Migration: EU macht Weg frei für Abschiebung in Drittstaaten

Künftig ist es in EU-Ländern möglich, Migranten in einen Drittstaat abzuschieben, wo diese vorher nie waren. Der Beschluss des EU-Parlaments wird kontrovers diskutiert.

Das EU-Parlament hat beschlossen, dass Asylsuchende in Drittstaaten abgeschoben werden dürfen. Quelle: dpa

Eine Mehrheit der Europaabgeordneten hat die neuen Regeln zum Konzept des "sicheren Drittstaats" am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg endgültig beschlossen. Damit wird es EU-Staaten grundsätzlich ermöglicht, Asylsuchende in Länder zu überstellen, in denen sie zuvor nicht gelebt haben. Der Vorschlag wird häufig als "Ruanda-Modell" bezeichnet.

"Heute wird die europäische Migrationswende weiter gefestigt. Der Beschluss des Parlaments gibt den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität in der Zusammenarbeit mit Partnerstaaten, entlastet unsere Asylsysteme und stärkt die Kontrolle über die Migration", erklärte Magnus Brunner, EU-Kommissar für Inneres und Migration.

Die EU-Innenminister haben sich auf schärfere Regeln bei Migration geeinigt. Asylsuchende ohne Aussicht auf Aufnahme sollen an den Außengrenzen zurückgewiesen werden. 08.12.2025 | 1:45 min

EU: Abschiebung in Drittstaaten

Ein zentraler Punkt der Reform ist die Abschaffung des bisherigen Verbindungskriteriums: Künftig muss nicht mehr nachgewiesen werden, dass eine persönliche oder familiäre Verbindung zwischen der asylsuchenden Person und dem sicheren Drittstaat besteht. Stattdessen kann auch die bloße Durchreise durch einen sicheren Drittstaat ausreichen - oder ein bilaterales Abkommen mit diesem Staat, das die Prüfung des Schutzantrags dort sicherstellt. Unbegleitete Minderjährige sind von dieser Möglichkeit ausgenommen.

Kritik kam vom Grünen-Europaabgeordneten Erik Marquardt.

Eine pragmatische Asylpolitik darf sich nicht von menschenrechtlichen Standards lösen, „ Erik Marquardt, Europaabgeordneter der Grünen

betonte er. Die Drittstaaten-Modelle seien in der Vergangenheit außerdem immer wieder an rechtlich, praktischen und finanziellen Hürden gescheitert.

So viele Schutzsuchende leben in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Mitgliedstaaten müssen geplante Abkommen mit sicheren Drittstaaten künftig frühzeitig melden, damit die EU-Kommission deren Vereinbarkeit mit dem EU-Recht prüfen und überwachen kann.

Flüchtlinge, die illegal in Großbritannien ankommen, sollen festgenommen und sofort nach Ruanda geflogen werden. Die Regierung setzt auf Abschreckung. Aber ihr Plan geht nicht auf 04.07.2023 | 13:24 min

Quelle: epd