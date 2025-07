Naturkatastrophenbericht: Münchner Versicherer zieht Bilanz

Ein Erdbeben in Myanmar (Magnitude 7,7) forderte ca. 4.500 Todesopfer und verursachte Schäden von 12 Milliarden US-Dollar. Zyklon Alfred traf Australien mit Überschwemmungen und Stromausfällen (3,5 Milliarden US-Dollar Schaden). In Taiwan führte ein Beben zu Produktionsausfällen in der Halbleiterindustrie. Zwei Zyklone verursachten in Réunion und Mosambik Schäden von 1,5 Milliarden US-Dollar. Insgesamt beliefen sich die Schäden in Asien-Pazifik und Afrika auf 29 Milliarden US-Dollar; lediglich 5 Milliarden davon waren versichert.