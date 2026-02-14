  3. Merkliste
Rubio betont Gemeinsamkeiten zwischen USA und Europa

Münchner Sicherheitskonferenz:Marco Rubio betont Gemeinsamkeiten zwischen USA und Europa

|

In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz betonte US-Außenminister Marco Rubio die enge Partnerschaft zwischen den USA und Europa. Zugleich übte er Kritik an der UNO.

US-Außenminister Marco Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz

In seiner mit Spannung erwarteten Rede betont der US-Außenminister Gemeinsamkeiten zwischen den USA und Europa. Gleichzeitig lobt er US-Präsident Trump und dessen Politik ausführlich.

14.02.2026 | 21:56 min

US-Außenminister Marco Rubio hat Europa während seiner mit Spannung erwarteten Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Hand gereicht - dabei aber ein düsteres Bild vom Ist-Zustand der verbündeten Nationen gezeichnet. "Unser Schicksal ist und bleibt untrennbar mit Ihrem verbunden", sagte Rubio in Richtung der Staats- und Regierungschefs im Ballsaal des Bayerischen Hofes in München.

In einer "Zeit, in der Schlagzeilen das Ende der transatlantischen Ära verkünden", solle allen klar sein, dass dies weder das Ziel noch der Wunsch der USA sei, sagte Rubio. Er schlug deutlich versöhnlichere Töne an als US-Vizepräsident JD Vance vor einem Jahr an gleicher Stelle, der Europa abgekanzelt hatte. "Für uns Amerikaner mag unsere Heimat zwar in der westlichen Hemisphäre liegen, aber wir werden immer Kinder Europas bleiben", sagte Rubio.

Den Vereinigten Staaten liege die gemeinsame Zukunft sehr am Herzen. "Wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind, dann rührt diese Meinungsverschiedenheit von unserer tiefen Sorge um ein Europa her, mit dem wir nicht nur wirtschaftlich und militärisch verbunden sind", sagte Rubio. Die Partner seien "auch spirituell und kulturell miteinander verbunden".

Ein Schaltgespräch mit Ulf Röller

Das Hauptthema auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird das Verhältnis zwischen Europa und den USA sein, sagt ZDF-Korrespondent Ulf Röller. "Die Europäer fühlen sich von Amerika verraten."

13.02.2026 | 0:58 min

Rubio stellt Wirksamkeit der Vereinten Nationen infrage

US-Außenminister Marco Rubio hat die Wirksamkeit der Vereinten Nationen zur Lösung internationaler Konflikte für begrenzt erklärt. Die UN hätten nach wie vor enormes Potenzial, Gutes in der Welt zu bewirken, sagte Rubio in seiner Rede. Doch bei den drängendsten aktuellen Herausforderungen hätten die Vereinten Nationen keine Antworten und hätten quasi keine Rolle gespielt.

Die gemeinsam geschaffenen globalen Institutionen der alten Ordnung müssten nicht abgeschafft werden, sagte Rubio. "Aber sie müssen reformiert werden. Sie müssen neu aufgebaut werden." US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt einen eigenen, sogenannten Friedensrat gegründet. Dieser wird von vielen europäischen Staaten, darunter Deutschland, als Konkurrenz zu den Vereinten Nationen gesehen und deswegen abgelehnt.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute live am 14.02.2026 ab 08:55 Uhr.
