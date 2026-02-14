  3. Merkliste
US-Armee meldet weiteren Angriff auf mutmaßliches Drogenboot

Offenbar drei Tote:US-Armee meldet weiteren Angriff auf mutmaßliches Drogenboot

|

Bei einem erneuten US-Angriff auf ein mutmaßliches Drogenschmuggelboot in der Karibik sind nach Angaben der US-Armee drei Menschen getötet worden.

Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht in Mar-a-Lago in Palm Beach.

Die US-Armee hat erst kürzlich ein mutmaßliches Drogenboot angegriffen - zwei Menschen kamen ums Leben. Seit September wurden bei solchen Angriffen mindestens 130 angebliche Drogenkuriere getötet.

10.02.2026 | 0:15 min

Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge einen weiteren tödlichen Angriff auf ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik ausgeführt. Das US-Südkommando teilte am Freitag (Ortszeit) in den sozialen Medien mit, dass das Boot "auf bekannten Drogenhandelsrouten in der Karibik unterwegs war und in Drogenhandelsoperationen verwickelt war".

Drei Menschen sollen bei dem Angriff getötet worden sein. Ein Video, das dem Beitrag hinzugefügt wurde, zeigt ein Boot, das explosionsartig in Flammen aufgeht.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth

Im Ostpazifik hat es im Dezember ebenfalls einen Angriff des US-Militärs gegeben. Der Einsatz galt einem Boot, das Drogen transportiert haben soll. Acht Menschen kamen ums Leben.

16.12.2025 | 0:19 min

Mindestens 133 Tote bei bislang 38 Angriffen

Seit September vergangenen Jahres greifen die USA immer wieder Boote in der Karibik und im Pazifik an, die mit Drogen beladen sein sollen. Bei bislang 38 Angriffen wurden den Angaben nach mindestens 133 Menschen getötet.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte noch in der vergangenen Woche erklärt, dass "einige führende Drogenhändler der Kartelle" in der Region ihre Aktivitäten wegen der Angriffe auf unbestimmte Zeit eingestellt hätten. Hegseth lieferte keinerlei Belege für seine Behauptung.

US-Präsident Trump und Nicolás Maduro vor einem US-amerikanischen Kriegsschiff und einer Karte Venezuelas.

Die Lage in der Karibik zwischen den USA und Venezuela verschärft sich weiter.

01.12.2025 | 31:26 min

Keine eindeutigen Beweisen der US-Regierung

Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, dass sich die USA in einem "bewaffneten Konflikt" mit Kartellen in Lateinamerika befänden und rechtfertigte die Angriffe als eine notwendige Eskalation, um den Drogenfluss zu stoppen. Seine Regierung hat jedoch wenig Beweise vorgelegt, um diese Behauptungen zu untermauern.

Kritiker stufen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein. Anfang Januar hatten die US-Streitkräfte Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro bei einem Militäreinsatz gefangengenommen und in die USA gebracht. Maduro sitzt in New York in Haft, ihm soll wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden.

Quelle: AP, AFP
Über dieses Thema berichteten mehrere ZDF-Sendungen, unter anderem die Xpress am 10.02.2026 ab 09:00 Uhr und die ZDFheute im Beitrag "Erneuter US-Angriff auf mutmaßliches Drogenboot" am 30.12.2025 um 07:53 Uhr.
