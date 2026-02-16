Ex-US-Außenministerin spricht in Berlin:Clinton warnt vor transatlantischem "Bündnis der Autokratie"
Hillary Clinton warnt beim "World Forum 2026" vor einem "transatlantischen Bündnis der Autokratie". Wladimir Putin steuere gezielt Angriffe auf die westliche Demokratie.
Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton warnt vor einem "transatlantischen Bündnis der Autokratie", das die Demokratie aushebeln könnte. Der russische Präsident Wladimir Putin fördere und finanziere dies. "Er ist der wichtigste Anstifter der Maßnahmen gegen die Demokratie in ganz Europa - und er hat viele Verbündete in den USA", sagte Clinton bei der Konferenz "World Forum 2026" in Berlin.
Wer sich für die Demokratie und eine gerechte Verteilung des Wohlstands einsetze, müsse sich über mächtige Gegner im Klaren sein. "Es bahnt sich schon sehr lange an", sagte die 78-Jährige, die als Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten 2016 gegen den Republikaner Donald Trump verlor.
Clinton warnt vor Angriff auf Demokratie und Rechtsstaat
Heute sehe man dies überall: Geld fließe von Putin und seinen oligarchischen Verbündeten an politische Parteien in Europa, "Techno-Autokraten wie Elon Musk" richteten sich an rechte Parteien in Deutschland und Großbritannien. "Es ist nicht spontan, es ist nicht eine charismatische Person, die nach vorn kommt", sagte Clinton.
Das "World Forum 2026" ist eine Konferenz, die von der Stiftung Cinema for Peace mitorganisiert wird und parallel zur Berlinale läuft.
