Immer öfter fahren Skifahrer abseits der Pisten - und unterschätzen die Lawinengefahr. Wie Lawinen entstehen, welche Bedeutung die Warnstufen haben und was im Ernstfall zu tun ist.

Lawinen-Wissen für Skifahrer: So verhalten Sie sich richtig

Abseits gesicherter Pisten lockt das Abenteuer - doch es steigt auch die Lawinengefahr. Wie man Risiken richtig einschätzt und sich und andere beim Skifahren schützt. Quelle: dpa

Das Skifahren abseits gesicherter Pisten ist kein neues Phänomen. "Das ist so alt wie das Skifahren selbst", sagt Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein (DAV). Was sich jedoch verändert hat: Immer mehr Menschen zieht es ins freie Gelände - und nicht alle sind sich des Risikos bewusst, dass Lawinen dort zu den größten Gefahren gehören.

Wie Lawinen entstehen

Lawinen entstehen nicht zufällig. Entscheidend sind Schneedeckenaufbau, Wind, Temperatur, Exposition und Gelände. Frisch gefallener Pulverschnee bis 30 Zentimeter ohne Wind gilt als vergleichsweise sicher. Kritisch wird es, wenn Wind den Schnee verfrachtet. Dann entsteht sogenannter Triebschnee - eine feste und gebundene Schneeschicht, die oft schlecht mit der darunterliegenden Altschneedecke verbunden ist. Berg- und Skiführer Winter kennt die Gefahr dieser Struktur.

Man kann sich das wie eine Luftmatratze auf einem Hang aus Sand vorstellen. „ Stefan Winter, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, Deutscher Alpenverein

Wird das Ganze durch einen Skifahrer belastet, kann sich ein Schneebrett lösen. Ist außerdem der Hang steil genug, droht das Abrutschen.

Neben Triebschnee gibt es weitere typische Ursachen für Lawinen: Neuschneeprobleme bei großen Schneemengen, Altschneeprobleme mit tief liegenden Schwachschichten sowie Nassschneeprobleme im Frühjahr, wenn Schmelzwasser die Schneedecke destabilisiert.

Lawinenlagebericht als wichtigste Grundlage

Die zentrale Informationsquelle für Wintersportler ist der Lawinenlagebericht. Er wird täglich von staatlichen Lawinenwarndiensten erstellt und basiert auf Messdaten, Wetteranalysen und Geländebeobachtungen. Der Bericht beantwortet drei Kernfragen:

Wie groß ist die Gefahr?

Wo ist es gefährlich?

Welches Lawinenproblem liegt vor?

Europaweit gilt eine fünfstufige Skala von "gering" bis "sehr groß". Wichtig: Die Gefahr steigt nicht linear, sondern exponentiell. Besonders kritisch ist Stufe 3, "erheblich", weil sie noch in der Mitte liegt und oft unterschätzt wird. In der Lawinengefahrenstufe 3 passierten die meisten Unfälle, so Winter.

Verhalten im Ernstfall Tritt der Notfall ein und eine Lawine wird ausgelöst, sind die Überlebenschancen meist gering. Stefan Winter vom DAV rät: Wenn möglich, seitlich aus der Lawine wegfahren. Wird man erfasst, sollte man versuchen, mit Schwimmbewegungen an der Oberfläche zu bleiben. Kommt die Lawine zum Stillstand, ist es wichtig, mit den Armen eine Atemhöhle vor Mund und Nase zu schaffen. Schon nach etwa 15 Minuten sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit.

Lawinenlagebericht verstehen: So bekommen Einsteiger Hilfe

Den Lawinenlagebericht mit seinen Fachausdrücken sofort zu verstehen, ist für Ungeübte und Laien schwierig. Hilfreich können digitale Angebote sein: Plattformen wie skitourenguru.com oder alpenvereinaktiv.com bereiten Informationen über Lawinenlage, Geländeform und Routen verständlich auf und unterstützen Skifahrende bei der Tourenplanung.

Berg- und Skiführer Winter nennt zusätzlich fünf Faustregeln:



Amtliche Warnungen ernst nehmen Lokale Sperrungen beachten Spuren anderer im Gelände sind keine Sicherheitsgarantie. Lawinennotfallausrüstung einpacken und im Zweifel nur mit einem Guide ins Gelände gehen Ab Stufe 3 besonders die Hangsteilheit beachten, flach unterwegs sein

Gefahr an steilen Hängen ab etwa 30 Grad Bei einer Hangneigung von mehr als 30 Grad kann unter bestimmten Bedingungen eine Lawine abgehen. Woran sich solche steilen Hänge erkennen lassen, erklärt Bergführer Stefan Winter anschaulich: Kann man mit den Skiern nicht mehr gerade bergauf gehen, sondern muss auf Kehren oder Kurven ausweichen, bewegt man sich in der Regel bereits im kritischen Bereich.

Notwendige Ausrüstung und Training für Skifahren abseits der Pisten

Wer im freien Gelände unterwegs ist, sollte eine vollständige Lawinen-Notfallausrüstung dabeihaben: Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), Sonde und Schaufel. Durch das LVS-Gerät kann eine verschüttete Person geortet, mit der Sonde ihre genaue Position im Schnee festgestellt und mit der Schaufel anschließend freigelegt werden. Doch das Mitführen allein reiche nicht, betont Winter.

Idealerweise treffen gute Ausrüstung, Wissen und eine gesunde Portion Demut zusammen. „ Stefan Winter, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer

Der Umgang mit der Notfallausrüstung müsse geübt werden, so Winter weiter. Dazu empfiehlt er Lawinenkurse. In vielen Skigebieten gebe es dafür eine große Auswahl - vom dreistündigen Einführungskurs bis zu ganzen Wochenenden. Trotz moderner Technik bleibt für Winter ein Punkt zentral: "Respekt vor dem Berg."

