Gefahr in den Bergen: So entstehen Lawinen

In jedem Winter werden bei Lawinenabgängen Dutzende Menschen in den Tod gerissen. Aber wie entstehen Lawinen überhaupt?

Katja Horneffer erklärt, wie es zu Lawinen kommt 24.01.2023 | 0:56 min

Starke Schneefälle erhöhen die Gefahr von Lawinen im Alpenraum. Fällt binnen kurzer Zeit anhaltend sehr viel Neuschnee, können sich die Flocken bis zum nächsten Niederschlag nicht richtig setzen - in den dicken Schneeschichten ist dann viel Luft eingeschlossen. Schon kleinste Erschütterungen können diese Schichten ins Rutschen bringen und Lawinen auslösen.

Schützende Waldzonen oft abgeholzt

Aber auch die bei Tauwetter einsetzende Erwärmung der Schneedecke ist eine gefährliche Situation. Neben Klimawandel und extremen Wetterlagen machen Experten zudem vor allem die Abholzung schützender Waldzonen für Lawinenunglücke verantwortlich.

Der Klimawandel setzt den Alpen mächtig zu: Gletscher schmelzen, Pflanzen und Tiere verschwinden, Bergstürze und Lawinen bedrohen die Menschen. Was wird aus dem Naturparadies? 11.04.2023 | 43:37 min

Meist lösen sich die Schneemassen ohne menschliche Einwirkung, doch sind es nicht selten unvorsichtige Skifahrer, die an gefährdeten Hängen die Lawinen talabwärts donnern lassen.

Felsstürze und Erdrutsche häufen sich in den Alpen. Vor allem die Bilder des verschütteten Dorfes Blatten gingen um die Welt. Welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? 04.09.2025 | 1:44 min

Als gefährlichste Lawinen-Art gilt die Staublawine. Sie kann mit bis zu 250 Stundenkilometern zu Tal rasen und in ihrem gewaltigen Sog weitere Lawinen auslösen. Staublawinen entstehen, wenn der Schnee besonders trocken und feinkörnig ist.

Schneebretter besonders häufig

Besonders häufig sind Schneebrett-Lawinen, die von selbst abgehen oder von Skifahrern oder Snowboardern losgetreten werden. Meist werden Schneebretter zunächst vom Wind angeweht, zusammengepresst und dann als so genannte Schnee-Wächte über Geländekanten und Grate hinausgeschoben.

Woher kommt das Wort "Lawine"? Das Wort Lawine entstammt dem lateinischen "labi" (deutsch: gleiten) und bezeichnet ein in der winterlichen Bergwelt vertrautes Naturphänomen: An steilen, waldlosen Berghängen rasch abgleitende Schneemassen stürzen mit großer Wucht zu Tal. (Quelle: AP)

Bei den ebenfalls häufig auftretenden Fließlawinen löst sich weicher Schnee an steilen Stellen. Fließlawinen sind im Gegensatz zu Staub- und Schneebrett-Lawinen relativ leicht vorauszuberechnen.

Rasend schneller Abgang ins Tal

Dabei können Fließlawinen, so genannt wegen ihrer fließenden, dem Bodenverlauf folgenden Bewegung, Geschwindigkeiten bis zu 40 Meter pro Sekunde entwickeln, Staublawinen sogar bis zu 70 Meter pro Sekunde. Gefürchtet und oft verheerend ist die Druckwirkung von Lawinen, die von Dichte und Geschwindigkeit der Schneemassen abhängt. In großen Fließlawinen kann dieser Druck 50 Tonnen pro Quadratmeter erreichen.

In jedem Winter werden bei Lawinenabgängen Dutzende Menschen in den Tod gerissen. Beim schwersten Lawinenunglück aller Zeiten kamen am 13. Dezember 1916 rund 10.000 Menschen ums Leben. Damals gingen während des Ersten Weltkriegs bei Kämpfen zwischen österreichischen und italienischen Truppen in den Südtiroler Dolomiten etliche Lawinen ab und begruben Tausende Soldaten unter sich.