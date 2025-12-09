Worte fallen nicht mehr ein, Termine werden vergessen: Viele Krebspatienten kennen das. Auch Thomas Gottschalk klagt über Brain Fog, den Nebel im Gehirn. Was steckt dahinter?

Eine Krebstherapie kann sich negativ auf die Gehirnfunktion auswirken, ist aber nicht die alleinige Ursache für Brain Fog. Quelle: Imago / Panthermedia

Sieben von zehn Krebspatienten haben während oder nach der Erkrankung Störungen der Gehirn- und Denkleistung. Da die Beschwerden oft im Zusammenhang mit einer Chemotherapie auftreten, bezeichnete man dies lange als Chemobrain.

Doch es gibt viele Betroffene, die gegen ihren Krebs nie eine Chemotherapie erhalten haben oder mit Substanzen behandelt wurden, die nicht in das Gehirn gelangen. Daher sprechen Experten bei dem Symptomkomplex inzwischen von kognitiven Beeinträchtigungen oder alternativ von einem Cancer Brain Die Patienten selbst sprechen oft von Brain Fog, also Gehirnnebel.

Welche Symptome treten bei einem Cancer Brain auf?

Vor allem Wortfindungsstörungen, Vergesslichkeit und/oder eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne zählen zu den Symptomen des Cancer Brains. Ein klassisches Bild findet sich aber nicht, erklärt Anke Ernst vom Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) Heidelberg:

Es gibt nicht die typischen Symptome, die alle gleichermaßen haben, sondern es ist eben individuell unterschiedlich. „ Dr. Anke Ernst, Fachapothekerin für Arzneimittelinformation

Die Störungen im Denken beeinträchtigen viele Patienten in ihrem Alltag. Manche sind kaum noch in der Lage, ihren täglichen Aufgaben nachzukommen.

Cancer Brain oder Fatigue? Als Fatigue wird eine sehr starke körperliche und/oder emotionale Erschöpfung bezeichnet, die über Monate bis Jahre nach einer Krebstherapie andauern kann. Ihr Ausmaß steht in keinem Verhältnis zu etwaigen Anstrengungen. Schlaf oder Erholungsphasen bringen keine Besserung.



Auch die Denkleistung ist häufig beeinträchtigt, sodass sich Fatigue und Cancer Brain oft überlappen. Außerdem können beide Symptomkomplexe gleichzeitig vorliegen. Die Abgrenzung fällt selbst Experten nicht immer leicht. Bei der Fatigue dominiert in der Regel die körperliche Erschöpfung, beim Cancer Brain sind es die kognitiven Ausfälle.

Was den Nebel im Gehirn bei Krebspatienten verursacht

Die genauen Ursachen für ein Cancer Brain sind nicht bekannt. Es gibt einige Chemotherapie-Substanzen, die möglicherweise Störungen im Gehirn verursachen.

Es können aber auch andere Elemente einer Krebstherapie in Frage kommen, zum Beispiel Bestrahlungen im Bereich des Gehirns, moderne Immuntherapien oder manche Schmerzmittel. Auch die Krebserkrankung selbst scheint mitverantwortlich.

Man weiß, dass Patienten mit Tumoren im Gehirn häufiger betroffen sind als Patienten mit anderen Krebsarten. „ Dr. Anke Ernst, Krebsinformationsdienst Heidelberg

Nicht zuletzt spielen psychische Faktoren eine Rolle. Die Diagnose Krebs löst Ängste aus und geht oft mit Depressivität und Schlaflosigkeit einher. Diese Faktoren können das Beschwerdebild triggern, so Ernst.

Wie sich ein Cancer Brain feststellen lässt

Um kognitive Störungen zu erfassen, gibt es eine Reihe spezieller Fragebögen. Außerdem lässt sich die Denkleistung in verschiedenen neuropsychologischen Tests prüfen. Darin werden zum Beispiel Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung untersucht.

Allerdings passen die subjektiven Beschwerden nicht immer mit den erhobenen Befunden zusammen, da psychische Faktoren wie Depression und Angst das persönliche Empfinden stark beeinflussen.

Außerdem gibt es keine klare Definition des Cancer Brains. Es ist auch nicht als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt. Eine Behandlung erfolgt daher unabhängig von Testergebnissen - je nach den Bedürfnissen der Patienten.

So finden Patienten mit Brain Fog Hilfe Patienten mit einem Cancer Brain sollten ihre Beschwerden bei der Nachsorge ansprechen. Die behandelnden Ärzte können dann die Untersuchung und Behandlung der kognitiven Symptome angehen und zur Unterstützung auch Psychoonkologen hinzuziehen.



Regionale Krebsberatungsstellen können helfen, geeignete Ansprechpartner zu finden. Eine gute Anlaufstelle sind zudem Selbsthilfegruppen. Hier erfahren Patienten, dass sie mit den Problemen nicht alleine sind. Zudem erhalten sie nützliche Tipps, was sie dagegen tun können.

Brain Fog lichten: Was gegen Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen hilft

Es existieren bis jetzt keine anerkannten therapeutischen Empfehlungen für die kognitiven Beeinträchtigungen von Krebspatienten, weil es dazu an Studien fehlt. Doch es gibt verschiedene erfolgversprechende Maßnahmen wie kognitives Training mit Übungen für Gedächtnis, Sprache und Aufmerksamkeit.

Viele dieser Übungen stehen auch webbasiert zur Verfügung. Programme, die die Achtsamkeit fördern, sind ebenfalls hilfreich. Dazu gehören zum Beispiel Atemübungen, Schulung der Körperwahrnehmung oder Meditation. Medikamente spielen beim Brain Fog keine Rolle, erklärt Ernst.

Man hat noch keine Wirkstoffe finden können, die in hochwertigen Studien überzeugt haben. „ Dr. Anke Ernst, Krebsinformationsdienst Heidelberg

Wie sich die kognitiven Beeinträchtigungen auf lange Sicht entwickeln, kann niemand vorhersagen. Bei manchen Menschen bilden sich alle Symptome vollständig zurück, sagt Anke Ernst. Andere Patienten leiden dauerhaft darunter.

