über den 15. März 2026 hinaus um ein weiteres halbes Jahr bekanntgegeben. "Wir verlängern die Grenzkontrollen an den Grenzen zu unseren Nachbarländern", sagte Dobrindt der "Bild". Und:

Die Grenzkontrollen sind ein Element unserer Neuordnung der Migrationspolitik in Deutschland.

Alexander Dobrindt, Bundesinnenminister

Die entsprechende Notifizierung werde derzeit an die Europäische Kommission in Brüssel übermittelt, wie "Bild" unter Berufung auf Regierungskreise berichtete. Da systematische Kontrollen im Schengen-Raum grundsätzlich nicht vorgesehen sind, ist dieser formelle Schritt bei der EU-Behörde zwingend erforderlich.

Polizei bei Grenzkontrolle

Die Zahl der gestellten Erstanträge auf Asyl hat sich 2025 in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Die Gründe dafür sind aber nicht nur Grenzkontrollen.

22.12.2025 | 1:58 min

Merz hielt Grenzkontrollen für befristet

Dobrindt hatte am 7. Mai vergangenen Jahres die verstärkten Kontrollen und Zurückweisungen an allen neun deutschen Binnengrenzen zu Nachbarstaaten angeordnet. Ausgenommen sind sogenannte vulnerable Gruppen wie Kinder und Schwangere.

Die Binnengrenzkontrollen hatten bei den betroffenen Nachbarländern zum Teil für Verärgerung gesorgt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte im Dezember nach der Einigung der EU-Staaten auf eine Verschärfung der gemeinsamen Asylpolitik noch erklärt, er erwarte ein Ende der Kontrollen an den Binnengrenzen. Er selbst habe "die Grenzkontrollen immer als etwas von begrenzter Dauer und Wirkung empfunden", sagte Merz damals.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete die Xpress am 16.02.2026 ab 08:00 Uhr.
