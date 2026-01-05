Queere Pflegebedürftige:Wie queersensible Pflege und Betreuung gelingen kann
von Clara Nigratschka
Die Gesellschaft wird immer älter und immer mehr Menschen pflegebedürftig. Darunter auch queere Menschen, die jahrelang nicht offen leben konnten. Was bei ihrer Pflege wichtig ist.
Schwule Männer, lesbische Frauen und trans* Personen, die in den 1950er- und 60er-Jahren jung waren, haben sich teilweise bis heute nicht geoutet, weil Homosexualität strafbar war und sie insgesamt starke gesellschaftliche Ablehnung und Ausgrenzung befürchten mussten.
Viele von ihnen sind aufgrund ihrer Vorgeschichte ohne Kinder, die sich um sie kümmern könnten, wenn sie pflegebedürftig werden. Dann bleibt nur noch ein Pflegeheim oder die Hilfe durch einen Pflegedienst.
Viele von ihnen haben einen kirchlichen Träger. Gerade hier ist die Furcht der Pflegebedürftigen oft groß, aufgrund ihrer sexuellen Identität abgewiesen zu werden. Alte Ängste können wieder hochkommen, wie Heimleiter Armin Blum weiß.
Armin Blum leitet das Julie-Roger-Haus in Frankfurt am Main, ein sogenanntes Regenbogenhaus, das sich offen gegenüber queeren Pflegebedürftigen zeigt und auf deren besondere Bedürfnisse achtet. Wie sieht eine solche queersensible Pflege aus?
"Queer" ist ein Sammelbegriff für Menschen, die sich nicht ausschließlich heterosexuell verstehen, deren Geschlechtsidentität nicht dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht oder die sich aus anderen Gründen nicht in traditionelle Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität einordnen möchten. Dazu gehören unter anderem lesbische, schwule, bisexuelle, trans * und non-binäre Menschen. Ursprünglich bedeutet "queer" im Englischen "seltsam" oder "abweichend" und wurde als Beleidigung genutzt, bevor Aktivist*innen den Begriff in den 1980er-Jahren positiv umdeuteten.
Besondere Anforderungen an Pflege
Queere ältere Menschen haben unterschiedlichste negative Erfahrungen gemacht. Daraus können einige Probleme entstehen:
- Manche haben sich aus Angst nie geoutet und ihr ganzes Leben lang entweder allein oder in einer traditionellen Ehe gelebt.
- Viele, die geoutet sind, haben Angst vor Ablehnung oder Diskriminierung in Institutionen wie Pflegeheimen.
- Einige haben aufgrund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit Probleme mit körpernahen Pflegetätigkeiten.
Das alles kann dazu führen, dass sich queere Seniorinnen und Senioren zurückziehen und vereinsamen oder wichtige medizinische Hilfe nicht annehmen. Eine sensible und individuell abgestimmte Pflege ist bei ihnen daher besonders wichtig.
Schon vermeintliche Kleinigkeiten wie die Frage nach Ehefrau oder -mann können eine Hürde für manche queere Menschen darstellen, wenn man eben nicht mit dem Partner oder der Partnerin verheiratet sein durfte. Eine Lösung hierfür kann sein, dass bei Einzug beispielsweise nur nach der wichtigsten Bezugsperson der einziehenden Person gefragt wird.
Was bedeutet queersensible Pflege?
Der wichtigste Punkt bei der queersensiblen Pflege ist die Sensibilisierung der anderen Pflegebedürftigen sowie des Pflegepersonals. Viele Pflegebedürftige stammen aus derselben Generation wie ihre queeren Mitbewohner*innen und haben meist noch ein veraltetes Bild davon, was es heißt, homosexuell oder trans* zu sein. Gaby Grossbach, Diversitätsbeauftragte im Julie-Roger-Haus erklärt, wie Aufklärung dort funktioniert:
Dazu gehören beispielweise gemeinsame Film- oder Vorleseabende mit allen Bewohnenden zu queeren Themen sowie regelmäßige Schulungen des Personals. Bei verschiedenen Veranstaltungen feiern und tanzen alle miteinander, egal ob Mann oder Frau, hetero- oder homosexuell.
So lernen die nicht-queeren Bewohnenden im Alltag den Umgang mit ihren queeren Altersgenoss*innen ganz selbstverständlich. Außerdem ist ein Teil des Pflegepersonals selbst queer und immer offen für Fragen, sowohl von heterosexuellen als auch von queeren Bewohnenden.
Die Offenheit des Pflegepersonals ist ein wichtiger Punkt in der queersensiblen Pflege. Besonders für queere Pflegebedürftige können offen queere Mitarbeitende wichtig sein, weil sie die Herausforderungen queerer Personen aus eigener Erfahrung kennen.
Queere Pflegebedürftige trauen sich dadurch eher, sich dem Personal anzuvertrauen und über ihre Anliegen zu sprechen. Manchmal kann es so auch im hohen Alter noch zu einem Coming-Out kommen.
Auf der Webseite queer-pflege.de kann man deutschlandweit nach queersensiblen Pflegeangeboten suchen. Auch die AWO bietet auf der Seite queer-im-alter.de eine Übersichtskarte mit queerfreundlichen Pflegeeinrichtungen und Verbänden für ältere queere Menschen an. Daneben gibt es viele regionale Vereine, die sich für die Belange von alternden queeren Menschen einsetzen, zum Beispiel die Initiative Regenbogenpflege in Frankfurt oder der Verein Rubicon e.V. in Köln.
Außerdem kann man auf den Regenbogenschlüssel achten. Dieser ist eine Zertifizierung für besonders queersensible Pflegeeinrichtungen und kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Pflegeeinrichtungen mit dieser Zertifizierung müssen strenge Richtlinien beachten. Für den Regebogenschlüssel qualifizieren kann sich theoretisch jede Pflegeeinrichtung.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Pflege
Trotz Pflegenotstand:So finden Sie einen Platz im Pflegeheimvon Sybille Schultzmit Video3:25
Absicherung im Pflegefall:Ist eine Pflegezusatzversicherung sinnvoll?von Susanne Pohlmann
Verhinderungspflege und Co.:Urlaubs-Optionen für pflegende Angehörigevon Cornelia Petereitmit Video3:41
Hilfe aus dem Ausland für Pflege:Seriöse Anbieter für Pflege zu Hause findenvon Susanne Pohlmannmit Video3:39
Weitere Gesundheits-Themen
Ausgrenzung im Gesundheitswesen:Wie queere Personen diskriminiert werdenvon Maurice Göbelmit Video5:04
Ableismus beim Arzt:Wie inklusiv ist das Gesundheitswesen?von Markus Böhlemit Video5:19
Konflikte beim Arztbesuch:Was tun, wenn Ärzte Grenzen überschreitenvon Karen Grass
"Dramatische Veränderungen":Demenz: Was das für die Angehörigen bedeutetvon Emina Mujagićmit Video28:37