Drei Tote bei weiterem US-Angriff auf mutmaßliches Drogen-Boot

Die USA haben laut Pentagon-Chef Pete Hegseth einen weiteren tödlichen Angriff auf ein angeblich mit Drogen beladenes Boot im Pazifik verübt. Drei Menschen wurden getötet.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth veröffentlichte Bilder von dem Angriff auf der Plattform X. Quelle: AFP/ US Secretary of Defense Pete Hegseth's X Account / Handout

Das US-Militär hat bei einem weiteren Angriff auf ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot im Pazifik mindestens drei Menschen getötet.

Die Attacke sei am Mittwoch in internationalen Gewässern erfolgt und habe drei Menschen getötet, schrieb US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der sich inzwischen Kriegsminister nennt, auf der Plattform X.

Hegseth: Drogenboot von "Terrororganisation" genutzt

Einige Stunden zuvor hatte er an gleicher Stelle über einen US-Angriff am Dienstag mit zwei Toten im Pazifik informiert - dabei handelte es sich um die erste bekannte Attacke vor der Westküste Lateinamerikas, nachdem vorher stets von Angriffen in der Karibik die Rede gewesen war.

In beiden Fällen sprach Hegseth davon, dass das angegriffene Boot von einer "Terrororganisation" benutzt worden, auf einer bekannten Schmuggelroute gefahren und mit Drogen beladen gewesen sei.

Drogenkartelle verglich er dabei mit der islamistischen Terrororganisation Al-Kaida. "Diese Angriffe werden fortgesetzt, Tag für Tag", betonte Hegseth in seinem jüngsten Post.

Insgesamt mehr als 30 Tote bei US-Angriffen auf Boote in der Karibik

Die USA hatten jüngst bereits mehrfach angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik angegriffen. Mehr als 30 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein.

Das Vorgehen zog viel Kritik nach sich, auch weil die Regierung von US-Präsident Donald Trump keine rechtliche Grundlage für ihr Handeln nannte. Die Vereinten Nationen riefen Trumps Regierung zur Zurückhaltung auf.

Trump rechtfertigt Angriffe mit "bewaffnetem Konflikt"

Präsident Donald Trump hat die Angriffe der US-Streitkräfte damit gerechtfertigt, dass sich die Vereinigten Staaten in einem "bewaffneten Konflikt" mit Drogenkartellen befänden.

Er nahm dabei Bezug auf dieselbe rechtliche Grundlage, auf die sich bereits die Regierung des ehemaligen Präsidenten George W. Bush berufen hatte, um nach den Anschlägen vom 11. September 2001 den Krieg gegen den Terror zu führen.