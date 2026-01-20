Diabetes kann unbehandelt zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen. Deshalb ist eine frühe Diagnose wichtig. Doch oft wird Diabetes erst spät erkannt - vor allem bei Kindern.

Vor vier Jahren bekam Vivienne (10) die Diagnose Typ-1-Diabetes. Fast wäre sie zum Notfall geworden, weil ihre Blutzuckerwerte dramatisch erhöht waren. 20.01.2026 | 5:27 min

Diabetes Typ1 ist die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern - Tendenz steigend. Auch die Zahl der Kinder, die von einem Typ 2 Diabetes betroffen sind, hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Während Experten keine Erklärung für die Zunahme von Typ-1-Erkrankungen haben, steht fest, dass ungesunde Ernährung, Übergewicht, mangelnde Bewegung sowie Veranlagung bei Kindern die Hauptursachen für das Auftreten von Typ-2-Diabetes sind, sagt Silke Schmidt, Leiterin der Sektion Kinderdiabetologie am Klinikum Dritter Orden München.

Beiden Diabetes-Formen ist gleich, dass der Zucker im Blut zu hoch ist. Aber Ursache und Therapie sind eigentlich ganz anders. „ Dr. Silke Schmidt, Kinderdiabetologin

Diabetes kann lange unbemerkt bleiben und zu schweren Schäden führen, etwa an den Blutgefäßen, Augen und Nieren, so Schmidt.

Leon (26) lebt seit frühester Kindheit mit Typ-1-Diabetes. Die Erkrankung stellt ihn vor viele Herausforderungen. Erst in den letzten Jahren hat er gelernt, mit ihr umzugehen. 27.05.2025 | 16:38 min

Diabetes Typ 1 und Typ 2: Das ist der Unterschied

Beim Typ-1-Diabetes handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die insulinbildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse angreift und zerstört. In der Folge wird nicht mehr genügend oder gar kein Insulin produziert. Durch den Insulinmangel kann der Körper Zucker aus der Nahrung nicht mehr verwerten. Der Blutzuckerspiegel ist dauerhaft erhöht.

Beim Diabetes Typ 2 kommt es zu einer Insulinresistenz. Die Bauchspeicheldrüse produziert zwar noch Insulin, die Körperzellen sprechen aber schlechter darauf an, sodass Zucker nicht mehr in die Körperzellen transportiert und verwertet wird. Der Blutzucker steigt.

Insulin ist das wichtigste Stoffwechselhormon im Körper. Es wird in der Bauchspeicheldrüse produziert und ins Blut abgegeben, das es zu den Zellen im Körper transportiert. 09.06.2020 | 1:16 min

Welche Symptome auf Diabetes hinweisen

Symptome treten oft erst im fortgeschrittenen Stadium auf. Anzeichen für einen Typ-1-Diabetes bei Kindern sind ständiger Durst, häufiges Wasserlassen auch nachts, Gewichtsabnahme sowie anhaltende Müdigkeit. Eltern sollten solche Anzeichen ernst nehmen und zur Abklärung den Kinderarzt aufsuchen.

Werden Warnzeichen ignoriert, kann es zu einer schweren Entgleisung des Stoffwechsels, der lebensgefährlichen Übersäuerung des Blutes (Ketoazidose), kommen. Ursache ist ein anhaltend hoher Blutzuckerspiegel.

Hyper- und Hypoglykämie als Notfall

Normale Blutzuckerwerte Der normale Blutzuckerwert liegt nüchtern zwischen 65 und 100 Milligramm pro Deziliter (mg/dl) sowie nach dem Essen bei etwa 80 bis 126 mg/dl. Nüchternwerte über 100 mg/dl und nach dem Essen über 126 mg/dl und mehr sind Hinweis auf eine Diabeteserkrankung. Nüchternwerte unter 65 Milligramm/Deziliter deuten auf einen Unterzucker hin. Hyperglykämie Eine Überzuckerung (Hyperglykämie), die zu einer Übersäuerung des Blutes führt, ist ein akuter Notfall. Schwere Fälle äußern sich durch Übelkeit, Erbrechen, einen süßlichen Atem und eine tiefe, schnelle Atmung bis hin zu Bewusstseinsstörungen. Die betroffenen Kinder müssen sofort mit kurzwirksamem Insulin, viel Flüssigkeit (Kochsalzlösung) sowie Medikamenten gegen die Übersäuerung behandelt werden. Hypoglykämie Auch ein Unterzucker (Hypoglykämie) ist gefährlich. Häufige Ursache ist eine Überdosierung von Insulin, aber auch zu wenig Essen nach der Gabe von zu viel Insulin, das Auslassen von Mahlzeiten oder ungewohnte körperliche Anstrengung. Es kommt zu Zittern, Schwitzen, Herzklopfen, schlimmstenfalls zu Krampfanfällen, Bewusstlosigkeit oder sogar Koma.

Wie Diabetes festgestellt wird

Die Diagnose erfolgt über Blutzuckertests. Gemessen wird der Nüchternblutzucker sowie die Werte nach einem Zuckerbelastungstest. Der HbA1c-Wert ist ein Langzweitwert und gibt Auskunft über den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten drei Monate. Er ist ein wichtiger Indikator für das Stadium der Diabeteserkrankung.

Eine frühe Diagnostik ist wichtig, um zu verhindern, dass die Kinder schon schwer krank sind, wenn der Diabetes erkannt wird. „ Dr. Silke Schmidt, Kinderdiabetologin

Bei einem Diabetes Typ 1 lassen sich bereits vor Ausbruch der Erkrankung Antikörper im Blut, ein sogenannter Prädiabetes, nachweisen, erklärt Schmidt. In diesem Frühstadium können betroffene Kinder von einem neu zugelassen Medikament profitieren, das die Krankheit um zwei bis drei Jahre hinauszögert.

Nur einmal pro Woche spritzen: Ein neues Langzeit-Insulin erleichtert Diabetikern die Therapie, senkt Komplikationen und stabilisiert Blutzuckerwerte. Für wen das Insulin geeignet ist. 14.11.2025 | 5:09 min

Therapie bei Diabetes Typ 1

Kinder mit Typ-1-Diabetes sind auf die lebenslange Gabe von Insulin angewiesen. Die Einstellung erfolgt zunächst im Krankenhaus. Ebenso eine Diabetesschulung und Ernährungsberatung. Kinder und Eltern müssen lernen, den Blutzucker zu messen und die Insulindosis an die Ernährung (Kohlenhydrate) und Alltagsbedingungen wie Sport richtig anzupassen.

Insulingabe mittels Insulin-Pen oder Insulin-Pumpe Die Injektion von Insulin mittels Spritzen ist veraltet. Stattdessen werden zur Verabreichung moderne stiftartige Geräte, sogenannte Pens eingesetzt. Sie sind leicht und sicher zu benutzen, auch in der Dosierung. Der Basisbedarf wird durch eine tägliche Dosis Langzeitinsulin gedeckt, zusätzliche Dosen werden abhängig vom aktuellen Blutzuckerwert und der aufgenommenen Kohlenhydrate verabreicht.



Bei Insulinpumpen misst ein Glukosesensor am Arm permanent den Blutzuckerspiegel und sendet diesen an die Pumpe. Diese gibt über einen Katheter an Bauch oder Gesäß die erforderliche Menge Insulin als Basismedikation kontinuierlich ab. Für zusätzliche Gaben schnell wirksames Insulin (Insulinbolus), etwa vor Mahlzeiten, wird die Pumpe entsprechend programmiert. Der Katheter muss alle zwei bis drei Tage gewechselt werden. Insulinpumpen gelten bei Kindern als Standardtherapie.

Den Blutzucker überwachen auch ohne Diabetes liegt im Trend. Wie sinnvoll ist das und lässt sich damit tatsächlich die Gesundheit verbessern? 22.11.2024 | 3:35 min

Typ-2-Diabetes behandeln

Ein Typ-2-Diabetes lässt sich gut behandeln, wenn die ursächlichen Verhaltensweisen geändert werden. Dazu gehören das Reduzieren von Übergewicht, regelmäßige Bewegung und eine dauerhaft gesunde, ausgewogene Ernährung mit wenig Zucker und Fett. Meist führen diese Maßnahmen zu einer deutlichen Besserung oder Heilung der Krankheit. Reichen die Maßnahmen nicht aus, können Medikamente zur Senkung des Blutzuckerspiegels zum Einsatz kommen.

Abnehmen mit Spritze - für Menschen mit Adipositas die große Hoffnung, für die Hersteller ein Milliardengeschäft. Warum sind Abnehmspritzen so teuer? Und warum zahlen die Krankenkassen nicht? 12.01.2026 | 20:02 min

Leben mit Diabetes

Für Kinder und ihre Eltern ist die Diabetesekrankung eine enorme Herausforderung, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Mitarbeit erfordert. Auch die psychische Belastung ist groß. Positiv ist, dass sich die Krankheit dank moderner Technologien heute gut behandeln und kontrollieren lässt, wenn medizinisch notwendige Vorgaben befolgt werden.