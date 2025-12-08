Innenohr aus dem Gleichgewicht:Morbus Menière - Was hilft bei starkem Schwindel?
von Olaf Schwabe
Plötzlicher Drehschwindel, so stark, dass man nicht mehr stehen kann - das ist typisch für Morbus Menière. Die Schwindelattacken sind für Betroffene eine Qual. Wie es dazu kommt.
Schwindel ist extrem unangenehm und kann das Leben der Betroffenen schwer beeinträchtigen. Besonders heftig sind Schwindelattacken bei Morbus Menière. Sie treten wie aus heiterem Himmel auf und können stundenlang anhalten.
Wie äußert sich Morbus Menière?
Bei Morbus Menière handelt sich um eine Erkrankung des Innenohrs, der oft ein Hörsturz und/oder ein Tinnitus vorausgeht. Typisches Symptom ist ein sogenannter Drehschwindel, meist begleitet von Übelkeit, Erbrechen und starkem Krankheitsgefühl, erklärt Sandra Becker-Bense, Neurologin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München.
Ursache, so Becker-Bense weiter, seien krankhafte Veränderungen im Gleichgewichtsorgan und in der Hörschnecke, die beide im Innenohr liegen.
Morbus Menière: Flüssigkeitsstau im Innenohr
Gleichgewichtsorgan und Hörschnecke werden von Flüssigkeiten, der sogenannten Endolymphe und Perilymphe, umspült. Die Flüssigkeiten sind durch eine dünne Membran (Reißner-Membran) voneinander getrennt. Kommt es zu einem Stau der Endolymphe, entsteht ein hoher Druck im Innenohr. Verantwortlich dafür ist ein Ungleichgewicht zwischen Produktion und Abtransport der Flüssigkeit.
Reißt die Membran ein, fließen Endolymphe und Perilymphe ineinander. Es kommt zu einer Schädigung der Sinneszellen im Hör- und Gleichgewichtsorgan. Was letztlich zu der übermäßigen Flüssigkeitsproduktion führt, ist bislang unklar. Entzündungen oder organische Ursachen werden als Auslöser diskutiert.
Die Diagnose Morbus Menière kann vor allem im Anfangsstadium schwierig sein, da andere Schwindelerkrankungen ähnliche Symptome hervorrufen. Oft wird die Erkrankung als solche erst nach Jahren diagnostiziert.
Die Diagnose eines Morbus Menière kann anhand folgender Kriterien gestellt werden:
- mindestens zwei spontane Schwindelattacken mit einer Dauer von über 20 Minuten bis zu zwölf Stunden
- das nachgewiesene Vorliegen eine Hörminderung auf mindestens einem Ohr
- wiederkehrende Ohrgeräusche (Tinnitus) oder ein Druckgefühl im Ohr
- Ausschluss anderer Schwindelerkrankungen
Wie Morbus Menière behandelt werden kann
Morbus Menière ist nicht heilbar. Der Schwindel lässt sich in den meisten Fällen jedoch gut behandeln, zum Beispiel mit Medikamenten, die gezielt in die Flüssigkeitsregulation im Innenohr eingreifen. Hierzu gehört der Wirkstoff Betahistin.
Eine andere Möglichkeit ist die lokale Injektion von Kortison durch das Trommelfell ins Mittelohr. Die Behandlung wirkt entzündungshemmend und abschwellend und zeigt gute Erfolge bei Morbus Menière, erklärt Becker-Bense.
Eine weitere Therapie ist die lokale Injektion des Antibiotikums Gentamicin. Allerdings treten häufig Nebenwirkungen wie Gleichgewichtsstörungen oder ein Hörverlust auf. Bei zu hoher Dosierung kann das Innenohr geschädigt werden.
Ist der Leidendruck hoch und hilft eine medikamentöse Behandlung nicht weiter, kann eine Operation in Betracht gezogen werden. Die operativen Möglichkeiten unterscheiden sich darin, ob sie strukturerhaltend sind oder auf die Zerstörung des Innenohrs abzielen.
Operative Möglichkeiten bei Morbus Menière
Psychische Belastung bei Morbus Menière
Je nach Häufigkeit und Intensität der Schwindelattacken leiden viele Patienten an psychischen Begleitsymptomen. Angst ist für viele Betroffene ein ständiger Begleiter. Das wiederum kann einen psychogenen Schwindel auslösen.
In schweren Krankheitsfällen können auch Depressionen und Suizidgedanken auftreten, so dass eine psychologische oder psychiatrische Behandlung erforderlich wird.
Schwindel verschwindet oft wieder
Der Krankheitsverlauf ist bei Morbus Menière individuell sehr unterschiedlich. Es kann bei wenigen Schwindelanfällen bleiben. Meist wiederholen sich die Attacken jedoch. Im Alter lässt der Schwindel häufig nach und hört bei vielen Betroffenen sogar komplett auf.
Bei diesen Patienten kann das Gleichgewichtsorgan bereits so stark geschädigt sein, dass sie die Attacken nicht mehr wahrnehmen. Man spricht dann von einem "ausgebrannten" Morbus Menière.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Weitere Themen rund ums Ohr
Quälender Dauerton im Ohr:So lässt sich Tinnitus behandelnvon Olaf Schwabemit Video5:05
Quälende Schmerzen im Ohr:Mittelohrentzündung beim Kindvon Corinna Kleemit Video5:03
Wattestäbchen, Ohrenspray und Co:Wie man Ohren richtig reinigt und pflegtvon Andreas Kürtenmit Video5:25
Überempfindlich gegen Geräusche:Misophonie - Wenn Schmatzen Wut auslöstvon Sabine Meutermit Video28:41
Weitere Gesundheits-Themen
- FAQ
Mediziner warnen vor Grippewelle:Neue Grippe-Variante: Sollte ich mich jetzt impfen lassen?mit Video6:50
Depression betrifft die ganze Familie:Hilfe für Angehörige von Menschen mit Depressionenvon Corinna Kleemit Video5:06
Künstliche Intelligenz statt Arztbesuch:Können KI-Chatbots den Gang zum Arzt ersetzen?von Anja Braunwarthmit Video4:55
Hörschäden vermeiden:Kopfhörer ohne Gesundheitsrisiko nutzenvon Markus Böhlemit Video3:51