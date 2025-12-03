US-Angriff auf Drogenboot: Hegseth weist Verantwortung zurück

US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote:Hegseth weist Verantwortung für umstrittenen Einsatz zurück
US-Verteidigungsminister Hegseth hat weitere Angriffe auf angebliche Drogenboote in der Karibik angekündigt. Er weist die Verantwortung für einen umstrittenen Einsatz zurück.
Die USA haben am Dienstag weitere Angriffe auf Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler angekündigt. Während einer Kabinettssitzung mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus sagte Verteidigungsminister Pete Hegseth:
Die "Abschreckung" wirke aber - deshalb sei es inzwischen schwierig, Boote zu finden, betonte Hegseth. Im Fall eines umstrittenen Angriffs, bei dem laut Medienberichten nach der Zerstörung eines angeblichen Drogenschmugglerboots zwei Überlebende getötet wurden, bestritt Hegseth eine direkte Verantwortung.
Er habe den ersten Angriff auf das Boot in der Karibik Anfang September live verfolgt, sei dann aber zu einem anderen Termin gegangen, sagte Hegseth nach dem Kabinettstreffen. Er betonte:
Da habe es Rauch und Feuer gegeben, fügte er hinzu. "Das ist der Nebel des Krieges".
Berichte über tödlichen Zweitschlag werfen Völkerrechtsfragen auf
Hintergrund sind Berichte des Senders CNN und der "Washington Post", wonach das US-Militär am 2. September ein Boot, das Drogen transportiert haben soll, in der Karibik zunächst mit einem Schlag angegriffen und zwei überlebende Männer anschließend durch einen zweiten Schlag getötet haben soll.
Der zweite Angriff könnte laut Experten gegen das Völkerrecht verstoßen haben - die Männer hatten sich der "Washington Post" zufolge an das schwelende Wrack geklammert und stellten keine unmittelbare Bedrohung dar.
Hegseth sagte nun, er habe erst ein paar Stunden später erfahren, dass der zuständige Kommandant, Admiral Frank M. Bradley, die Entscheidung getroffen hatte, "zu der er voll und ganz befugt war". Admiral Bradley habe die richtige Entscheidung getroffen, das Boot zu versenken und die Bedrohung zu beseitigen. "Wir stehen hinter ihm", sagte Hegseth.
Trump: "Ich war nicht daran beteiligt"
Trump äußerte sich zurückhaltend zu dem Fall. Was den Angriff angehe, so habe er noch nicht viele Informationen erhalten, da er sich auf Hegseth verlasse. Aber für ihn sei es ein Angriff gewesen, nicht ein oder zwei oder drei Schläge. Jemand habe ihm eine Frage zum zweiten Schlag gestellt:
Trump betonte, der zuständige Kommandeur sei ein außergewöhnlicher Mann.
Dutzende Tote bei US-Angriffen in der Karibik
Seit September attackiert das US-Militär Boote in der Karibik, mit denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollten. Dabei wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP mehr als 80 Menschen getötet.
Zusätzlich wurden Soldaten in die Karibik beordert. Auch der weltgrößte Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" wurde - begleitet von weiteren Kriegsschiffen und einem Langstreckenbomber - in die Region verlegt.
