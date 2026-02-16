  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Rubio würdigt Orbans Nähe zu Trump in Budapest

US-Außenminister zu Besuch in Budapest:Rubio würdigt Orbans "enges Verhältnis" zu Trump

|

US-Außenminister Rubio lobt in Budapest das enge Verhältnis zwischen Viktor Orban und Donald Trump. Ungarns Premier spricht sogar von einem "goldenen Zeitalter" der Beziehungen.

Ungarn: US-Außenminister Marco Rubio (links) und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán geben am Montag in Budapest eine gemeinsame Pressekonferenz.

Der US-Außenminister Rubio trifft am Montag Ungarns Ministerpräsidenten Orban. Bei den Gesprächen geht es unter anderem um mögliche Flüssiggaslieferungen aus den USA.

16.02.2026 | 0:20 min

US-Außenminister Marco Rubio hat bei einem Besuch in Ungarn die engen Beziehungen beider Länder hervorgehoben. Diese seien auf die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Staatschefs beider Länder zurückzuführen, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban.

Der Ministerpräsident und der Präsident (Donald Trump) pflegen ein sehr, sehr enges persönliches Verhältnis und Arbeitsverhältnis.

Marco Rubio, US-Außenminister

Orban unterstützt Trump-Kurs

Mit dem Amtsantritt Trumps zu Beginn des Vorjahres habe ein "goldenes Zeitalter" in den ungarisch-amerikanischen Beziehungen begonnen, pflichtete ihm Orban bei. Der ungarische Rechtspopulist hatte bereits vor Trumps erstmaliger Wahl zum US-Präsidenten 2016, damals als einziger Regierungschef eines EU-Landes, seine vorbehaltlose Unterstützung für Trump erklärt.

Wie Orban weiter darlegte, werde er am Donnerstag (19. Februar) an der ersten Sitzung des von Trump gegründeten "Friedensrates" teilnehmen. Das Gremium soll den Wiederaufbau und die Nachkriegsordnung im Gazastreifen überwachen. Viele europäische Staaten - auch Deutschland - sehen im "Friedensrat" eine Konkurrenz zu den Vereinten Nationen.

US-Außenminister Marco Rubio hält am 14. Februar 2026 eine Rede während der 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC 2026) in München, Deutschland.

In einer mit Spannung erwarteten Rede betont Rubio Gemeinsamkeiten von den USA und Europa.

14.02.2026 | 3:24 min

Rubio besucht EU-skeptische Partner

Rubio war am letzten Wochenende bei der Münchener Sicherheitskonferenz aufgetreten. Im Anschluss reiste er zunächst in die slowakische Hauptstadt Bratislava und dann nach Budapest weiter. Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico gilt als starker Trump-Sympathisant. Die Reisestationen des US-Außenministers machten Beobachtern zufolge deutlich, in welchem Ausmaß die Trump-Administration auf die EU-skeptischen und "illiberalen" Kräfte in Europa setzt.

Orban sieht am 12. April einer Parlamentswahl entgegen, die er verlieren könnte. Sein bürgerlich-konservativer Herausforderer Peter Magyar liegt in den Umfragen derzeit deutlich vor ihm.

Donald Trump mit erhobener Hand als Schattenriss vor US-Flagge, rechts Foto von Fahne mit Aufschrift "Munich Security Conference", davor Schriftzug " Der Trump Effekt von der Münchner Sicherheitskonferenz"

Live von der Münchner Sicherheitskonferenz 2026: Die ZDF‑Korrespondenten analysieren die zentralen Themen globaler Sicherheit, internationale Konfliktlagen und die wichtigsten Trends der MSC.

14.02.2026 | 63:13 min
Quelle: dpa
Über das Thema berichtete heute Xpress im Beitrag "US-Außenminister Rubio trifft Orban" am 16.02.2026 ab 06:30 Uhr.
Themen
USAViktor OrbánUngarn

Mehr zu den USA

  1. Trump zusammen mit dem Environmental Protection Agency (EPA) Administrator Zeldin im Roosevelt Raum im Weißen Haus.

    Rückzug der "Gefährdungsfeststellung":USA: Was Trumps neue Attacke auf den Klimaschutz bedeutet

    von Mark Hugo
    mit Video1:27
  2. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico (r.) begrüßt US-Außenminister Marco Rubio (l.) vor ihrem Treffen am 15. Februar 2026 in Bratislava, Slowakei.

    US-Außenminister:Rubio in der Slowakei: Engere Kooperation bei Atomenergie

    mit Video0:21
  3. Der US-Außenminister Marco Rubio spricht am 14.02.2026 bei der 62. Münchner Sicherheitskonferenz im Bayrischen Hof in München.

    Münchner Sicherheitskonferenz:Marco Rubio betont Gemeinsamkeiten zwischen USA und Europa

    mit Video21:56
  4. US-Präsident Donald Trump spricht zu Soldaten und ihren Familien in Fort Bragg im Bundesstaat North Carolina.

    Vor neuen Gesprächen:Trump hält Machtwechsel in Iran für "das Beste"

    mit Video1:29