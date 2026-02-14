Münchner Sicherheitskonferenz:Marco Rubio betont Gemeinsamkeiten zwischen USA und Europa
In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz betonte US-Außenminister Marco Rubio die enge Partnerschaft zwischen den USA und Europa. Zugleich übte er Kritik an der UNO.
US-Außenminister Marco Rubio hat Europa während seiner mit Spannung erwarteten Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Hand gereicht - dabei aber ein düsteres Bild vom Ist-Zustand der verbündeten Nationen gezeichnet. "Unser Schicksal ist und bleibt untrennbar mit Ihrem verbunden", sagte Rubio in Richtung der Staats- und Regierungschefs im Ballsaal des Bayerischen Hofes in München.
In einer "Zeit, in der Schlagzeilen das Ende der transatlantischen Ära verkünden", solle allen klar sein, dass dies weder das Ziel noch der Wunsch der USA sei, sagte Rubio. Er schlug deutlich versöhnlichere Töne an als US-Vizepräsident JD Vance vor einem Jahr an gleicher Stelle, der Europa abgekanzelt hatte. "Für uns Amerikaner mag unsere Heimat zwar in der westlichen Hemisphäre liegen, aber wir werden immer Kinder Europas bleiben", sagte Rubio.
Den Vereinigten Staaten liege die gemeinsame Zukunft sehr am Herzen. "Wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind, dann rührt diese Meinungsverschiedenheit von unserer tiefen Sorge um ein Europa her, mit dem wir nicht nur wirtschaftlich und militärisch verbunden sind", sagte Rubio. Die Partner seien "auch spirituell und kulturell miteinander verbunden".
Rubio stellt Wirksamkeit der Vereinten Nationen infrage
US-Außenminister Marco Rubio hat die Wirksamkeit der Vereinten Nationen zur Lösung internationaler Konflikte für begrenzt erklärt. Die UN hätten nach wie vor enormes Potenzial, Gutes in der Welt zu bewirken, sagte Rubio in seiner Rede. Doch bei den drängendsten aktuellen Herausforderungen hätten die Vereinten Nationen keine Antworten und hätten quasi keine Rolle gespielt.
Die gemeinsam geschaffenen globalen Institutionen der alten Ordnung müssten nicht abgeschafft werden, sagte Rubio. "Aber sie müssen reformiert werden. Sie müssen neu aufgebaut werden." US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt einen eigenen, sogenannten Friedensrat gegründet. Dieser wird von vielen europäischen Staaten, darunter Deutschland, als Konkurrenz zu den Vereinten Nationen gesehen und deswegen abgelehnt.
Aktuelle Nachrichten
Die Highlights aus "Mainz bleibt Mainz":Warum Jürgen Klopp als Cowboy ein dickes Fell brauchtemit Video228:34
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
- FAQ
Rede zur Lage der Nation im Wahlkampf:Orban unter Druck: Das Duell mit Magyar um Ungarns Zukunftmit Video0:20
Zwei Segler verletzt ins Krankenhaus:Sail-GP-Boote kollidieren bei 90 km/h vor Aucklandmit Video35:30
Tarifeinigung öffentlicher Dienst:5,8 Prozent mehr Geld für Länderbeschäftigtemit Video0:19
Olympia-Aus nach Streit um Skeleton-Helm:Heraskewytsch erhält Freiheitsorden von Selenskyjmit Video1:16
Münchner Sicherheitskonferenz:Marco Rubio betont Gemeinsamkeiten zwischen USA und Europamit Video21:56
2. Bundesliga im Liveticker:Die Spiele am Samstag ab 13:00 Uhr
- Liveblog
+++ Olympia-Blog +++:Biathletin Hettich-Walz sagt für Sprintrennen ab
Kasache wird Eiskunstlauf-Olympiasieger:Debakel für den Favoriten: Malinin stürzt und wird Achtermit Video271:55
Starlink und Telegram:Warum russische Soldaten wütend auf den Kreml sindvon Sebastian Ehmmit Video2:15
Stuttgart vor Köln-Spiel:Hoeneß: "Sofort den Turnaround schaffen"von Christoph Ruf
Vor neuen Gesprächen:Trump hält Machtwechsel in Iran für "das Beste"mit Video1:29