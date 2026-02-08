  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber

Lawinen-Wissen für Skifahrer: Warnstufen und Verhalten bei Gefahr

Wintersport und Sicherheit:Lawinen-Wissen für Skifahrer: So verhalten Sie sich richtig

von Jenna Busanny

|

Immer öfter fahren Skifahrer abseits der Pisten - und unterschätzen die Lawinengefahr. Wie Lawinen entstehen, welche Bedeutung die Warnstufen haben und was im Ernstfall zu tun ist.

Ein Lawinenwarnschild am Arlberg in St. Christoph.

Abseits gesicherter Pisten lockt das Abenteuer - doch es steigt auch die Lawinengefahr. Wie man Risiken richtig einschätzt und sich und andere beim Skifahren schützt.

Quelle: dpa

Das Skifahren abseits gesicherter Pisten ist kein neues Phänomen. "Das ist so alt wie das Skifahren selbst", sagt Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein (DAV). Was sich jedoch verändert hat: Immer mehr Menschen zieht es ins freie Gelände - und nicht alle sind sich des Risikos bewusst, dass Lawinen dort zu den größten Gefahren gehören.

Grafik Lawinengefahr

Warum rutschen immer wieder Schneemassen von den Bergen? Wie Lawinen entstehen und was Skifahrer beachten sollten.

18.01.2026 | 1:20 min

Wie Lawinen entstehen

Lawinen entstehen nicht zufällig. Entscheidend sind Schneedeckenaufbau, Wind, Temperatur, Exposition und Gelände. Frisch gefallener Pulverschnee bis 30 Zentimeter ohne Wind gilt als vergleichsweise sicher. Kritisch wird es, wenn Wind den Schnee verfrachtet. Dann entsteht sogenannter Triebschnee - eine feste und gebundene Schneeschicht, die oft schlecht mit der darunterliegenden Altschneedecke verbunden ist. Berg- und Skiführer Winter kennt die Gefahr dieser Struktur.

Man kann sich das wie eine Luftmatratze auf einem Hang aus Sand vorstellen.

Stefan Winter, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, Deutscher Alpenverein

Wird das Ganze durch einen Skifahrer belastet, kann sich ein Schneebrett lösen. Ist außerdem der Hang steil genug, droht das Abrutschen.

Neben Triebschnee gibt es weitere typische Ursachen für Lawinen: Neuschneeprobleme bei großen Schneemengen, Altschneeprobleme mit tief liegenden Schwachschichten sowie Nassschneeprobleme im Frühjahr, wenn Schmelzwasser die Schneedecke destabilisiert.

Video starten, das in 3D erklärt, warum der Klimawandel zu mehr Bergstürzen führt.

Der Klimawandel hat Folgen für Permafrost und Gletscher. Fels und Gestein kommen in Bewegung, die Gefahr von Bergstürzen steigt.

23.05.2025 | 0:39 min

Lawinenlagebericht als wichtigste Grundlage

Die zentrale Informationsquelle für Wintersportler ist der Lawinenlagebericht. Er wird täglich von staatlichen Lawinenwarndiensten erstellt und basiert auf Messdaten, Wetteranalysen und Geländebeobachtungen. Der Bericht beantwortet drei Kernfragen:

  • Wie groß ist die Gefahr?
  • Wo ist es gefährlich?
  • Welches Lawinenproblem liegt vor?

Europaweit gilt eine fünfstufige Skala von "gering" bis "sehr groß". Wichtig: Die Gefahr steigt nicht linear, sondern exponentiell. Besonders kritisch ist Stufe 3, "erheblich", weil sie noch in der Mitte liegt und oft unterschätzt wird. In der Lawinengefahrenstufe 3 passierten die meisten Unfälle, so Winter.

Grafikvideo, das zeigt, dass es schon bei Stufe 3 gefährlich wird.

Die europäische Lawinengefahrenskala unterscheidet fünf Gefahrenstufen. Bei Stufe 3 ist das Risiko besonders hoch.

22.01.2026 | 0:40 min

Tritt der Notfall ein und eine Lawine wird ausgelöst, sind die Überlebenschancen meist gering. Stefan Winter vom DAV rät: Wenn möglich, seitlich aus der Lawine wegfahren. Wird man erfasst, sollte man versuchen, mit Schwimmbewegungen an der Oberfläche zu bleiben. Kommt die Lawine zum Stillstand, ist es wichtig, mit den Armen eine Atemhöhle vor Mund und Nase zu schaffen. Schon nach etwa 15 Minuten sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit.

Lawinenlagebericht verstehen: So bekommen Einsteiger Hilfe

Den Lawinenlagebericht mit seinen Fachausdrücken sofort zu verstehen, ist für Ungeübte und Laien schwierig. Hilfreich können digitale Angebote sein: Plattformen wie skitourenguru.com oder alpenvereinaktiv.com bereiten Informationen über Lawinenlage, Geländeform und Routen verständlich auf und unterstützen Skifahrende bei der Tourenplanung.

Lawinen Vorschaubild Clean

Auch bei niedriger Warnstufe besteht ein Lawinen-Risiko, erklärt Bergführer Stefan Winter bei ZDFheute live. Bergsteiger müssten deshalb ihre Umgebung beobachten, um Gefahren zu erkennen.

02.11.2025 | 8:39 min

Berg- und Skiführer Winter nennt zusätzlich fünf Faustregeln:

  1. Amtliche Warnungen ernst nehmen
  2. Lokale Sperrungen beachten
  3. Spuren anderer im Gelände sind keine Sicherheitsgarantie.
  4. Lawinennotfallausrüstung einpacken und im Zweifel nur mit einem Guide ins Gelände gehen
  5. Ab Stufe 3 besonders die Hangsteilheit beachten, flach unterwegs sein

Bei einer Hangneigung von mehr als 30 Grad kann unter bestimmten Bedingungen eine Lawine abgehen. Woran sich solche steilen Hänge erkennen lassen, erklärt Bergführer Stefan Winter anschaulich: Kann man mit den Skiern nicht mehr gerade bergauf gehen, sondern muss auf Kehren oder Kurven ausweichen, bewegt man sich in der Regel bereits im kritischen Bereich.

Saison 2025/26
:Skigebiete: "Nur mit dem Winter hat man keine Chance mehr"

Immer weniger Schnee in den Wintermonaten: Der Klimawandel macht auch den Skigebieten zu schaffen. Die Ferienregionen stellen sich um und setzen auf Ganzjahrestourismus.
von Sophie Burkhart und Cordelia Strauß
mit Video2:04
Skifahrer genießen Schnee und Sonne am ersten Skitag auf der Zugspitze (2962 m) nahe Grainau und Garmisch-Partenkirchen in Süddeutschland am 28. November 2025.

Notwendige Ausrüstung und Training für Skifahren abseits der Pisten

Wer im freien Gelände unterwegs ist, sollte eine vollständige Lawinen-Notfallausrüstung dabeihaben: Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), Sonde und Schaufel. Durch das LVS-Gerät kann eine verschüttete Person geortet, mit der Sonde ihre genaue Position im Schnee festgestellt und mit der Schaufel anschließend freigelegt werden. Doch das Mitführen allein reiche nicht, betont Winter.

Idealerweise treffen gute Ausrüstung, Wissen und eine gesunde Portion Demut zusammen.

Stefan Winter, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer

Der Umgang mit der Notfallausrüstung müsse geübt werden, so Winter weiter. Dazu empfiehlt er Lawinenkurse. In vielen Skigebieten gebe es dafür eine große Auswahl - vom dreistündigen Einführungskurs bis zu ganzen Wochenenden. Trotz moderner Technik bleibt für Winter ein Punkt zentral: "Respekt vor dem Berg."

Lawinenhund

Hunde sind Meister im Schnüffeln. Sie können Dinge riechen, die wir Menschen nicht einmal ahnen. Mit dieser Superkraft finden sie verlorene Gegenstände oder sogar Menschen.

25.08.2024 | 1:52 min

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa-Custom Content
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "logo!" am 18.01.2026 ab 19:50 Uhr.

Mehr zum Thema Winter und Kälte

  1. Ein Mann in Trainingskleidung steht in einer verschneiten Landschaft und dehnt sich.

    Prävention im Ski- und Wintersport:Sport bei Kälte: Wie Aufwärmen vor Verletzungen schützt

    von Cornelia Petereit
    mit Video7:32
  2. Symbolbild: Hamburger Obdachlose schlafen bei eisigen Temperaturen und Schnee auf der Strasse

    "Akute Lebensgefahr" durch Kältewelle:Wie Sie Obdachlosen im Winter helfen können

    mit Video0:20
  3. Schneefall im Norden Deutschlands
    FAQ

    Winterdienst einhalten:Was ist beim Schneeräumen Pflicht?

  4. Vereiste Straßen: Überfrierende Nässe herrscht im Bahnbrückental in Schönebeck/Elbe (Sachsen-Anhalt). (Archivbild)
    FAQ

    Verhalten bei Glatteis:Wie man sich vor Unfällen schützen kann

    mit Video9:23

Weitere Ratgeber-Themen

  1. Notruf-Taste im Auto
    FAQ

    Schnelle Hilfe am Unfallort:So funktioniert das neue Notrufsystem NG eCall in Pkw

    von Corinna Wirth
    mit Video0:40
  2. Ein Mädchen steht in einem Badezimmer vor dem Spiegel und verwendet Augentropfen.

    Mit Atropin-Tropfen gegen Myopie:Augentropfen sollen Kurzsichtigkeit bei Kindern aufhalten

    von Thomas Förster
    mit Video5:04
  3. Transporter von Amazon Prime

    Sammelklage gegen Amazon Prime:Was Prime-Kunden gegen die Abo-Preiserhöhung tun können

    von Christoph Voigt
    mit Video0:43
  4. Eine Tätowiererin mit Einweghandschuhen und Tätowiergerät sticht ein großflächiges Bild auf einem Unterschenkel.

    Der sichere Weg zum Wunschtattoo:Wie man das richtige Tattoostudio findet

    von Anna Möllers
    mit Video9:11