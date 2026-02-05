Mit Atropin-Tropfen gegen Myopie:Augentropfen sollen Kurzsichtigkeit bei Kindern aufhalten
von Thomas Förster
Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen und tränende Augen: Immer mehr Kinder und Jugendliche sind zunehmend kurzsichtig. Können Augentropfen mit Atropin die Sehschwäche verhindern?
Nicht nur in Deutschland, weltweit nimmt die Kurzsichtigkeit, medizinisch Myopie, bei Kindern und Jugendlichen stark zu. Experten warnen, dass bis 2050 rund 40 Prozent aller Heranwachsenden ferne Objekte nur noch verschwommen sehen könnten.
Das Problem: Durch die Kurzsichtigkeit in jungen Lebensjahren steigen die Risiken für schwere Augenerkrankungen im Alter. Die gefährlichste ist eine Netzhautablösung, so Daniel Salchow, Leiter Bereich Kinderaugenheilkunde an den DRK Kliniken Berlin Westend.
Daneben steige durch eine Myopie auch das Risiko für einen grauen oder grünen Star sowie eine Makuladegeneration, so der Augenarzt weiter.
Bei Kurzsichtigen führt ein verstärkt in die Länge wachsender Augapfel zu einem verschwommenen Sehen in der Ferne. Durch den länger gewordenen Augapfel liegt das Bild entfernter Objekte nicht mehr genau auf der Netzhaut, sondern davor. Es wird unscharf.
Das Problem ist vergleichbar mit einem Projektor, der ein Bild auf eine Leinwand wirft. Stimmt der Abstand zwischen Projektor (Linse) und Leinwand (Netzhaut), ist das Bild scharf. Wird der Abstand verändert, wird es unscharf.
Warum Kurzsichtigkeit entsteht
Eine Veranlagung zur Kurzsichtigkeit kann angeboren sein. Hinzu kommt der starke Einfluss der Lebensgewohnheiten. Viele Kinder verbringen immer mehr Zeit mit Tätigkeiten im Nahbereich. Vor allem die ständige Nutzung von Smartphones belastet die Augen, was zu einem unnatürlichen Längenwachstum des Augapfels führen kann.
Tageslicht beugt Kurzsichtigkeit vor
Helles natürliches Licht regt die Netzhaut im Auge an, Dopamin frei zu setzen. Der Botenstoff bremst das Wachstum des Augapfels und so auch das Fortschreiten einer Kurzsichtigkeit.
Die meisten Heranwachsenden verbringen jedoch immer weniger Zeit draußen im Tageslicht. Eine der Hauptursachen der zunehmenden Kurzsichtigkeit, die einfach zu vermeiden sei, so Salchow.
Ein weiterer einfacher Expertentipp ist die 20-20-20-Regel: Um das Auge gegen Kurzsichtigkeit zu trainieren, sollte man alle 20 Minuten für 20 Sekunden ein Objekt in 20 Metern Entfernung anschauen. Daneben gibt es weitere Möglichkeiten wie spezielle Brillen, um den Verlauf einer Kurzsichtigkeit aufzuhalten.
Spezielle Myopie Brillen tricksen das Auge aus. Sie erzeugen am Rand der Gläser gezielt ein etwas anderes Bild. Dieses Randbild dient dem Auge als Signal, dass der Augapfel lang genug ist und aufhören kann zu wachsen.
Myopie-Kontaktlinsen arbeiten ähnlich wie die Brillen. Daneben gibt es auch Linsen, die nur nachts getragen werden. Sie ermöglichen durch ein Verflachen der Hornhaut ein scharfes Sehen tagsüber ohne Sehhilfe. Zudem erzeugen sie eine Art künstliche Myopie, die dem Auge signalisiert, nicht weiter zu wachsen.
Augentropfen mit Atropin sollen Kurzsichtigkeit aufhalten
Für die Untersuchung der Augen dient Atropin schon lange zur Erweiterung der Pupillen. Daneben kann der Wirkstoff aus der Tollkirsche auch das Längenwachstum des Augapfels hemmen. Allerdings ist die genaue Wirkweise bislang nicht vollständig geklärt.
Dennoch werden Atropin-Tropfen schon seit vielen Jahren bei Kindern zur Behandlung von Kurzsichtigkeit eingesetzt. Bislang wurden sie ohne festgelegte Rezeptur individuell in Apotheken angemischt. Die Konzentration des Atropins hing vom verordnenden Arzt ab.
Das Risiko für Nebenwirkungen nimmt in der Regel mit der Konzentration zu. Die Kosten von mehreren Hundert Euro im Jahr mussten Eltern in der Regel selbst tragen, da es sich bislang um kein zugelassenes Therapieverfahren handelte.
Atropin-Augentropfen als erstes Fertigpräparat zugelassen
Seit Sommer 2025 gibt es die ersten von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen Atropin-Augentropfen als Fertigarznei. Die Konzentration des Atropins ist mit 0,01 Prozent relativ niedrig. Dennoch wurde in der Zulassungsstudie eine Wirksamkeit nachgewiesen, erklärt Kinderaugenarzt Salchow. Unklar ist noch, ob es Langzeitfolgen gibt.
Die möglichen Nebenwirkungen werden meist als mild beschrieben. Dazu gehören Augenreizungen, verschwommenes Sehen und am häufigsten eine erhöhte Lichtempfindlichkeit.
Die Kassen übernehmen die Kosten für Heranwachsende zwischen drei und 14 Jahren, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Die Betroffenen müssen eine augenärztlich diagnostizierte Kurzsichtigkeit zwischen minus 0,5 und minus 6,0 Dioptrien haben. Zudem muss sich die Kurzsichtigkeit in der Vergangenheit um eine halbe Dioptrie pro Jahr verschlechtert haben.
Die fertigen Atropin-Augentropfen gegen Kurzsichtigkeit können wie alle Therapien eine entstandene Kurzsichtigkeit nicht heilen, ein Fortschreiten aber womöglich aufhalten. Die Anwendung sollte mit dem Augenarzt individuell abgestimmt werden. Für gesetzlich Versicherte besteht mit der Fertig-Arznei nun die Möglichkeit, dass die Kosten von den Krankenkassen übernommen werden.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Augenkrankheiten
Notfall im Auge:Wenn sich die Netzhaut ablöstvon Gunnar Fischermit Video5:03
Feuchte Makuladegeneration:Wenn die Sehschärfe zunehmend schwindetvon Anja Braunwarthmit Video5:06
Volkskrankheit grüner Star:Wann die Glaukom-Früherkennung sinnvoll istvon Manuela Christmit Video4:14
Verschwommene, unscharfe Sicht:Keratokonus - Gefahr für die Sehkraftvon Bianca Kochmit Video5:09
Weitere Gesundheits-Themen
Diabetes bei Kindern und Jugendlichen:Warum Diabetes unbehandelt gefährlich istvon Olaf Schwabemit Video5:27
Wenn der Rücken ständig schmerzt:Bandscheibenvorfall operieren - ja oder nein?von Gunnar Fischermit Video4:57
Letzte-Hilfe-Kurse für Kinder:Kinder und Jugendliche lernen den Umgang mit dem Sterbenvon Anja Braunwarth und Maurice Göbelmit Video5:17
Leben mit Lungenfibrose:Was tun, wenn die Lunge vernarbt?von Bianca Kochmit Video5:13