Klimagutachten: Warum Umweltschutz ein Menschenrecht ist

Großes Interesse an Verfahren

Am Mittwochabend verlas Iwasawa Yuji, der Präsident des Internationalen Gerichtshofs (IGH), das weltweit mit Spannung erwartete Gutachten des höchsten UN-Gerichts. Bei den Anhörungen im vergangenen Dezember kamen 98 Staaten und zwölf internationale Organisationen zu Wort - ein Rekord, der das große Interesse an dem Verfahren zeigt.

Pazifikstaat Vanuatu hatte Gutachten initiiert

Und tatsächlich: Das Gericht folgte dieser Argumentation. Eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt sei ein Menschenrecht und Voraussetzung für das Ausleben von Freiheitsrechten, heißt es in dem Gutachten. Die Umwelt zu schützen ist also kein Selbstzweck - sondern dient vielmehr dem Schutz von Menschenrechten.

Deutschlands zweischneidige Haltung

Deutschland hatte den Antrag Vanuatus von Anfang an unterstützt. In der Anhörung im Dezember des vergangenen Jahres betonte der Prozessbevollmächtigte Professor Andreas Zimmermann, man sei froh, durch das Verfahren Klarheit zu bekommen, welche internationalen Regeln in Bezug auf Klimawandel und Erderwärmung gelten sollten.