Bursitis erkennen und wirksam behandeln:Schleimbeutelentzündung an Schulter, Knie und Ellenbogen
von Gunnar Fischer
Eine Schleimbeutelentzündung an Schulter, Knie oder Ellenbogen lässt sich in der Regel konservativ gut behandeln. Nur in Ausnahmefällen muss der Schleimbeutel entfernt werden.
Schleimbeutel sollen Knochen und Gelenke vor Reibungsschäden schützen, doch gelegentlich geraten sie selbst in Mitleidenschaft. Etwa dann, wenn sie zu stark beansprucht werden. Besonders gefährdet sind Sportler und bestimmte Berufsgruppen, wie Maler, Monteure oder Fliesenleger.
Doch schon bei der alltäglichen Arbeit am Schreibtisch können die kleinen, mit Flüssigkeit gefüllten Säckchen aus Bindegewebe einem zu großen Druck ausgesetzt sein und sich entzünden. Eine Schleimbeutelentzündung wird auch als Bursitis bezeichnet.
Was Schleimbeutel sind
Im Körper gibt es rund 150 Schleimbeutel. Sie polstern mechanisch besonders beanspruchte Körperregionen ab, die viel Reibung und Druck ausgesetzt sind: etwa im Schulterbereich, am Ellenbogen, am Knie und an der Hüfte.
Die körpereigenen Polster ermöglichen ein reibungsloses Gleiten, wo verschiebliche beziehungsweise bewegliche anatomische Strukturen unmittelbar dem Knochen aufliegen.
Symptome einer Schleimbeutelentzündung an Schulter, Knie und Co.
Bei einer akuten Schleimbeutelentzündung kommt es im sonst eher flachen Schleimbeutel zu einer vermehrten Flüssigkeitsansammlung. Der angeschwollene Schleimbeutel ist dann meist mit dem bloßen Auge zu erkennen und gut tastbar.
Weitere Symptome können aufgrund der Entzündungsreaktion Wärmeentwicklung, eine Rötung sowie in manchen Fällen auch Fieber sein.
Diagnose einer Schleimbeutelentzündung
Mit Hilfe von bildgebenden Verfahren lässt sich eine mögliche Verletzung der Knochen, Gelenke und Sehnen ausschließen. Zudem kann festgestellt werden, ob die Entzündung bereits das umliegende Gewebe geschädigt hat. Eine Bursitis kann die Beweglichkeit einschränken und sehr schmerzhaft sein, wenn das Gewebe mit Bakterien infiziert ist.
Vor allem der Schleimbeutel am Ellenbogen ist anfällig für bakterielle Infektionen, betont Kay Schmidt-Horlohé vom Orthopädicum Wiesbaden.
Dann könnten Bakterien einwandern und am Schleimbeutel eine Infektion hervorrufen.
Fünf Tipps bei Schleimbeutelentzündung
Wenn bei einer Schleimbeutelentzündung Bakterien im Spiel sind
Um eine Bursitis in Folge einer mechanischen Überlastung von einer bakteriellen Infektion abzugrenzen, haben Ärzte die Möglichkeit einer Punktion. Hierbei wird mit einer Hohlnadel die überschüssige Flüssigkeit aus dem Schleimbeutel abgezogen und im Labor mikrobiologisch untersucht. Im Falle einer bakteriellen Infektion kann zielgerichtet ein passendes Antibiotikum gegeben werden.
Das Verfahren dient aber nicht nur zur Diagnostik, denn mit dem Herausziehen der Flüssigkeit wird auch die Schwellung reduziert. Wegen der Infektionsgefahr muss eine solche Punktion immer unter sterilen Bedingungen erfolgen.
Wann behandelt man eine Schleimbeutelentzündung mit Kortison?
Bei wiederkehrenden Entzündungen gibt es die Möglichkeit, Kortison in den Schleimbeutel zu spritzen. Kortison wirkt in der Akutsituation stark entzündungshemmend und schmerzlindernd. Schmidt-Horlohé warnt jedoch vor einer Langzeitanwendung.
Die Sehnen könnten spröde werden und im schlimmsten Fall auch reißen, so der Orthopäde.
Wann muss eine Schleimbeutelentzündung operiert werden?
Helfen weder die Entlastung durch eine Bandage noch entzündungshemmende Medikamente oder eine Punktion, kann bei hartnäckigen Schleimbeutelentzündungen ein chirurgischer Eingriff notwendig sein. Der Schleimbeutel wird dann unter Umständen komplett entfernt.
Eine solche Bursektomie sollte jedoch nur bei chronischen Schleimbeutelentzündungen oder schweren Infektionen durchgeführt werden, die trotz konservativer Behandlung auch nach mehreren Wochen nicht abklingen.
Dieser Artikel wurde erstmals am 12. Dezember 2023 veröffentlicht und am 15. Dezember 2025 aktualisiert.
