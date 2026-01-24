Das US-Militär hat erneut ein Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler im östlichen Pazifik zerstört. Nach Angaben der USA sind dabei zwei Menschen ums Leben gekommen.

USA greifen erneut mutmaßliches Drogenboot an - zwei Tote

Bei einem erneuten US-Angriff auf ein mutmaßliches Drogenschmuggelboot im Pazifik sind nach Angaben der US-Armee zwei Menschen getötet worden. Quelle: AFP

Das US-Militär hat im östlichen Pazifik erneut ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot angegriffen. Zwei Menschen seien dabei am Freitag getötet worden, eine Person habe überlebt, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit.

Nach dem Angriff sei direkt die US-Küstenwache informiert worden, um Such- und Rettungsbemühungen für die überlebende Person zu aktivieren, hieß es. Wozu das geführt hat - also ob die Person von der Küstenwache gerettet wurde oder nicht - ging aus auch von Pentagon-Chef Pete Hegseth geteilten Post nicht hervor.

Das angegriffene Boot sei von als terroristisch eingestuften Organisationen betrieben worden und auf einer bekannten Route von Drogenschmugglern unterwegs gewesen, teilte Southcom mit.

Seit September wurden durch die Angriffe der US-Militärs auf mutmaßliches Drogenboote mindestens 107 Menschen getötet. 30.12.2025 | 0:27 min

Erster Angriff auf mutmaßliches Drogenboot seit Maduros Festnahme

Es handelt sich um den ersten offiziell bekannten Angriff der USA auf ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot seit dem Sturz des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro.

US-Spezialkräfte hatten ihn und seine Frau am 3. Januar in Caracas festgenommen und nach New York gebracht. Dort soll ihnen wegen angeblicher Verwicklungen in den Drogenhandel der Prozess gemacht werden.

Das US-Vorgehen gegen Venezuela und Präsident Maduro sei ein klarer Verstoß gegen die UN-Charta, sagt der Völkerrechtler Markus Krajewski. Müssen die USA nun Konsequenzen fürchten? 04.01.2026 | 12:27 min

Zuvor hatten US-Streitkräfte seit Anfang September unter Berufung auf angebliche Geheimdiensterkenntnisse immer wieder Schnellboote angegriffen, die mit Rauschgift beladen sein sollen. Dabei wurden offiziellen Angaben zufolge mehr als 100 Menschen getötet.

Die US-Regierung bezeichnet die Opfer durchweg als Drogenschmuggler und "Terroristen", wird für die außergerichtlichen Tötungen aber heftig kritisiert. Experten argumentieren, die Angriffe seien völkerrechtlich nicht zulässig.

Quelle: dpa