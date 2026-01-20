Diabetes bei Kindern und Jugendlichen:Warum Diabetes unbehandelt gefährlich ist
von Olaf Schwabe
Diabetes kann unbehandelt zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen. Deshalb ist eine frühe Diagnose wichtig. Doch oft wird Diabetes erst spät erkannt - vor allem bei Kindern.
Diabetes Typ1 ist die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern - Tendenz steigend. Auch die Zahl der Kinder, die von einem Typ 2 Diabetes betroffen sind, hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Während Experten keine Erklärung für die Zunahme von Typ-1-Erkrankungen haben, steht fest, dass ungesunde Ernährung, Übergewicht, mangelnde Bewegung sowie Veranlagung bei Kindern die Hauptursachen für das Auftreten von Typ-2-Diabetes sind, sagt Silke Schmidt, Leiterin der Sektion Kinderdiabetologie am Klinikum Dritter Orden München.
Diabetes kann lange unbemerkt bleiben und zu schweren Schäden führen, etwa an den Blutgefäßen, Augen und Nieren, so Schmidt.
Diabetes Typ 1 und Typ 2: Das ist der Unterschied
Beim Typ-1-Diabetes handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die insulinbildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse angreift und zerstört. In der Folge wird nicht mehr genügend oder gar kein Insulin produziert. Durch den Insulinmangel kann der Körper Zucker aus der Nahrung nicht mehr verwerten. Der Blutzuckerspiegel ist dauerhaft erhöht.
Beim Diabetes Typ 2 kommt es zu einer Insulinresistenz. Die Bauchspeicheldrüse produziert zwar noch Insulin, die Körperzellen sprechen aber schlechter darauf an, sodass Zucker nicht mehr in die Körperzellen transportiert und verwertet wird. Der Blutzucker steigt.
Welche Symptome auf Diabetes hinweisen
Symptome treten oft erst im fortgeschrittenen Stadium auf. Anzeichen für einen Typ-1-Diabetes bei Kindern sind ständiger Durst, häufiges Wasserlassen auch nachts, Gewichtsabnahme sowie anhaltende Müdigkeit. Eltern sollten solche Anzeichen ernst nehmen und zur Abklärung den Kinderarzt aufsuchen.
Werden Warnzeichen ignoriert, kann es zu einer schweren Entgleisung des Stoffwechsels, der lebensgefährlichen Übersäuerung des Blutes (Ketoazidose), kommen. Ursache ist ein anhaltend hoher Blutzuckerspiegel.
Hyper- und Hypoglykämie als Notfall
Wie Diabetes festgestellt wird
Die Diagnose erfolgt über Blutzuckertests. Gemessen wird der Nüchternblutzucker sowie die Werte nach einem Zuckerbelastungstest. Der HbA1c-Wert ist ein Langzweitwert und gibt Auskunft über den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten drei Monate. Er ist ein wichtiger Indikator für das Stadium der Diabeteserkrankung.
Bei einem Diabetes Typ 1 lassen sich bereits vor Ausbruch der Erkrankung Antikörper im Blut, ein sogenannter Prädiabetes, nachweisen, erklärt Schmidt. In diesem Frühstadium können betroffene Kinder von einem neu zugelassen Medikament profitieren, das die Krankheit um zwei bis drei Jahre hinauszögert.
Therapie bei Diabetes Typ 1
Kinder mit Typ-1-Diabetes sind auf die lebenslange Gabe von Insulin angewiesen. Die Einstellung erfolgt zunächst im Krankenhaus. Ebenso eine Diabetesschulung und Ernährungsberatung. Kinder und Eltern müssen lernen, den Blutzucker zu messen und die Insulindosis an die Ernährung (Kohlenhydrate) und Alltagsbedingungen wie Sport richtig anzupassen.
Die Injektion von Insulin mittels Spritzen ist veraltet. Stattdessen werden zur Verabreichung moderne stiftartige Geräte, sogenannte Pens eingesetzt. Sie sind leicht und sicher zu benutzen, auch in der Dosierung. Der Basisbedarf wird durch eine tägliche Dosis Langzeitinsulin gedeckt, zusätzliche Dosen werden abhängig vom aktuellen Blutzuckerwert und der aufgenommenen Kohlenhydrate verabreicht.
Bei Insulinpumpen misst ein Glukosesensor am Arm permanent den Blutzuckerspiegel und sendet diesen an die Pumpe. Diese gibt über einen Katheter an Bauch oder Gesäß die erforderliche Menge Insulin als Basismedikation kontinuierlich ab. Für zusätzliche Gaben schnell wirksames Insulin (Insulinbolus), etwa vor Mahlzeiten, wird die Pumpe entsprechend programmiert. Der Katheter muss alle zwei bis drei Tage gewechselt werden. Insulinpumpen gelten bei Kindern als Standardtherapie.
Typ-2-Diabetes behandeln
Ein Typ-2-Diabetes lässt sich gut behandeln, wenn die ursächlichen Verhaltensweisen geändert werden. Dazu gehören das Reduzieren von Übergewicht, regelmäßige Bewegung und eine dauerhaft gesunde, ausgewogene Ernährung mit wenig Zucker und Fett. Meist führen diese Maßnahmen zu einer deutlichen Besserung oder Heilung der Krankheit. Reichen die Maßnahmen nicht aus, können Medikamente zur Senkung des Blutzuckerspiegels zum Einsatz kommen.
Leben mit Diabetes
Für Kinder und ihre Eltern ist die Diabetesekrankung eine enorme Herausforderung, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Mitarbeit erfordert. Auch die psychische Belastung ist groß. Positiv ist, dass sich die Krankheit dank moderner Technologien heute gut behandeln und kontrollieren lässt, wenn medizinisch notwendige Vorgaben befolgt werden.
