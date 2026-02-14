Offenbar drei Tote:US-Armee meldet weiteren Angriff auf mutmaßliches Drogenboot
Bei einem erneuten US-Angriff auf ein mutmaßliches Drogenschmuggelboot in der Karibik sind nach Angaben der US-Armee drei Menschen getötet worden.
Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge einen weiteren tödlichen Angriff auf ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik ausgeführt. Das US-Südkommando teilte am Freitag (Ortszeit) in den sozialen Medien mit, dass das Boot "auf bekannten Drogenhandelsrouten in der Karibik unterwegs war und in Drogenhandelsoperationen verwickelt war".
X-Beitrag vom US-Verteidigungsministerium
Drei Menschen sollen bei dem Angriff getötet worden sein. Ein Video, das dem Beitrag hinzugefügt wurde, zeigt ein Boot, das explosionsartig in Flammen aufgeht.
Mindestens 133 Tote bei bislang 38 Angriffen
Seit September vergangenen Jahres greifen die USA immer wieder Boote in der Karibik und im Pazifik an, die mit Drogen beladen sein sollen. Bei bislang 38 Angriffen wurden den Angaben nach mindestens 133 Menschen getötet.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte noch in der vergangenen Woche erklärt, dass "einige führende Drogenhändler der Kartelle" in der Region ihre Aktivitäten wegen der Angriffe auf unbestimmte Zeit eingestellt hätten. Hegseth lieferte keinerlei Belege für seine Behauptung.
Keine eindeutigen Beweisen der US-Regierung
Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, dass sich die USA in einem "bewaffneten Konflikt" mit Kartellen in Lateinamerika befänden und rechtfertigte die Angriffe als eine notwendige Eskalation, um den Drogenfluss zu stoppen. Seine Regierung hat jedoch wenig Beweise vorgelegt, um diese Behauptungen zu untermauern.
Kritiker stufen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein. Anfang Januar hatten die US-Streitkräfte Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro bei einem Militäreinsatz gefangengenommen und in die USA gebracht. Maduro sitzt in New York in Haft, ihm soll wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden.
