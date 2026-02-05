Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen und tränende Augen: Immer mehr Kinder und Jugendliche sind zunehmend kurzsichtig. Können Augentropfen mit Atropin die Sehschwäche verhindern?

Kinder leiden immer häufiger an Kurzsichtigkeit. Können Augentropfen mit Atropin ein Fortschreiten effektiv bremsen? Quelle: Imago /ingimage

Nicht nur in Deutschland, weltweit nimmt die Kurzsichtigkeit, medizinisch Myopie, bei Kindern und Jugendlichen stark zu. Experten warnen, dass bis 2050 rund 40 Prozent aller Heranwachsenden ferne Objekte nur noch verschwommen sehen könnten.

Das Problem: Durch die Kurzsichtigkeit in jungen Lebensjahren steigen die Risiken für schwere Augenerkrankungen im Alter. Die gefährlichste ist eine Netzhautablösung, so Daniel Salchow, Leiter Bereich Kinderaugenheilkunde an den DRK Kliniken Berlin Westend.

Eine Netzhautablösung ist ein Notfall, weil diese im schlimmsten Falle zur Erblindung führen kann. „ Prof. Dr. Daniel J. Salchow, Facharzt für Augenheilkunde

Daneben steige durch eine Myopie auch das Risiko für einen grauen oder grünen Star sowie eine Makuladegeneration, so der Augenarzt weiter.

Was passiert bei einer Kurzsichtigkeit im Auge? Bei Kurzsichtigen führt ein verstärkt in die Länge wachsender Augapfel zu einem verschwommenen Sehen in der Ferne. Durch den länger gewordenen Augapfel liegt das Bild entfernter Objekte nicht mehr genau auf der Netzhaut, sondern davor. Es wird unscharf.



Das Problem ist vergleichbar mit einem Projektor, der ein Bild auf eine Leinwand wirft. Stimmt der Abstand zwischen Projektor (Linse) und Leinwand (Netzhaut), ist das Bild scharf. Wird der Abstand verändert, wird es unscharf.

Warum Kurzsichtigkeit entsteht

Eine Veranlagung zur Kurzsichtigkeit kann angeboren sein. Hinzu kommt der starke Einfluss der Lebensgewohnheiten. Viele Kinder verbringen immer mehr Zeit mit Tätigkeiten im Nahbereich. Vor allem die ständige Nutzung von Smartphones belastet die Augen, was zu einem unnatürlichen Längenwachstum des Augapfels führen kann.

Tageslicht beugt Kurzsichtigkeit vor

Helles natürliches Licht regt die Netzhaut im Auge an, Dopamin frei zu setzen. Der Botenstoff bremst das Wachstum des Augapfels und so auch das Fortschreiten einer Kurzsichtigkeit.

Die meisten Heranwachsenden verbringen jedoch immer weniger Zeit draußen im Tageslicht. Eine der Hauptursachen der zunehmenden Kurzsichtigkeit, die einfach zu vermeiden sei, so Salchow.

Spielen Kinder mindestens zwei Stunden am Tag im Freien, bremst das die Zunahme von Kurzsichtigkeit deutlich. „ Prof. Dr. Daniel J. Salchow, Augenarzt

Ein weiterer einfacher Expertentipp ist die 20-20-20-Regel: Um das Auge gegen Kurzsichtigkeit zu trainieren, sollte man alle 20 Minuten für 20 Sekunden ein Objekt in 20 Metern Entfernung anschauen. Daneben gibt es weitere Möglichkeiten wie spezielle Brillen, um den Verlauf einer Kurzsichtigkeit aufzuhalten.

Mit Brillen und Kontaktlinsen gegen Kurzsichtigkeit Spezielle Myopie Brillen tricksen das Auge aus. Sie erzeugen am Rand der Gläser gezielt ein etwas anderes Bild. Dieses Randbild dient dem Auge als Signal, dass der Augapfel lang genug ist und aufhören kann zu wachsen.



Myopie-Kontaktlinsen arbeiten ähnlich wie die Brillen. Daneben gibt es auch Linsen, die nur nachts getragen werden. Sie ermöglichen durch ein Verflachen der Hornhaut ein scharfes Sehen tagsüber ohne Sehhilfe. Zudem erzeugen sie eine Art künstliche Myopie, die dem Auge signalisiert, nicht weiter zu wachsen.

Augentropfen mit Atropin sollen Kurzsichtigkeit aufhalten

Für die Untersuchung der Augen dient Atropin schon lange zur Erweiterung der Pupillen. Daneben kann der Wirkstoff aus der Tollkirsche auch das Längenwachstum des Augapfels hemmen. Allerdings ist die genaue Wirkweise bislang nicht vollständig geklärt.

Dennoch werden Atropin-Tropfen schon seit vielen Jahren bei Kindern zur Behandlung von Kurzsichtigkeit eingesetzt. Bislang wurden sie ohne festgelegte Rezeptur individuell in Apotheken angemischt. Die Konzentration des Atropins hing vom verordnenden Arzt ab.

Das Risiko für Nebenwirkungen nimmt in der Regel mit der Konzentration zu. Die Kosten von mehreren Hundert Euro im Jahr mussten Eltern in der Regel selbst tragen, da es sich bislang um kein zugelassenes Therapieverfahren handelte.

Atropin-Augentropfen als erstes Fertigpräparat zugelassen

Seit Sommer 2025 gibt es die ersten von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen Atropin-Augentropfen als Fertigarznei. Die Konzentration des Atropins ist mit 0,01 Prozent relativ niedrig. Dennoch wurde in der Zulassungsstudie eine Wirksamkeit nachgewiesen, erklärt Kinderaugenarzt Salchow. Unklar ist noch, ob es Langzeitfolgen gibt.

Im Vergleich zu einem Placebo haben die Atropin-Fertigtropfen zu einer deutlichen Abnahme des Fortschreitens der Myopie geführt, im Schnitt um 30 Prozent. „ Prof. Dr. Daniel J. Salchow, Facharzt für Augenheilkunde

Die möglichen Nebenwirkungen werden meist als mild beschrieben. Dazu gehören Augenreizungen, verschwommenes Sehen und am häufigsten eine erhöhte Lichtempfindlichkeit.

Wer das neue Fertigpräparat verordnet bekommt Die Kassen übernehmen die Kosten für Heranwachsende zwischen drei und 14 Jahren, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Die Betroffenen müssen eine augenärztlich diagnostizierte Kurzsichtigkeit zwischen minus 0,5 und minus 6,0 Dioptrien haben. Zudem muss sich die Kurzsichtigkeit in der Vergangenheit um eine halbe Dioptrie pro Jahr verschlechtert haben.

Die fertigen Atropin-Augentropfen gegen Kurzsichtigkeit können wie alle Therapien eine entstandene Kurzsichtigkeit nicht heilen, ein Fortschreiten aber womöglich aufhalten. Die Anwendung sollte mit dem Augenarzt individuell abgestimmt werden. Für gesetzlich Versicherte besteht mit der Fertig-Arznei nun die Möglichkeit, dass die Kosten von den Krankenkassen übernommen werden.

