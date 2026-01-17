  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber
Gesundheit

Schlechter Schlaf: Was hilft bei dauerhafter Schlaflosigkeit

Was tun bei Schlafproblemen:Wenn die Nächte kurz und die Tage zäh sind

von Daniela Hoyer

|

Wer nachts nicht schlafen kann, spürt das oft auch am Tag. Was passiert, wenn der Schlaf keine Erholung bringt? Wie kann es gelingen, besser zu schlafen?

Waldemar liegt wach im Bett. Neben ihm steht ein Wecker, die Uhrzeit zeigt 3:41h nachts an.

Die Reportage von 37 Grad zeigt drei Lebensgeschichten, in denen Schlafmangel zur täglichen Belastung wird.

13.01.2026 | 28:35 min

Eine "Gute Nacht" ist für viele Menschen nicht selbstverständlich: Mehr als ein Drittel der Deutschen haben zumindest hin und wieder Probleme mit dem Schlaf. Und die Zahl jener, die nachts wachliegen, steigt. Auch Kinder und Jugendliche sind zunehmend betroffen.

Schlafmangel macht müde, gereizt - und auf Dauer krank. Konzentrationsprobleme und manchmal sogar Angstzustände kommen hinzu. 37 Grad begleitet Menschen, deren Alltag durch Schlafstörungen aus dem Takt geraten ist - und zeigt ihre Suche nach einem Weg aus dem Teufelskreis.

Dr. Christoph Specht ist im Gespräch mit Florian Weiss. Im Hintergrund ist ein Bild eines frustrierten Mannes, der wach im Bett liegt.

Regelmäßig wach im Bett zu liegen, kann auf Dauer sehr belastend sein. Dr. Christoph Specht verrät, welche Routinen helfen können. Außerdem ordnet er ein, wann Schlafmittel eine Option sind.

14.01.2026 | 7:22 min

Hormone bringen beim Schlaf viel durcheinander

Jeden Abend graut es Susanne davor, ins Bett zu gehen. Was für andere selbstverständlich ist, wird für die 58-jährige Bremerin zur Qual. Seit einer Brustkrebserkrankung vor acht Jahren leidet sie unter massiven Schlafstörungen.

Die Medikamente haben mich in die Wechseljahre geschossen. Wenn ich einschlafe, dann kriege ich eine Schwitzattacke und bin hellwach.

Susanne, leidet seit acht Jahren unter Schlafstörungen

Die Nächte sind kurz, die Tage zäh. Trotzdem gibt Susanne nicht auf: Mit Hilfe eines Schlafcoachs will sie endlich wieder zur Ruhe finden.

Ein Mädchen hat eine Schlaf-Augenmaske auf der Stirn und schaut betrübt.

Über ein Drittel der Fünft- bis Zehntklässler haben laut einer Studie Schlafprobleme. Ursächlich seien neben digitalen Medien auch Stress, Zukunftsängste und Leistungsdruck.

20.07.2025 | 1:29 min

Dauerstress beeinträchtigt den Schlaf

"Es ist einfach wie so ein Nebel im Kopf, der einen sehr langsam macht", sagt Waldemar. Der 36-Jährige schläft seit zehn Jahren schlecht - vier Stunden pro Nacht sind keine Seltenheit. Wenn er wach im Bett liegt, kreisen die Gedanken - Arbeit, Selbständigkeit, Nebenjob, seine Familie. Sein Körper steht unter Dauerstrom. Ob seelische oder körperliche Ursachen dahinterstecken, soll nun ein Schlaflabor klären. Waldemar hofft auf eine Antwort - und auf Erleichterung.

Schlafstörungen im mittleren Alter

Welche Faktoren die Nachtruhe stören können und was man gegen Schlafprobleme tun kann.

25.03.2025 | 4:28 min

Schichtdienst führt zu Schlaflosigkeit

Für Katharina ist Schlaflosigkeit Teil des Berufsalltags. Die 28-jährige Intensivpflegerin arbeitet im Schichtdienst, ihr Rhythmus gerät ständig durcheinander.

Ich mache mir schon daheim Druck, wenn ich nicht schlafen kann.

Katharina, arbeitet im Schichtdienst

Sie und ihre Kollegen dürften keine Fehler machen, sagt Katharina. "Es sind schließlich Menschen, mit denen wir arbeiten." Der Anspruch, immer funktionieren zu müssen, raubt ihr den Schlaf. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen sucht sie Hilfe bei einer Meditationslehrerin.

Mann liegt schlafend im Bett

Plötzliches Einschlafen und unkontrollierbare Schlafattacken: Narkolepsie belastet den Alltag der Betroffenen erheblich. Wie läuft die Diagnose ab und was hilft gegen den Schlafdrang?

13.01.2026 | 5:12 min

Die gravierenden Folgen der Schlaflosigkeit

Die Folgen von Schlafproblemen und einer ausbleibenden Regeneration des Körpers sind nicht zu unterschätzen. Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Gereiztheit und Kopfschmerzen sind dabei nur die bekanntesten Symptome. Die Forschung zeigt auch: Zu wenig Schlaf wirkt wie Alkohol. Sind wir 17 Stunden am Stück wach, ist das mit etwa 0,5 Promille zu vergleichen.

Passendes Kopfkissen

Ein falsches Kopfkissen kann zu Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Atemproblemen führen. Daher kann eine individuelle Wahl des Kissens sinnvoll sein.

30.10.2024 | 5:56 min

Langfristig schadet der Schlafmangel auch dem Gehirn: Metabolische Abfallprodukte können nicht abtransportiert werden, wenn wir zu wenig schlafen. Damit steigt das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson. Auch kann das Gehirn die Erlebnisse des Tages dann nicht ausreichend sortieren. Die Folge sind Schwierigkeiten beim Lernen und Erinnern. Auch Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Angstzustände können auf Schlafprobleme zurückzuführen sein.

Comedian Saskia Fröhlich liegt in einem Bett auf der Seite und hat ihren Kopf auf ihre Hände gelegt. Ihre Augen sind geschlossen, sie trägt eine Schlafmaske und sie lächelt leicht. Der Raum ist in blaues Licht getaucht, im Hintergrund hängt eine Lichterkette.

Wir schlafen ein Drittel unseres Lebens. 43 Prozent der Deutschen aber leiden unter Schlafstörungen. Saskia Fröhlich geht der Frage nach, was das Geheimnis guten Schlafes ist.

18.12.2024 | 44:49 min

Welche Maßnahmen den guten Schlaf zurückbringen können

Gegen eine unruhige Welt, Geldsorgen oder Arbeitszeiten lässt sich oft wenig unternehmen. Doch auch schon kleine Veränderungen in der abendlichen Routine können Wirkung zeigen: Einheitliche Bett- und Aufstehzeiten tragen zu einer guten Nacht bei; wie auch eine dunkle und ruhige Umgebung. Auch Entspannungstechniken wie aktive Atmung, Yoga oder Meditation können beim Einschlafen helfen.

Die Gründe für die Schlaflosigkeit sind vielfältig: Mentale Belastungen wie Stress und Sorgen können uns wachhalten. Auch psychische Krankheiten wie Angststörungen oder Depressionen gehen oftmals mit Schlafproblemen einher - oder können umgekehrt von ihnen bedingt werden. Daneben lassen uns auch Alkohol oder Koffein schlecht schlafen. Aber auch äußere Umstände wie ein durch Schichtarbeit bedingter ungewöhnlicher Rhythmus sorgen für wenig erholsamen Schlaf: So leiden mehr als die Hälfte aller Intensivpflegenden unter Schlafproblemen.

Über dieses Thema berichtete 37 Grad in dem Beitrag "Schlaflos - wenn die Nacht zum Feind wird" am 13.01.2026 ab 22:15 Uhr.
Themen
GesundheitGesunder Schlaf

Mehr zum Thema Schlaf

  1. Ein Mann und eine Frau liegen schlafend im Bett, der Mann trägt eine Schlafapnoe-Maske.

    Gefährliche Atemaussetzer:Schlafapnoe erkennen und behandeln

    von Bianca Koch
    mit Video5:16
  2. Verschiedene Displays zeigen junge Frauen auf TikTok, die Sleepmaxxing betreiben mit Masken, Mouthtaping und Medikamenten zum Einschlafen.

    Schlaf-Tipps im Check:Sleepmaxxing: Was ist dran am TikTok-Trend?

    von Cornelia Petereit
    mit Video5:03
  3. Mann schläft mit offenem Mund

    Gesunder Schlaf:Wie gefährlich ist das Sabbern beim Schlafen?

    von Franziska Matthiessen
    mit Video2:44
  4. Es sind eine Frau und ein Mann zu sehen, wie sie im Bett liegen und schlafen.
    Grafiken

    Weltschlaftag:Welche Schlafposition ist am besten?

    von Anne-Kathrin Dippel
    mit Video5:40

Weitere Ratgeber-Themen

  1. Ein Arzt im Operationssaal hält den Katheter zurm Einsatz des Klappenersatzes.

    Neues Verfahren für undichte Herzklappe:Trikuspidalklappe per Katheter soll Schwerkranken helfen

    von Thomas Förster
    mit Video5:10
  2. Ältere Frau im Rollstuhl mit Pflegerin

    Queere Pflegebedürftige:Wie queersensible Pflege und Betreuung gelingen kann

    von Clara Nigratschka
    mit Video5:09
  3. Eine mikroskopische Darstellung einer Hausstaubmilbe.

    Allergische Beschwerden lindern:Was bei Hausstaubmilbenallergie zu tun ist

    von Laren Müller
    mit Video4:50
  4. Ein Mann mit Schmerzen in der Schulter beim Anheben des Arms bei er Untersuchung durch einen Arzt.

    Bursitis erkennen und wirksam behandeln:Schleimbeutelentzündung an Schulter, Knie und Ellenbogen

    von Gunnar Fischer
    mit Video5:04