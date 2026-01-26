Sammelklage gegen Amazon Prime:Was Prime-Kunden gegen die Abo-Preiserhöhung tun können
von Christoph Voigt
Amazon erhöhte 2022 die Preise für das Prime-Abo. Dagegen klagen nun Verbraucherschützer. Wie Betroffene sich der Klage anschließen und möglicherweise Geld zurückbekommen können.
Im Rechtsstreit um eine Preiserhöhung beim Prime-Abo des Online-Händlers Amazon können sich Kunden jetzt einer Sammelklage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW) anschließen.
Verbraucherschützer halten die Erhöhung für unwirksam
Seit September 2022 zahlen Prime-Kunden bei monatlicher Buchung einen Euro mehr fürs Abo, nämlich 8,99 Euro statt 7,99 Euro. Bei jährlicher Zahlung werden sogar 89,90 statt zuvor 69 Euro vom Konto abgebucht. Im Studenten-Abo stieg der Preis von 3,99 Euro auf 4,49 Euro pro Monat und von 34 Euro auf 44,90 Euro pro Jahr.
Amazon berief sich bei der Erhöhung auf seine AGB-Klausel. Nach Meinung von Verbraucherschützern sei diese jedoch unwirksam, weil sie einseitig sei und die Erhöhung ohne ausdrückliche Zustimmung der Kunden erfolgte. Deswegen klagte die Verbraucherzentrale NRW beim Bundesamt für Justiz und reichte 2025 eine Sammelklage beim Oberlandesgericht Hamm ein (Aktenzeichen I-13 VKl 1/25).
Betroffene können sich der Sammelklage anschließen
"Der Gang vor Gericht ist für den Einzelnen aber mühsam, deshalb bieten wir Betroffenen mit der Sammelklage einen einfachen Weg, um unkompliziert und kostenlos ihre Rechte durchzusetzen", sagt Wolfgang Schuldzinski, Jurist und Vorstand der Verbraucherzentrale NRW.
Sollte die Klage erfolgreich sein, könnten Verbraucher*innen, die sich im Klageregister eintragen, zu viel gezahlte Beiträge zurückerhalten, so die Verbraucherzentrale. Je nach Abo-Modell können das derzeit bis zu circa 60 Euro sein. Abhängig von der Dauer des Verfahrens könnte sich diese Summe noch erhöhen.
So schließen sich Amazon-Prime Kunden der Sammelklage an
Bei erfolgreicher Sammelklage gibt es Geld zurück
Wann sich das Oberlandesgericht Hamm mit dem Fall befassen wird, steht bislang nicht fest. Für den Fall, dass die Klage erfolgreich ist, startet das Oberlandesgericht die Umsetzung des Verfahrens. Verbraucher*innen, die sich der Sammelklage angeschlossen haben, bekommen dann ihr Geld zurück, ohne selbst klagen zu müssen.
Mit einer zweiten Sammelklage hat sich die Verbraucherzentrale Sachsen gegen Amazon stark gemacht: Seit Februar 2024 blendet der Streaming-Dienst Prime Video bei seinen alten Abonnenten mehr Werbung ein. Außerdem wurde die Bild- und Tonqualität im laufenden Vertragsverhältnis gesenkt. Wer beides vermeiden wollte, musste sich zum Abschluss eines teureren Tarifs bereit erklären.
Amazon widerspricht den Vorwürfen
Die Online-Handelsplattform weist die Vorwürfe der Verbraucherschützer zurück. "Wir haben Kund*innen transparent und unter Einhaltung geltenden Rechts über die Änderungen der Prime-Mitgliedsgebühr informiert", so Amazon. Außerdem hätten Kundinnen und Kunden immer das Recht, jederzeit ihre Prime-Mitgliedschaft zu kündigen. Weil man mit dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf nicht übereinstimme, habe man Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt.
Christoph Voigt ist Redakteur der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
