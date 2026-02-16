Schweiz: Zug im Wallis entgleist - Lawine als Ursache vermutet

Bei einem Zugunglück in der Schweiz sind fünf Menschen verletzt worden. Die Ursache ist noch nicht abschließend geklärt, möglicherweise löste eine Lawine das Unglück aus.

Im Schweizer Kanton Wallis ist am Montagmorgen nach einem Lawinenabgang ein Regionalexpress entgleist. Fünf Menschen wurden verletzt – die Bahnstrecke soll bis Dienstag gesperrt bleiben. 16.02.2026 | 0:21 min

Im Kanton Wallis in der Schweiz ist ein Zug entgleist. Bei dem Vorfall im Gebiet von Goppenstein seien fünf Personen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungsergebnissen könnte eine Lawine kurz vor der Durchfahrt des Zuges die Gleise blockiert haben, hieß es.

Bei dem mittlerweile abgeschlossenen Einsatz wurden demnach insgesamt rund 30 Personen aus dem Zug gebracht. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

Rund zwei dutzend Zuginsassen konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Ein Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht, die übrigen vier konnten vor Ort versorgt werden.

Der Klimawandel hat Folgen für Permafrost und Gletscher. Fels und Gestein kommen in Bewegung. Ein Grafikvideo in 3D 23.05.2025 | 0:39 min

Bahnverkehr im Wallis nach Lawine gestoppt

Der Regionalzug war in den Morgenstunden bei der Ausfahrt aus einer Galerie - also einem überdachten Gleisabschnitt - entgleist. An der Stelle habe viel Schnee gelegen, berichtete ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor berichtete das Bahnunternehmen BLS, welches die betroffene Verbindung betreibt, dass die Strecke zwischen Goppenstein und dem nahe gelegenen Brig wegen einer Lawine unterbrochen sei.

Die europäische Lawinengefahrenskala unterscheidet fünf Gefahrenstufen. Bei Stufe 3 ist das Risiko besonders hoch, da hier die meisten Lawinenunfälle passieren. 22.01.2026 | 0:40 min

Warnung vor Lawinengefahr

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos warnte vor großer Lawinengefahr in weiten Teilen der Schweizer Alpen. Als Grund wurden große Mengen an Neuschnee sowie der vom Wind verfrachtete Triebschnee genannt. Lawinen könnten spontan abgehen, also auch ohne menschliche Einwirkung, hieß es.

Quelle: dpa, AFP