Neue US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote: Acht Tote

Östlicher Pazifik:Neue US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote - Acht Tote

|

Die USA haben wieder Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler im Pazifik angegriffen. Nach Angaben des US-Militärs kamen dabei acht Menschen ums Leben.

US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote (Mehrere Screenshots aus einem Video), aufgenommen am 15.12.2025

Im Ostpazifik hat es einen weiteren Angriff des US-Militärs gegeben. Der Einsatz galt einem Boot, das Drogen transportiert haben soll. Acht Menschen kamen ums Leben.

16.12.2025 | 0:19 min

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben drei weitere angebliche Drogenboote angegriffen und dabei insgesamt acht Männer getötet. Die Angriffe seien am Montag im östlichen Pazifik in internationalen Gewässern erfolgt, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit.

US-Militär auf Plattform X:

Mit den Booten seien Drogen entlang bekannter Schmugglerrouten transportiert worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Eine Luftaufnahme von einem Boot.

Die USA haben im Ostpazifik ein weiteres mutmaßliches Drogenboot angegriffen, vier Menschen kamen ums Leben. Seit September gab es mindestens 22 solcher Angriffe.

05.12.2025 | 0:35 min

Acht Tote durch US-Angriff

Beim ersten Angriff sollen drei Männer getötet worden sein, beim zweiten zwei und schließlich drei weitere bei der dritten Attacke. Das Militär veröffentlichte auch einen kurzen Videoclip, der die drei Angriffe aus der Vogelperspektive zeigen soll. Es sieht jeweils so aus, als würden die Boote von einer Rakete getroffen.

Pete Hegseth bei einem Kabinettstreffen im Weißen Haus.

US-Verteidigungsminister Hegseth steht wegen eines tödlichen Bootsangriffs vor Venezuela unter Druck. Demokraten fordern Aufklärung - aber auch immer mehr Republikaner.

03.12.2025 | 1:48 min

Die Streitkräfte der USA greifen unter Berufung auf angebliche Geheimdienst-Erkenntnisse seit September immer wieder Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, die mit Drogen beladen sein sollen. Konkrete Beweise als Rechtfertigung für die Angriffe werden dabei nicht vorgelegt.

UN: USA verstoßen gegen Völkerrecht

Im Zuge der Angriffe wurden Zählungen von US-Medien zufolge inzwischen mehr als 90 Menschen getötet.


Die US-Regierung bezeichnet die Opfer durchweg als Drogenschmuggler und "Terroristen", wird für die außergerichtlichen Tötungen aber heftig kritisiert. Aus Sicht von UN-Menschenrechtsexperten etwa verstößt die US-Regierung damit gegen das Völkerrecht.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 16.12.2025 ab 09:00 Uhr.
USAVenezuela

